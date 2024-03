Aldama, el contacto de Begoña Gómez, confió en una bula fiscal: no pagó ni un euro en IRPF por lo logrado con la trama

El informe de la ONIF (Agencia Tributaria) elaborado para la Audiencia Nacional el 22 de enero de 2024 ha dejado constancia de una reveladora actitud de Víctor de Aldama, el contacto de Begoña Gómez en los encuentros con Globalia justo en las fechas en las que se negociaba el rescate multimillonario de la compañía por parte del Gobierno de su marido, Pedro Sánchez.

La trama del caso PSOE-Koldo ya ha dado muestras de confiar en sus mediaciones para frenar la inspección fiscal que se les abrió por sus movimiento de dinero, tal y como ha publicado Libertad Digital. Y en el caso de Aldama estas mediaciones debieron dejarle convencido de que podía burlar al Fiscal hasta el punto de que, como relata el informe citado, "el propio señor De Aldama, prestador de los servicios facturados por sus sociedades, no ha tributado nada en IRPF como consecuencia de este "negocio". Literalmente "nada".

El informe detalla las operaciones de Aldama con Air Europa, compañía del Grupo Globalia, y otras empresas. "En definitiva, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL pagó y dedujo el importe de 5.517.393,46 € por servicios recibidos" de estas sociedades "en concepto de intermediación en la localización de mascarillas y de transporte aéreo. Es el importe más elevado como gasto por servicios recibidos y minora en esa cifra los beneficios obtenidos. El gran problema que plantea es que los proveedores de mascarillas y de vuelo niegan la realidad de estos servicios. Ello supone una contingencia fiscal de gran calado", subraya la Inspección Fiscal.

El informe en cuestión añade que lo "importante es saber si quienes reciben parte de los beneficios del negocio tributan por ellos correctamente: las sociedades de Víctor De Aldama han tributado en el Impuesto de Sociedades sólo parcialmente sobre los beneficios obtenidos de ese reparto, especialmente la sociedad Deluxe Fortune, que presenta importantes contingencias fiscales en forma de bases imponibles negativas que compensan con los beneficios de la venta de mascarillas en 2020".

Es más, "el propio señor De Aldama, prestador de los servicios facturados por sus sociedades, no ha tributado nada en IRPF como consecuencia de este "negocio". Es un no declarante de IRPF cuando estamos ante servicios que , de haberse prestado como se afirma, serían personalísimos y deberían haber tributado en IRPF. Estamos hablando de más de 6.500.000 euros de beneficios que no han tributado en este impuesto. Sin duda alguna esta es la contingencia más importante", subraya la ONIF en su informe.

Además de ello, "el señor De Aldama presenta contingencias importantes que pueden ser por hechos relacionados a los puestos de manifiesto como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas y que parece estar unidas a las relaciones que hicieron posible el "negocio de las mascarillas", añade el documento.

Y todo ello hizo saltar las alarmas del Gobierno. Porque Aldama era el contacto de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Ejecutivo. Y es que hay que recordar que un gráfico elaborado por la UCO y que ya forma parte del sumario judicial deja claro que los contratos entre Air Europa y Aldama sí figuran, ya de forma expresa, en las órdenes de investigación recibidas por la policía judicial del caso. El gráfico plasma un croquis distribuido por años en el que se puede ver en síntesis la labor desarrollada hasta el momento por la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) y las evidencias encontradas. Comienza en 2017 y en ese año señala dos conceptos: PRODEL (Angola) y Grupo Cueto.

Hay que recordar que el Grupo Cueto está involucrado en otro caso precisamente por su labor en Angola. En el año 2018, el mapa del caso vuelve a incluir al Grupo Cueto y destaca ya como sociedad vinculada a Soluciones de Gestión, una de las sociedades ligadas a la trama del PSOE. En 2019 la UCO vuelve a remarcar la evolución del Grupo Cueto y en 2020, año en el que se negoció el rescate de Air Europa aparece la siguiente indicación: "Contratos investigados. Air Europa SA. Víctor de Aldama. Ese mismo año, en el apartado "pagos" vuelve a figurar una anotación al Grupo matriz de Air Europa: "Grupo Globalia", señala el texto de la UCO. Y el nombre de Aldama vuelve a aparecer en 2021. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta sobre si los contratos de Air Europa con la trama están siendo investigados es rotunda: sí.

Por mucho que el Gobierno insista en asegurar que nada vincula a Begoña Gómez con el caso de corrupción del PSOE. Y es que Globalia Corporación, la matriz de Air Europa, ha reconocido ya de forma oficial que Begoña Gómez se reunió en junio y julio de 2020 con el CEO de la compañía en aquel momento, Javier Hidalgo. Y justo en medio de esas dos citas, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el mecanismo de rescate de empresas privadas afectadas por el covid: el mecanismo que, cuatro meses después, permitió a Air Europa recibir el rescate público multimillonario.