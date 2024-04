El precio de la luz entra en negativo por primera vez en la historia: ¿es momento de cambiar de tarifa?

La entrada en negativo del precio de la luz por primera vez en la historia ha hecho que muchos usuarios se pregunten si es hora de pasarse al mercado regulado y abandonar el mercado libre, donde las tarifas fijas no permiten a los consumidores aprovecharse de esta aparente buena racha. Antes de responder a la pregunta, los expertos aclaran: "Por mucho que leamos que la luz está en negativo, esto no quiere decir ni que nos vayan a pagar a nosotros por usarla ni que la luz sea gratis".

Tal y como explica Alejandra Caballero, portavoz de Selectra, "dentro de la tarifa de electricidad hay muchos costes adicionales que a veces desconocemos, pero que siempre están ahí". Así, desde esta compañía, líder en comparación de tarifas de energía, recuerdan que "hay que pagar los servicios de ajuste de la red eléctrica, los costes de generación de energía, los peajes de acceso, los intereses generados por el déficit de tarifa acumulado de años anteriores, la financiación de los costes de operación, todo lo que tiene que ver con el bono social y, por supuesto, los impuestos, como el impuesto eléctrico que acaba de subir y el IVA, que actualmente está al 21%".

La comparación de precios

Aun así, es evidente que, en estos momentos, el mercado regulado ofrece unos precios muy competitivos que, en muchas franjas horarias, es considerablemente más bajo que los que ofrecen las distintas comercializadoras en el libre. Sin embargo, Caballero insiste en que la decisión depende de las rutinas que cada uno tenga. "Ayer, por ejemplo, tuvimos un precio de entre 0,05 y 0,07 €/kWh hasta las 10 de la mañana. Luego viene la franja de más actividad y hasta las 14 horas sube a 0,12 €/kWh. Después, vuelve a bajar a 0,06, pero a partir de las 18 horas vuelve a subir de nuevo a 0,12 €/kWh. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que una persona que está todo el día fuera, llega a media tarde a casa y quiere aprovechar entonces para hacer lo que tenga que hacer, ya no se puede beneficiar de las franjas más económicas. Por eso digo que es cada usuario el que debe valorar su caso".

Para poder tomar una decisión, es importante saber cómo están los precios en el mercado libre, y aquí los precios también han bajado considerablemente. "En estos momentos, hay tarifas muy competitivas, que incluso llegan a 0,10 €/kWh. Si lo comparamos con la más baja del mercado regulado, que es del 0,05, está claro que salimos perdiendo, pero si no vamos a poder aprovechar esas horas más bajas porque llegamos a casa a las 18 horas y, por tanto, vamos a pagar a 0,12 la mayor parte de nuestro consumo, entonces tal vez nos convenga más seguir en el libre y además despreocuparnos de tener que estar mirando constantemente si es una buena hora o no para poner los electrodomésticos", explica la portavoz de Selectra.

La letra pequeña

Sea como fuere, lo importante es tener claro que la decisión ni es ni debe ser inamovible. Es decir, que siempre tenemos que estar pendientes del mercado. Para empezar, porque los precios del mercado regulado pueden cambiar más pronto que tarde: "Ahora mismo están muy bajos porque ha venido a una borrasca y las borrascas generan mayor energía renovable con la eólica y la hidroeléctrica, pero luego no hay que olvidar que cuando llega el calor y la demanda es más alta, vuelven a subir. Es verdad que tenemos la energía solar, pero desde luego no es usual que tengamos estos precios tan bajos".

Para seguir, porque incluso si optamos por quedarnos en el mercado libre, siempre podemos encontrar una oferta mejor. "Siempre decimos que la clave para ahorrar es precisamente esa, analizar la factura, porque los contratos suelen tener una duración de 1 año y, a partir de ahí, se sube la tarifa -insiste Alejandra Caballero-. Pero es que, además, entre medias puede que alguna compañía tenga otra oferta mejor, así que lo importante es eso: revisar la factura y estar siempre atento a los precios que hay en el mercado".

¿Qué pasa con el gas?

Donde no hay dudas, al menos por ahora, es en el gas: "La TUR ha vuelto a bajar y, por tanto, en este caso, el mercado regulado sigue siendo por ahora la mejor opción". Como consecuencia de la última subasta, los precios han bajado de media un 3,05%, de tal forma que los usuarios de las diferentes tarifas pagarán el gas a 0,05 €/kWh aproximadamente, impuestos incluidos, al menos hasta el próximo 1 de julio.

En el mercado libre las ofertas no distan tanto, tal y como se puede comprobar en la página web de Selectra. Sin embargo, no hay que olvidar que la TUR no tiene compromiso de permanencia, por lo que a día hoy lo más recomendable es permanecer en el mercado regulado y seguir pendiente de las ofertas que puedan aparecer en el mercado libre. Es más, en algunos casos, las grandes comercializadoras ofrecen precios más competitivos si se contrata luz y gas de manera conjunta, por lo que, tal y como defiende Alejandra Caballero, siempre es conveniente analizar la situación de cada uno.