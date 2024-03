El PSOE vota a favor del último golpe de Bruselas contra los pequeños y medianos ganaderos

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes la normativa comunitaria con nuevas restricciones de emisiones contaminantes para la industria, la minería y la ganadería de aves y porcino. Pero el verdadero golpe para la ganadería es que la nueva legislación ha rebajado los umbrales para la cría de animales, que abarca a las explotaciones intensivas con 300 cabezas para cerdos y 280 para aves de corral (300 si son gallinas ponedoras) y 350 animales para granjas mixtas. En resumen: más burocracia, más inspecciones y más gasto para los pequeños y medianos ganaderos. Todo ello, en plena ola de protestas del campo y con los votos a favor de PSOE y Podemos.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha lamentado que parte de los eurodiputados hayan decidido apoyar esta normativa que "supondrá un duro incremento de las exigencias para las granjas porcinas y avícolas de mediano tamaño". La normativa aún tendrá que ser adoptada por el Consejo para que adquiera carácter oficial.

Desde la asociación agrícola ya han denunciado que rebajar los umbrales supone ampliar las exigencias para porcino y avícola: "Incrementará la carga burocrática, los costes de gestión y niveles de inspección a las granjas que apenas cuentan con una UTA (persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria), por lo que las exigencias pasarán a ser inasumibles para este rango de granjas".

Además, insisten en que rebajar los umbrales apenas supondrá una mejora medioambiental, mientras que "el coste social y económico tendrá un gran impacto negativo, al afectar a un elevado número de granjas de tamaño pequeño o mediano".

"Más en la oficina que en la granja"

"Nos exigen reducir animales en nuestras granjas por bienestar, nos enfrentamos a grandísimos retos para utilizar menos antibióticos, nos enfrentamos a una pila de burocracia que nos hace estar más en oficina que en granja, y ahora nos imponen exigencias que muchas granjas medianas y pequeñas no vamos a poder asumir" denuncia Rossend Saltiveri, responsable del sector porcino de Unión de Uniones.

"Es lamentable que las calles de Europa y de España estén día sí y día también llenas de tractores y ganaderos advirtiendo de nuestro riesgo de desaparición y por parte de algunos grupos políticos del Parlamento Europeo, en concreto eurodiputados españoles de PSOE, Podemos, BNG/ERC, Ciudadanos y no adscritos, hayan votado en contra de enmiendas que buscaban, en cuanto al sector ganadero, no apretar las tuercas a granjas que no pueden asumir las mismas exigencias que las grandes instalaciones ganaderas" añade Néstor Serra, responsable estatal del sector avícola de Unión de Uniones.

La revisión de la Directiva de Emisiones Industriales fue aprobada este martes por 393 votos a favor, 173 votos en contra y 49 abstenciones y aún tendrá que ser adoptada por el Consejo para que adquiera carácter oficial. Quedan exentas las granjas extensivas y la cría de animales para uso doméstico. La directiva tampoco afecta a las explotaciones de vacuno.