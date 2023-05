Forestalia y Lambán no dejaron nada al azar: parques troceados, políticos en nómina y empresas cautivas

El pasado mes de septiembre el director de Es la Mañana de Federico en esRadio, Federico Jiménez Losantos recibió el premio Herlado de Periodismo que lleva el nombre de Antonio Mompeón Motos, director del periódico El Herlado de Aragón entre 1909 y 1940.

El evento no estuvo exento de emotividad y cariño, pero también de mucha tensión. La oposición del periodista a los tejemanejes que se atribuyen a Forestalia y el presidente de Aragón Javier Lambán para llenar la región de plantas eólicas y fotovoltaicas, sacrificando si es menester el patrimonio paisajístico y natural del bajo Aragón o la sierra de Albarracín, era conocida y durante el evento resultó insoportable para el presidente autonómico, que se levantó de la mesa cuando le daban el premio a Jiménez Losantos, para volver a ocupar su asiento una vez Federico pronunció su discurso.

Por su parte, Fernando Samper, presidente de Forestalia, trató de convencer, sin éxito, a Jiménez Losantos al terminar el evento de las virtudes de sus proyectos renovables para la región.

Y no es para menos. Ya para entonces, Librertad Digital y esRadio había destapado parte de la trama que había terminado convirtiendo a la pequeña empresa Forestalia, una escisión de un emporio de carne de Cerdo, en la gran campeona de los concursos de renovables que se habían producido en España.

Forestalia se adjudicaba los contratos, troceaba las mismas adjudicaciones en concesiones de menos de 50 megavatios y las colocaba a terceras empresas con pingües beneficios. De esta manera, siempre que las concesiones fueran de menos de 50 megavatios, era la Comunidad Autónoma, es decir, el Gobierno de Aragón, y no el Gobierno central quien tenía que dar su visto bueno.

Aademás, para tener todas las posibilidades de garantizarse los contratos, Forestalia no dudó en fichar a la cúpula autonómica de Medio Ambiente para sí.

Pero no sólo eso. Según cuenta este martes el diario El Mundo, no sólo se limitó a contratar al exconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné Pueyo, al exviceconsejero del ramo, Luis Marruedo y al jefa de gabinete de la consejería de la época, Ana Cristina Fraile, sino que, además, ha conseguido que la actual cúpula de Medio Ambiente externalice el análisis y evaluación ambiental de los proyectos renovables. No sólo eso, sino que dos de las concesionarias que obtuvieron el concurso tienen lazos profesionales con Forestalia. Se trata de las empresas Satel y Calidad y Estudios, ambas trabajan a la vez para la Administración y para Forestalia.

Según la información de El Mundo, ambas compañías elaboran trabajos para Forestalia al mismo tiempo que evalúan para el Gobierno de Aragón el impacto ambiental de los nuevos proyectos en tramitación de Forestalia.

Es más, los informes que elaboran estas compañías contradicen en ocasiones los pronunciamientos previos de los técnicos de Medio Ambiente rechazando algunos proyectos.

Un capítulo más en el extenso catálogo de irregularidades que rodean el magnífico interés de Lambán y Feranando Samper por convertir Aragón en la pila renovable de España con más y más megavatios eólicos y fotovoltaicos. Una colección de irregularidades entre las que destacan las reuniones con los municipios afectados por las distintas instalaciones renovables convocadas por su delegado del Gobierno Antonio Arrufat, quien no dudaba en hacer lobby a favor de Forestalia tratando de convencer a los alcaldes de las virtudes de instalar placas o molinos en sus términos municipales.