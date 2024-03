La Embajada de Ghana afirmó en 2022 haber negociado con la "oficina" de Begoña Gómez "proyectos" de género

Fue el 18 de febrero de 2022. Se trató de una nota de la Embajada del país africano en la que el Embajador Muhammad narraba su "recepción a María Begoña Gómez Fernández, esposa del Presidente del Gobierno español". Así la definió. No como directora del Africa Center. La nota dio más detalles y aseguró que la "esposa del Primer Ministro español, María Begoña Gómez Fernández, visitó al Embajador Muhammad Adam en la Cancillería de la Embajada de Ghana en Madrid el 31 de enero de 2022 para discutir posibles áreas de colaboración entre su oficina y la Misión".

Hay que recordar que la mujer del presidente en España carece de una supuesta "oficina" ligada a su condición de mujer del presidente. "La esposa del Primer Ministro, que también viaja frecuentemente a Ghana, ha expresado su deseo de llevar a cabo proyectos orientados a cuestiones de género", añadía la comunicación que hoy se puede comprobar en Libertad Digital.

Comunicado de la embajada de Ghana

El encuentro fue llamativo por la falta de ninguna alusión a la labor profesional llevada a cabo por Begoña Gómez. Es más, llama aún más la atención por la falta de disimulo de la Embajada en mencionar con repetición la condición de "esposa" de Pedro Sánchez.

Hay que recordar que la primera noticia que se tuvo del fichaje de Begoña Gómez por el Africa Center como directora fue en septiembre de 2018, recién estrenado el cargo de presidente del Gobierno por parte de su marido. Pues bien, en diciembre de 2018, unos meses después, Begoña Gómez lanzaba su agenda internacional. Lo hacía en solitario y con un viaje a África para abordar su nuevo cargo en la citada institución, ligada al IE -una de las mayores universidades españolas- pese a carecer de titulación universitaria oficial.

La visita pretendió pasar desapercibida y junto a su compañera en este cometido, Felicia Appenteng, ya participó el 12 de diciembre, en un foro en Accra (Ghana), donde intervino como ponente en la mesa ‘Why we believe in African Solutions for Global Challenges’ (Por qué creemos en las soluciones africanas a los desafíos globales). A la cita acudieron empresas farmacéuticas y de servicios financieros como Mastercard, Zeepay o Dannex.

La Oficina de Conflictos de Intereses, que depende del Ministerio para la Transición Digital y la Función Pública, ha rechazado la primera denuncia por la participación de Pedro Sánchez en las decisiones en las que se ha visto involucrada su esposa, en referencia al caso del rescate de Globalia y las reuniones de Begoña Gómez, el CEO de la compañía y el comisionista de la trama Koldo-PSOE, Víctor de Aldama.

"Lamentablemente, no nos sorprende la decisión de la Oficina de Sánchez de Conflictos de Intereses, que ha sido muy diligente con los intereses del presidente y los de su esposa. Sí es llamativo que ni siquiera se hayan molestado en disimular y haya sido el propio PSOE quien haya dado a conocer la resolución desde Ferraz", señalaba el PP tras conocer la decisión.

Pero lo cierto es que no dejan de saltar nuevas noticias sobre la labor de Begoña Gómez cuando su marido es el principal responsable, por ejemplo, de los presupuestos de cooperación y ayuda con países africanos.

Lo cierto es que, Air Europa ya ha admitido las reuniones secretas con Begoña Gómez en su sede. Y el Instituto de Empresa, por su parte, ha hecho lo propio con unos pagos del avión. Y en medio de las dos citas de la esposa del presidente con Aldama y el CEO -Javier Hidalgo-, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el mecanismo de rescate de empresas privadas afectadas por el covid y, cuatro meses después, Air Europa acabó recibiendo su multimillonario rescate público.

"La esposa de Pedro Sánchez, además, se valió de su puesto en el IE Africa Center para viajar a Ghana y reunirse, en enero de 2022, con el embajador de este país en Madrid", señala igualmente el PP.