Yolanda Díaz amenaza a la sanidad y a la educación privada con una subida histórica del IVA

Yolanda Díaz vuelve a la carga contra la sanidad y la educación privadas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo continúa su cruzada fiscal y ha exigido a Pedro Sánchez que eleve el IVA a estas dos categorías de servicio en el marco de la negociación para los Presupuestos de 2024. Al igual que la sanidad y la educación pública, actualmente, las opciones privadas no pagan IVA.

La líder de Sumar justifica la medida en acabar con las "injusticias fiscales" que su partido asegura que hay en España. "Queremos democracia económica en materia de ingresos públicos", ha asegurado Díaz en una entrevista con EFE.

Según la Airef, este golpe fiscal a sanidad y educación privadas sería de casi 3.500 millones de euros. Si Yolanda Díaz consigue salirse con la suya, estaríamos ante un hecho histórico debido a que las exenciones en sanidad y educación privadas fueron introducidas desde la propia creación del IVA en el año 1985. "Estas exenciones se han mantenido prácticamente sin ninguna reforma desde el principio de su aprobación, por lo tanto, no se ha registrado ningún cambio normativo relevante" explicó la Airef en su famoso informe de evaluación de los beneficios fiscales de los impuestos españoles.

"Estamos financiando de alguna manera la asistencia a las escuelas privadas, no estoy hablando de la escuela concertada. ¿Por qué la sanidad privada en España tributa al 0%? ¿Es esto justo?", se ha preguntado la ministra de Trabajo.

Esta no es la primera vez que Yolanda Díaz pide a Sánchez una subida de impuestos a estos servicios. Hay que recordar que, el pasado mes de noviembre, la ministra ya planteó gravar con IVA a la sanidad y la educación privadas en el debate de investidura. "Señor Sánchez, no compartimos que la sanidad y la educación privada tributen al 0% en el IVA. Está bien que algunos ciudadanos acudan a los servicios privados, pero no puede sufragarse con los impuestos" espetó entonces. Recientemente, el gurú económico de Díaz, Carlos Martín, también clamó en el Congreso por gravar a la educación universitaria con IVA, entre otras estocadas fiscales, como subir impuestos a las herencias o eliminar los beneficios fiscales de los alquileres de vivienda.

Subir el IVA aumentaría el gasto del Estado (no al revés)

A pesar de que Sumar asegura que aumentar la fiscalidad a la educación y a la sanidad privada supondría un aumento de los ingresos del Estado, los expertos concluyen que sería justo lo contrario. La razón es sencilla: las subidas de precio de colegios y seguros médicos que provocaría el IVA, se traducirían en que muchos de sus clientes retornarían a las opciones públicas, lo que aumentaría el gasto del Estado.

"De levantarse la exención, el mayor ingreso obtenido por el Estado en concepto de IVA podría ser compensado por un mayor coste de la provisión del servicio por el sistema público. Resultado sujeto al heterogéneo abanico de elasticidades que se han encontrado en la estimación" alertaba la Airef.

Como hemos publicado en Libre Mercado, la Airef calculó que, aunque Hacienda podría obtener 1.763 millones por subir el IVA a la Sanidad, el propio Ministerio de Sanidad podría tener que elevar su gasto hasta en 2.145 millones por ese traslado de nuevos ciudadanos. Así, el déficit público aumentaría en 382 millones de euros.

Con la educación sucedería algo parecido. El incremento de la recaudación derivado de una subida del IVA ascendería a 1.694 millones, pero el aumento del gasto podría ascender hasta los 2.161 millones de euros. Este escenario ensancharía el déficit en 467 millones.

Vuelve el "impuesto al lujo"

En la misma entrevista a EFE, Díaz ha continuado dando rienda a su creatividad fiscal y ha vuelto a insistir en los salarios de los directivos. "Queremos que las rentas del trabajo tributen menos que las rentas del capital (...) También queremos que factores que son claves en un impuesto que es regresivo e injusto, como es el IVA, sean modificados (...)". El plan de la líder de Sumar es subir las rentas del capital en el IRPF con el objetivo de hincarle el diente al 60% de las ganancias que obtienen los grandes directivos españoles.

En este sentido, cabe recordar que el Gobierno de PSOE y Podemos ya incrementó el tipo impositivo hasta el 27% para las rentas de capital que superasen los 200.000 euros, mientras que a partir de los 300.000 euros les impuso un tipo del 28%.

Asimismo, Díaz ha defendido también subir la fiscalidad de los "productos de lujo", un concepto difícil de definir, que ya ha propuesto Podemos y que chocaría también con la legislación europea.