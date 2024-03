La electricidad va a faltar

La sociedad cambia muy rápido. Probablemente sea una de las características que más defina al mundo actual. Las sociedades siempre han sido dinámicas, siempre han cambiado, pero nunca con la velocidad a la que lo hacen ahora. A modo de ejemplo, muchas de las empresas que hoy están presentes de manera continua en nuestras vidas (Amazon, Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, Netflix, etc.) hace apenas unos años ni siquiera existían.

Nos estamos digitalizando a pasos agigantados, cada vez somos más dependientes de ingentes cantidades de datos que deben ser gestionados y almacenados en algún sitio: en los centros de datos. De este modo, ha comenzado una carrera por atraer la inversión de este tipo de empresas tecnológicas, lo que está generando cierto ruido político como el protagonizado hace unas semanas por la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El problema es que estos centros de datos consumen enormes cantidades de electricidad, no solo para la gestión y custodia de los datos, sino para la refrigeración necesaria para que la electrónica implicada en todos los procesos opere de forma óptima. No en vano, esta industria lleva tiempo solicitando al gobierno que la incluyan dentro de los consumidores electrointensivos. Cosa que no han conseguido todavía.

La conclusión es que, en el sentido en el que avanza nuestra sociedad, se va a necesitar cada vez más electricidad. La electricidad no va a sobrar, va a faltar. Y en este marco quieren cerrar unas centrales nucleares que producen electricidad sin emitir gases de efecto invernadero, dejando un agujero del 20% del total de la electricidad producida en España. Agujero que nos dicen será tapado con energías renovables, pero sabemos que esto no será verdad en el corto y medio plazo.

En otros países lo tienen mucho más claro. Amazon va a construir un centro de datos en Estados Unidos justo al lado de la central nucleares de Susquehanna, en el estado de Pensilvania. Una central nuclear que produce electricidad de manera continua, día y noche, independientemente de factores climatológicos. Esto es justamente lo que necesita un centro de datos. Además, las centrales nucleares americanas tienen unos costes de operación y mantenimiento muy bajos (menores a 30 $/MWh) contribuyendo a mejorar la eficiencia económica de los centros de datos.

Aquí, en lugar de explotar esas sinergias, pretendemos cerrar las centrales nucleares para gastarnos una millonada en instalar nuevas energías que te van a dejar en el mismo lugar que estás ahora. Únicamente estamos perdiendo el tiempo y el dinero. Veremos un futuro donde las industrias intensivas en energía contarán con mini-reactores nucleares para abastecer sus necesidades. Lo veremos y lo veremos pronto. Pero lo veremos en otros países, porque aquí seguiremos con la superchería medieval dando la espalda a la Ciencia.