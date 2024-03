El empleo y el PIB per cápita han crecido un 50% menos en España que en la UE desde el 2000

El PIB per cápita en España ha aumentado la mitad que en el conjunto de la Unión Europea entre los años 2000 y 2022. Mientras nuestro país experimentó una subida del 15,6% en términos reales, la UE-27 vivió un incremento del 28,9%. Así lo pone de manifiesto un estudio de la patronal madrileña CEIM y elaborado por el Instituto de Estudios Económicos y al que ha tenido acceso Libre Mercado.

La comparativa con la Eurozona también es desfavorable, puesto que la mejora del PIB per cápita llegó al 21% entre los países asociados al área monetaria única. Por lo tanto, habida cuenta del decepcionante comportamiento que exhibe España, no sorprende que la brecha de PIB per cápita que separa a España de Europa haya aumentado. Así, en el año 2000 alcanzábamos el 90,7% del PIB per cápita real de la UE, mientras que en 2022 nos quedamos en un 81,3%. La diferencia de renta entre España y la Unión Europea se ha duplicado, al pasar de 9,3 a 18,7 puntos. También sube la brecha en relación con la Eurozona, que aumenta de 22,2 a 25,7 puntos en el mismo periodo, puesto que pasamos del 77,8% al 74,3%.

El estudio elaborado por el IEE para CEIM advierte de que "la productividad y el empleo son los elementos decisivos en la evolución del PIB per cápita y por extensión del bienestar de una economía". En este sentido, "la productividad y la tasa de empleo crecen menos en España que en la Eurozona y que en la Unión Europea entre 2000 y 2022", un "comportamiento divergente" que contribuye directamente a explicar el rezago de nuestro país. Así, la ocupación ha subido solamente un 3,9% entre los años 2000 y 2022, frente al repunte del 8,9% que logra la UE y la subida del 8,5% que consigue la Eurozona. En cuanto a la tasa de empleo, su mejora fue del 7,7% en España, la mitad que el 15,4% de la UE y el 14,8% de la Eurozona.

Diferencias por CCAA

Si atendemos al aumento del PIB per cápita entre los años 2000 y 2022, vemos que Galicia ha conseguido elevar su resultado más que cualquier otra región española, con un avance del 36,3% que revisa este indicador al alza para dejarlo alrededor de los 23.000 euros.

Madrid se sitúa en cabeza del ranking general de PIB per cápita de 2022, tras consolidar una mejora del 18,3% a lo largo de las dos décadas anteriores que deja este indicador cerca de los 34.000 euros.

La tabla se distribuye así en el caso de la productividad por ocupado:

Según el documento, "se observa un marcado comportamiento heterogéneo del PIB per cápita, la productividad y el empleo por comunidades autónomas. Madrid y el País Vasco tienen el PIB per cápita más elevado. Por el contrario, los niveles de dicho indicador para Andalucía y Extremadura son sensiblemente inferiores a los de la media de España. Comparando con Europa, solamente Madrid y País Vasco presentan un PIB per cápita superior al de la media comunitaria y tan sólo Madrid tiene un PIB per cápita mayor al del promedio de la Eurozona".

Atendiendo a la tasa de empleo, "Madrid, País Vasco y Navarra son las comunidades autónomas que presentan las mayores tasas de empleo en el año 2022, mientras que en el polo opuesto se encuentran Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias. Las comunidades autónomas con mayores niveles de PIB per cápita (Madrid, Navarra y País Vasco) son también las que tienen mayores tasas de empleo y mayores ratios de productividad. De igual forma, en las comunidades con menores tasas de empleo y productividades más modestas son aquellas en donde el PIB per cápita es menor".

Tal y como apunta el IEE, "los factores que contribuyen al aumento de la productividad se pueden clasificar en cinco categorías: capital físico, capital humano, capital tecnológico, entorno empresarial y marco regulatorio e institucional. Los elementos que más influyen en la productividad son el capital humano, la innovación y el tamaño empresarial. La Comunidad de Madrid encabeza el ranking regional en la mayor parte de las variables que influyen en la productividad y el empleo, lo que explica la mayor renta per cápita de esta región".