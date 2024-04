Sánchez estrena el año con otro rejón fiscal de 2.669 millones de euros de los que dos tercios vienen del IRPF

Sánchez tiene tiempo para dos cosas en el actual mandato: negociar amnistías, referéndum y dinero para los separatistas y financiar todo ello con subidas de impuestos para todos los demás. El arranque del año del Gobierno socialista ha sido espectacular, desde el punto de vista del saqueo fiscal. Tras haber subido los impuestos en 69 ocasiones y más de 100.000 millones de euros desde la llegada al poder de Sánchez, el inicio de 2024 ha servido para elevar aún más la recaudación: en otros 2.669 millones que se han centrado, además y de forma prioritario en castigar a los trabajadores y al impuesto que más daño hace al empleo: el IRPF.

Sólo dos meses de 2024 -enero y febrero- figuran por el momento en los boletines oficiales de la Agencia Tributaria. Y el retrato es, una vez más, el de un sistema de sangrado fiscal. En total, en estos dos meses se han recaudado 45.717 millones -sin contar con la Seguridad Social, que también arrastra subidas de los pagos exigidos a trabajadores y empresas-. Y eso supone haber subido la recaudación fiscal otros 2.669 millones en sólo dos meses. Porque la recaudación de ese mismo periodo de 2023 fue de 43.048 millones de euros.

El detalle de esa subida es igualmente delator del sujeto que más sufre con la política fiscal de Pedro Sánchez: el trabajador. El IRPF, el impuesto a las nóminas, ha llegado a los 24.811 millones en este periodo de dos meses, cuando en el mismo bimestre de 2023 quedó su recaudación en 23.127 millones. Traducido, se ha sacado de los bolsillos de los trabajadores 1.684 millones más, el 63% de toda la subida de impuestos de enero y febrero.

La explicación oficial de la AEAT habla de cualquier cosa menos de la decisión del Gobierno de no descontar la inflación del IRPF, motivo evidente de la subida generalizada de la recaudación. "Los ingresos homogéneos por el IRPF crecieron en los dos primeros meses un 8,1% (10,3% sin cambios normativos). En el informe anterior se destacaba la desaceleración que se había producido en enero con respecto a la evolución en la segunda mitad de 2023 y se explicaba este resultado por la moderación en las retenciones del trabajo de diciembre y del cuarto trimestre, siempre algo irregulares por el cierre del año y los ajustes que conlleva. En febrero se volvió a unos ritmos más parecidos a los de ese segundo semestre de 2023", señala el informe.

Habla la AEAT de "sin cambios normativos", pero lo cierto es que la decisión de no deflactar el Impuesto la Renta es ya normativa: no actualizar el IRPF con la inflación es una decisión política intencionada del Gobierno que eleva el impuesto recargando alzas nominales que no generan poder adquisitivo.

"En febrero los ingresos por retenciones del trabajo y actividades económicas experimentaron un crecimiento del 8,7% (7,1% en el bimestre). En las Grandes Empresas los ingresos aumentaron un 11,5% (algo más si se tienen en cuenta las fiestas locales en 2023 y 2024 que provocaron un desplazamiento entre enero y febrero de algunos ingresos)", añade la AEAT.

La Agencia Tributaria añade explicaciones al comportamiento del principal impuesto de las empresas: "La evolución de los ingresos del Impuesto sobre Sociedades hasta febrero no tiene interpretación económica", afirma. "Hay que volver a señalar que en estos primeros meses las cifras de este impuesto no tienen interpretación económica porque apenas hay ingresos y se devuelven la mayor parte de los importes solicitados en la última declaración, la del ejercicio de 2022 que se presentó a partir de julio de 2023. El resultado es una recaudación negativa que este año es más negativa que el año pasado, aunque se debe tener en cuenta la devolución extraordinaria comentada en el apartado de cambios normativos", explica.

Los "ingresos homogéneos del IVA en el conjunto de enero y febrero crecieron un 4,3% (6,9% si se suman las pérdidas por los cambios normativos y de gestión)", añade. Y los de los "Impuestos Especiales crecen en el bimestre un 9,6%, con más de 3 puntos debidos al impacto positivo de los cambios normativos".