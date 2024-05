Repsol ha celebrado este viernes su Junta General de Accionistas, con el objetivo de ratificar la actualización de su Plan Estratégico relativo a transición energética, una cita que ecologistas han tratado boicotear con protestas en el exterior bajo la pancarta "Culpable número uno de la crisis climática" y en el interior, donde varias ONG han utilizado el turno de palabra de los accionistas para lanzar reproches a la energética.

Una activista de Greenpeace de 25 años ha sido la más crítica instando a Antonio Brufau, Josu Jon Imaz y resto de la cúpula de la energética a dejar de vender gas y petróleo "para alcanzar un futuro habitable". "El petróleo y el gas verde no existen", ha exclamado denunciando una "farsa climática" y reclamando un "futuro renovable, descentralizado y ciudadano". "Y con corbata verde", ha contestado irónicamente Brufau antes de que Imaz tomara la palabra para responder a todas las intervenciones deteniéndose especialmente en las quejas verdes.

"¿Dicen que son sostenibles, sociales y éticos pidiendo que dejemos de producir petróleo y gas? ¿Cómo va a llenar este mundo sus necesidades de energía?, ha arrancado el directivo, señalando que hace falta "seguridad de suministro" y "energía asequible", es decir, que "las empresas puedan comprar" energía, las familias también, y tener "una sociedad donde se pueda cobrar buenos salarios y los jóvenes, y la miro a usted, tengan un futuro mejor en una sociedad en que tengamos cobertura de competitividad".

Imaz y Brufau durante la Junta de Accionistas | EFE

Imaz también ha señalado que si dejaran de producir se generaría una mayor dependencia energética en Europa: "¿Es ético reforzar a Putin de esta manera?". También le ha preguntado si es ético añadir dificultades en el acceso de las familias a los recursos: "¿Me lo dice con la cabeza alta".

El CEO de Repsol ha contestado que frente a la aspiración verde, "la demanda de petróleo y gas está creciendo y va a seguir creciendo hasta 2030". Mientras, "si hacemos lo que dicen, y no hace falta ser doctor en Harvard", el precio va a aumentar y va a impactar "en las familias europeas que tienen dificultades para pagar las facturas energéticas y en las industrias" y por tanto en el "empleo industrial", recordando los puestos de trabajo que ya se han perdido. "No es ético cerrar los ojos ante la realidad social de las familias y las empresas que no pueden pagar".

Más carbón por la presión ecologista

Imaz también ha reprochado a gente "como ustedes, desde su ideología cerrada" y la defensa "de los intereses del lobby eléctrico", del incremento de las emisiones de CO2 en 2023. Al respecto, ha señalado cómo las presiones para no invertir en proyectos relacionados con el gas y el petróleo en países emergentes que quieren "desarrollar esas sociedades porque tienen el mismo derecho a un futuro," les están haciendo recurrir a la única fuente de energía disponible por su precio: el carbón.

"Ustedes son los responsables: personas movidas por el dogma y la ideología, de que el consumo de carbón esté subiendo", ha insistido, señalando que hoy por hoy la producción de electricidad es la "mayor emisora de CO2" en cifras superiores a las del "denostado" transporte global. "Y esto no es en absoluto ético: me parece que nuestra apuesta tiene que ser seguir produciendo petróleo y gas" al tiempo que tratan de bajar las emisiones.

En respuesta a las críticas de la ecologista, Imaz ha dicho que son ellos quienes están "hipotecando el futuro para las siguientes generaciones" con la constante apuesta por la electrificación sin tener en cuenta otras alternativas, punto en que ha respondido a los ataques a sus combustibles renovables: "No me digan de bosques de Indonesia (...) Saben que esta compañía utiliza como materia prima o bien residuos, o en su caso seguimos las políticas marcadas por la UE que indica la trazabilidad de las materias primas".

Petróleo en los coches eléctricos

Tras enfatizar que "esta casa va a seguir descarbonizando", también ha avisado de que seguirán "produciendo petróleo y gas porque el mundo lo necesita". Y ha avisado de que "en 2100 va a haber mucho uso de petróleo", antes de apuntar que "la moqueta está hecha con petróleo, la silla está hecha con petróleo, las palas de los aerogeneradores están hechos con petróleo" y "la carrocería de los coches eléctricos cada vez va a tener más petróleo porque habrá que bajar su peso", momento que ha arrancado aplausos en el auditorio.

Imaz ha concluido insistiendo en criticar esa "cerrazón ideológica" que contribuye al uso del carbón y "está penalizando el empleo industrial que crea cohesión social" y "penalizando a las familias más vulnerables, las que tienen dificultades para pagar facturas". "Les pido una reflexión", ha zanjado.