El precio del aceite deja a los viveros sin olivos: "No quedan plantas"

"No hay plantones de olivos. Está difícil". Es la respuesta más extendida entre los viveros de olivos del sur de España, que prácticamente se encuentran sin existencias después de que muchos agricultores se hayan lanzado de cabeza al cultivo de olivar intensivo aprovechando el alza de los precios del aceite.

Viveros de olivos El Soto (Córdoba) ha confirmado a Libre Mercado que ahora mismo es "prácticamente imposible" conseguir plantones ante el aumento disparado de la demanda por parte de agricultores que quieren sacar un mayor rendimiento de sus tierras. "¡Están todos sembrando! Con el precio que tiene el aceite..."

Lo mismo sucede en el vivero Chamorro (Córdoba). "No quedan plantas por ninguna parte. Tiene un buen precio y muchos agricultores están arrancando los almendros porque el cultivo no funciona, no es tan rentables", explica el responsable del vivero.

Y es que es precisamente ahora, a principios de la primavera, cuando suelen plantarse los nuevos olivos, que tardarán todavía unos años en dar sus primeros frutos. El precio de los plantones depende de lo crecidos que estén. Según el vivero Chamorro, los más pequeños se han estado vendiendo a 60 céntimos y los más crecidos a 1 euro. Sin embargo, las existencias se han agotado y algunos viveros incluso ya están cogiendo pedidos para el año que viene.

Leve bajada del precio del aceite

Los precios del aceite de oliva alcanzaron niveles récord en 2023. Según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC), el aceite subió un 54,6% con respecto al año anterior. Ahora mismo, los precios en origen siguen en niveles altos, aunque se ha registrado un descenso en el último mes según las cotizaciones en origen del Observatorio de Infaoliva, que marca 7,8 euros por litro de virgen extra y 7,5 euros por litro de virgen, ambos de la variedad picual.

Este descenso se debe en parte a un aumento de la producción de la actual campaña, que ya ha superado las previsiones iniciales con un total de 775.300 toneladas registradas entre octubre y enero, el 25% más que en el mismo periodo de la campaña anterior, castigada por la sequía.

El segundo factor es que, precisamente debido a la subida del precio, el consumo de oro líquido ha descendido hasta un 20% en el último año. Según datos de varias consultoras facilitados a EFE, la demanda de aceite de oliva disminuyó un 19,8%, con una caída más pronunciada para el virgen extra, donde el consumo se redujo el 23,1%.