Sacyr presenta su plan estratégico 2024-2027

Sacyr ha presentado hoy su nuevo plan estratégico 2024-2027 con el que acelerará su crecimiento en el sector concesional. Durante este ciclo, la compañía mantendrá una fuerte disciplina financiera y destinará, al menos, 225 millones de euros en efectivo para retribuir a sus accionistas.

El objetivo marcado a 2033 es el de triplicar el tamaño de Sacyr. En ese año, la ambición de Sacyr es la de alcanzar un equity invertido de entre 4.500 y 5.000 millones de euros y una valoración de los activos de entre 9.000 y 10.000 millones de euros. Unas cifras que le convertirán en el líder mundial en desarrollo de proyectos greenfield.

Para alcanzar esa meta, el plan estratégico 2024-2027 marca una sólida hoja de ruta. Sacyr invertirá en este periodo en torno a 1.000 millones de euros para el desarrollo de proyectos concesionales, que, en su mayor parte, ya están adjudicados. Esto supone aumentar el 60% el equity invertido en la actualidad y alcanzar los 2.600 millones.

En 2027, la compañía contará con 30.000 millones de inversión bajo gestión, el 50% más que a cierre del pasado ejercicio.

El EBITDA de Sacyr alcanzará en 2027 los 1.610 millones de euros (+6% vs 2023), el beneficio neto, excluidos resultados extraordinarios, se situará en 265 millones (+73% vs 2023) y el flujo de caja operativo se disparará de 850 millones a 1.350 millones (+60% vs 2023). Este indicador es el que mejor refleja la creación de valor de Sacyr, debido al mayor peso de los activos financieros en su cartera.

Creación de Voreantis

Como parte del ambicioso plan de crecimiento, Sacyr dará entrada a un socio con una participación minoritaria en una nueva sociedad que agrupará activos concesionales en operación. Esta firma, que tendrá el nombre de Voreantis, pondrá en valor los activos de Sacyr e impulsará el crecimiento.

Disciplina financiera e "investment grade"

Este fuerte crecimiento será compatible con la estricta disciplina financiera con la que Sacyr está comprometida desde hace años.

La compañía pone el foco en el periodo 2024-2027 en lograr un rating de "investment grade".

Nueva política de remuneración al accionista

El crecimiento rentable de Sacyr tendrá reflejo en la nueva política de remuneración a los accionistas. La compañía destinará al menos 225 millones de euros de caja a retribuir a sus accionistas.

Crece el valor de las concesiones

Sacyr es una compañía única en el mundo por su capacidad de adjudicarse y poner en operación nuevas concesiones, con una integración vertical que genera valor en todas las etapas del activo.

Sacyr es el tercer desarrollador de infraestructuras de transporte del mundo, con un valor de su porfolio de 3.600 millones de euros. Una valoración que alcanzará los 5.100 millones en 2027.

El nuevo Plan Estratégico profundizará en el exitoso modelo de negocio de la compañía, con foco en activos de mayor tamaño y rentabilidad. El 95% del EBITDA de Sacyr será concesional en 2027 y un porcentaje similar provendrá de su porfolio internacional. Los mercados clave en este periodo serán Italia, Estados Unidos, Chile, Australia, Canadá, Colombia y España.

La búsqueda de nuevas oportunidades de inversión en el mercado concesional se centrará fundamentalmente en países de habla inglesa. El foco se dirigirá hacia proyectos greenfield complejos, de mayor tamaño, con ingresos ligados a la inflación y énfasis en la sostenibilidad. La compañía también explorará nuevos activos vinculados a la demanda de tráfico.

Actualmente, Sacyr Concesiones analiza proyectos por valor de 75.000 millones en 12 países, de los que espera adjudicarse en torno a 10.000 millones en los próximos años.

Impulso a Agua

Sacyr Agua desempeñará un papel protagonista en el periodo 24-27. Esta línea de negocio aumentará los ingresos (+75% vs 2023) y el EBITDA (83% vs 2023), gracias a los nuevos contratos adjudicados. En la actualidad, cuenta con 16 activos en sus cinco principales mercados y produce 2,4 millones de metros cúbicos de agua potable al día.

Sacyr Agua analiza proyectos por valor de 62.000 millones de euros en 15 países y cuenta con una privilegiada posición para resolver los retos que plantea la sequía en muchos lugares del mundo.

Ingeniería e Infraestructuras: Priorizar rentabilidad frente a volumen La línea de negocio de Ingeniería e Infraestructuras seguirá priorizando la rentabilidad frente al volumen, tal y como ha hecho en los últimos años. El objetivo para 2027 es alcanzar un margen de EBITDA del 5%, frente al 4,6% de 2023.

Ingeniería e Infraestructuras se enfocará en los proyectos para Sacyr Concesiones, lo que le permitirá crecer con el porfolio del grupo, optimizar el diseño y asegurando la entrega de los proyectos en tiempo y calidad de ejecución.

En el primer trimestre de 2024, el 62% de la cartera de Ingeniería e Infraestructuras corresponde al trabajo para el propio grupo. El objetivo de 2027 es alcanzar el 70%. La constructora analiza en la actualidad proyectos por valor de 7.100 millones de euros en diez países.

Sostenibilidad

Los proyectos desarrollados por la empresa se guían por una gestión sostenible, por la que Sacyr es reconocida en los principales índices del sector, como MSCI, CDP, S&P Global y FTS4Good, entre otros.

La compañía desarrolla la Ruta Sacyr Sostenible 2024-2027 como guía de sus operaciones con el objetivo de ser una de las mejores compañías del sector en sostenibilidad y para maximizar el impacto positivo en todos los grupos de interés. Esta Ruta se sustenta en cuatro pilares: planeta, personas, prosperidad y gobernanza. Cuenta con 19 programas estratégicos, 51 objetivos y 83 líneas de acción.