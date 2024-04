El Palleter, un agroinfluencer sin pelos en la lengua: "En diez años la UE eliminará la PAC"

Parece que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como la Unión Europea están viendo la luz en lo relativo al campo después de semanas de tractoradas y protestas. Pero, ¿realmente se está produciendo un cambio de mentalidad o es pura estrategia electoral? Lo analizamos con Juanvi, el Palleter, un agricultor valenciano e influencer, conocido precisamente por hablar muy claro y sin tapujos de la situación actual de la agricultura.

El Palleter, con 22 mil seguidores en Instagram, 46 mil en X y 70 mil en Facebook, nos atiende desde la parte trasera de su furgoneta, a pie de campo. Hace apenas unos días estuvo en el municipio alicantino de Jacarilla para denunciar que los agricultores están tirando los limones ecológicos porque, al precio que están, no les sale a cuenta recogerlos. Sin duda, un nuevo ejemplo de que la ley de la cadena alimentaria no sirve de mucho.

El ministro de agricultura, Luis Planas, ha presentado un paquete de 43 medidas para el campo con medidas para flexibilizar la PAC y los ecorregímenes, que el diario digital de explotación (el diario de la vaca) sea voluntario o mantener la deducción de un 35% de la factura de carburantes, entre otras. Organizaciones agrarias como UPA ya han dado su bendición al paquete de medidas, sin embargo, el Palleter cree que no van a solucionar los problemas del campo.

Las tractoradas han servido para criminalizar a los agricultores.

"Esto es una estrategia electoral. Es un calla bocas para el sector primario", señala tajante. "Fíjate que una de las medidas dice que la entrada de productos de terceros países será con residuos cero, cuando aquí están entrando productos que vienen cargados de pesticidas. Y eso no lo va a impedir el ministro. Yo creo que están bloqueando las protestas, que sea un tema laxo, que la gente no se enfervorice más... hasta que llegue el 9 de junio".

Cuando le preguntamos si han servido de algo las tractoradas, el Palleter lo tiene muy claro: "Sí, para que el Gobierno nos ponga 12.000 denuncias. Este martes tengo que ir a Jacarilla (Alicante) porque sólo allí hay unas 300 personas con denuncias de 1.200 euros, rebajadas a 600 pronto pago. Las tractoradas han servido para criminalizar a los agricultores. Para nada más".

El PSOE y el PP europeo nos están hundiendo cada vez más.

El Palleter asegura que no tiene afiliación política a ningún partido. Actualmente tampoco pertenece a ninguna organización agraria. Pero ser independiente, no implica ser apolítico y el agroinfluencer es muy crítico con el PSOE y el PP europeo: "Para mí, son el reflejo de lo que está pasando en España con respecto a los temas agrícolas. No estoy diciendo que otros lo vayan a hacer mejor. Simplemente digo que el PSOE y el PP europeo nos están hundiendo cada vez más". Y pone como ejemplo la Ley de Restauración de la Naturaleza, paralizada por la propia UE recientemente: "Se ha bloqueado por todas las revueltas que ha habido en Europa. Se han paralizado temas, se han quedado en stand by. Pero cuando pasen las elecciones, si vuelven a ganar los que están, nos van a dar la puntilla. Lo tengo clarísimo".

Fraude en el etiquetado de productos

Una de las reclamaciones más repetidas por los agricultores es la igualdad de condiciones con respecto a los productores de terceros países. Pero antes de hablar de ello, preguntamos a El Palleter por su campaña en redes sociales para denunciar las irregularidades en el etiquetado de productos, concretamente sobre el origen de esos productos.

NOS QUEJAMOS YA O ESPERAMOS UN POCO MÁS? pic.twitter.com/Y6l8OnxCbc — El Palleter (@JuanviPalleter) April 3, 2024

"Me he llegado a encontrar en los supermercados con productos que en la plaqueta del precio pone "origen España", pero en la propia etiqueta de producto pone otro origen", señala. "El problema es que muchos consumidores no miran más que el bolsillo. Que lo entiendo. Lo que intento es concienciar a la gente de que al menos miren el origen de lo que consumen. Y lo más triste de todo esto es que casi todo lo que compramos en los supermercados prácticamente ya no es de España y eso empieza a ser una pérdida de la soberanía alimentaria".

En línea con las protestas de los agricultores, el Palleter también pone el foco en los supermercados: "El que más dinero gana aquí es el intermediario, que es la gran superficie, porque hace las dos cosas: es intermediario, es el que mete el precio final en el producto y es el que más está ganando y beneficiándose de toda esta historia. Los agricultores somos los perjudicados".

Para el Palleter, las soluciones son: imponer sanciones a todo el que incumpla la ley de la cadena alimentaria (comprar a pérdidas), límites de cupo en las importaciones de productos que ya se cultivan en España y controles arancelarios. Cuando le preguntamos si esas medidas no supondrían un aumento de los precios para los consumidores, afirma: "No tienen por qué subir. Lo único que pasa es que a lo mejor las grandes superficies ganan menos".

"La UE va a eliminar la PAC"

A la espera de conocer cómo queda configurado el nuevo Parlamento Europeo tras las elecciones o si ello implica finalmente un cambio de rumbo con respecto al Pacto Verde, el Palleter no es muy optimista con respecto a lo que está por venir: "Algunas personas son conscientes de la importancia de la agricultura, pesca y ganadería, pero creo que todos se darán cuenta cuando realmente ya no exista un sector primario", señala.

"Y con respecto a la PAC, y le hablo al sector primario, es pan para hoy y hambre para mañana. Más tarde o más pronto, la Unión Europea seguirá apretando, seguirá metiendo más condiciones y, al final, los agricultores dejarán de recibir dinero. En 8 o 10 años, la UE va a eliminar la PAC. Yo no recibo ninguna PAC, pero los agricultores tenemos que hacer autocrítica".