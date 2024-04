El PSOE quiere ahora regalar títulos en la FP "por vías no formales de formación": "Es justicia social"

El desastre educativo del socialismo prosigue su marcha. Tras rebajar el nivel medio con su política de suspensos que no impiden el paso de curso, se centra ahora en la formación profesional (FP). Quiere modificar la política de acreditación de conocimientos porque, según el partido de Pedro Sánchez, "es necesario potenciar la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, y por vías no formales de formación". La justificación deja claro el fin: "Como acción fundamental de justicia social y pilar básico para hacer realidad el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida".

Llega la rebaja de nivel para la FP. El PSOE ha elaborado un plan de rediseño del "procedimiento de acreditación de competencias" en la formación profesional. Dice que quiere un esquema "ágil, eficaz y eficiente de manera que" se logren dos objetivos: "1. Mejora de la accesibilidad de los procedimientos de acreditación de competencias profesionales. 2. Desarrolla y agilización de un procedimiento de acreditación de competencias básicas —no profesionales— dirigido a personas adultas".

El desarrollo del texto de este plan deja claro el mecanismo. Y parte de la "acreditación de las competencias profesionales adquiridas", no de forma académica y controlada por los centros formativos, sino "por la experiencia laboral, y por vías no formales de formación". Eso sí, nada explica de cómo se acreditaría esa formación.

Los socialistas recuerdan que "el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias (PEAC) se establece en el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional". Explican que "se trata de un conjunto de actuaciones dirigidas a reconocer, evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o por vías no formales de formación" y que "este proceso se desarrolla siguiendo criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación".

Se trata de un modelo que "ha contado con una importante participación de los interlocutores sociales. Y lo han hecho de varias formas, entre ellas identificando necesidades de acreditación, aportando expertos o participando en la elaboración de las guías de evidencia", explica.

Pero al partido de Pedro Sánchez no le parece suficiente: "Sin embargo, a pesar de la coordinación y de los esfuerzos realizados, aún existe en nuestro país un elevado porcentaje de profesionales que, habiéndose formado a través de la práctica profesional, no disponen de un reconocimiento formal de sus competencias profesionales". No explica cómo conoce esas habilidades sin contar con un control o examen que lo acredite.

El PSOE desacredita la propia norma de 2023 y señala que "la experiencia de estos años ha demostrado las fortalezas, pero también las debilidades de este procedimiento. Es necesario potenciar la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral, y por vías no formales de formación, como acción fundamental de justicia social y pilar básico para hacer realidad el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, haciéndolo más accesible a los perfiles de ciudadanos a los que se dirige y más ágil".

El peso del rediseño del sistema de acreditaciones recaería, no en un cuadro académico o empresarial: "En este sentido, la colaboración de los interlocutores sociales es fundamental para, desde un plano de lealtad institucional y sentido de Estado, identificar a nivel global qué necesidades de acreditación existen, priorizarlas, sectorizarlas, territorializarlas y adquirir un compromiso con las administraciones a fin de ayudar en el reconocimiento y su evaluación".

Por último, el plan del PSOE señala que, "por otra parte, el reconocimiento y acreditación de competencias básicas para personas adultas es una cuestión esencial en el marco, cada vez más relevante, de la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida".