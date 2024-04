¿Pagan los ricos?: el español medio abona 15.480 euros al año en impuestos

La propaganda del gobierno de Pedro Sánchez insiste una y otra vez en que su política fiscal protege a las clases medias y se centra en recaudar más dinero de las rentas altas. Sin embargo, la cruda realidad es que, si bien los ricos han experimentado numerosas subidas impositivas desde 2019, no es menos cierto que las dos terceras partes del aumento de la recaudación observado durante el último lustro se han correspondido con incrementos de la fiscalidad de las familias y las rentas medias.

El Instituto Juan de Mariana presenta estos datos en el Impuestómetro, un nuevo informe en el que analiza el peso del Impuesto sobre la Renta (IRPF), las cotizaciones sociales y el IVA. Según sus cálculos, un trabajador español que percibe el sueldo medio recibe 34.989 euros de salario bruto, de los cuales 15.198 euros van a parar a las arcas del Estado a través de las tres figuras recaudatorias citadas anteriormente.

Si nos fijamos en las cotizaciones sociales, encontramos que los pagos a cargo de la empresa suman 8.157 euros, a los que hay que sumar 1.731 euros aplicados sobre el salario del trabajador. Esto significa que el 28,3% del coste laboral bruto se ve reducido por esta vía. En cuanto al Impuesto sobre la Renta, el impacto anual asciende a 3.860 euros adicionales, de modo que la "cuña fiscal" sobre los salarios roza el 40%. Por otro lado, este mismo supuesto lleva aparejado el pago de otros 1.450 euros adicionales en concepto de IVA.

El esfuerzo fiscal de un sueldo medio

El Impuestómetro apunta que, "en base a estos resultados, se puede estimar el esfuerzo fiscal de un trabajador promedio en España. Con un salario completo de 34.989 euros, pagará 15.198 euros al año en concepto de cotizaciones, IRPF e IVA, es decir, el 43,44 por ciento de su salario completo o coste laboral total. De este modo, el salario disponible después de impuestos se reduce a 19.791 euros. El promedio comunitario para este indicador es similar y alcanza el 45,32 por ciento, con el agravante de que nuestros niveles de renta son un 15% menores y , de hecho, han evolucionado a la baja, puesto que durante el mandato de Pedro Sánchez hemos perdido alrededor de 5 puntos de convergencia de renta con la Unión Europea".

Además de analizar el impacto de cotizaciones sociales, IRPF e IVA, el Instituto Juan de Mariana también toma en consideración el peso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), puesto que el 77% de los españoles son propietarios de vivienda. Dividiendo la recaudación generada por el IBI entre el número de hogares y su tamaño medio, alcanzamos un recibo de 282 euros por persona. De modo que, al sumar cotizaciones, IRPF, IVA e IBI, un salario medio cuyo coste bruto llega a 34.989 euros acaba pagando 15.480 euros para cumplir con el fisco, lo que supone una imposición del 44,2%.

Y la cosa no acaba ahí. Hay que tomar en cuenta los impuestos aplicados a las rentas del ahorro, las herencias y las donaciones, el patrimonio, los seguros, las transacciones de vivienda, la compra y el uso de automóviles, el consumo de alcohol o tabaco, etc. "Al considerar todos estos gravámenes, parece evidente que el español medio soporta una fiscalidad total efectiva superior al 50%", cierra el documento. Así, aunque Sánchez insiste en que sus subidas de impuestos las pagan "los ricos", la realidad muestra que dicho colectivo no es el único que asume un gran esfuerzo fiscal, puesto que las clases medias están en una situación idéntica.