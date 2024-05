Hasta Bildu carga ya contra la eólica Forestalia: exige la paralización de una de sus líneas por el daño medioambiental

El escándalo de Forestalia y sus inacabables concesiones eólicas en Aragón no termina. Tras llenar los montes de aerogeneradores, ahora ha sido ya hasta Bildu el que ha exigido a Pedro Sánchez que le pare los pies. No lo ha hecho por el daño en Aragón, donde los proetarras no tienen presencia. Sino por las líneas de evacuación de la electricidad generada por los citados molinos. Y es que la línea de muy alta tensión, 400 KV y 270 km de longitud entre Zaragoza y Gatica (Vizcaya), también ha disparado las protestas contra la empresa de uno de los amigos del socialista y expresidente de Aragón, Javier Lambán.

Bildu señala que Aragón se ha convertido en la segunda comunidad autónoma con mayor presencia de energía eólica: "Decenas de parques eólicos, parques de iniciativa privada, del grupo Forestalia", apuntan los proetarras.

"Nos referimos a una línea de muy alta tensión, 400 KV y 270 km de longitud entre Zaragoza y Gatica (Vizcaya), para la evacuación de la electricidad generada en los polígonos eólicos de esta empresa: Keneo, Kaori, Kari, Kasumi, Keiko y Kirin, situados en las inmediaciones de Uncastillo (Zaragoza)", señala la petición de Bildu dirigida al Gobierno. Y es que "esta infraestructura se internaría en Navarra, en Carcastillo, atravesando después 29 municipios más en la Comunidad Foral de Navarra para continuar en dirección a la Comunidad Autónoma Vasca", apuntan los proetarras.

"Además, esta línea que iría paralela a la que proyecta Red Eléctrica Española" por todo el valle de la Barranca, "cuenta con el rechazo de las cuatro autonomías colindantes con Aragón, Navarra una de ellas", dicen los de Arnaldo Otegi.

El pasado 9 de octubre de 2023, por cierto, se publicó en el BOE la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de otorgar una declaración de impacto ambiental favorable con condiciones a la línea de alta tensión que proyecta Forestalia. De esta línea, parte de su recorrido correría en paralelo a la línea de alta tensión de 400 kilovoltios de REE.

"Entre las condiciones que el Ministerio impone al proyecto destaca que la línea de Forestalia debe compartir apoyos con la línea de REE siempre y cuando sea técnica y normativamente posible, dice Bildu". En la declaración de impacto ambiental se indica literalmente que "la propuesta final de ejecución de la línea ha de obtener el informe favorable de los órganos ambientales de las comunidades autónomas afectadas por la ejecución de la misma".

Informe desfavorable de Navarra

Y lo cierto es que el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra emitió informe desfavorable con la siguiente indicación: "La infraestructura de evacuación se considera inviable ambientalmente en lo que respecta a su afección en la Comunidad Foral de Navarra. El proyecto resulta totalmente insostenible e incompatible con la conservación de los valores ambientales, sociales, culturales y paisajísticos que esta Administración trata de proteger".

Los socios más verdes de Sánchez han decidido cargar ya contra Forestalia. Hasta el punto de que Bildu pide sin matices al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, "teniendo en cuenta el informe desfavorable del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y la postura de las entidades locales afectadas, emita un informe desfavorable a la línea de muy alta tensión, 400 KV y 270 km de longitud entre Zaragoza y Gatica".