La máquina de regular de Sánchez: así llena las páginas del BOE

En un contexto de incertidumbre política y con un gobierno en funciones durante gran parte del año, la producción normativa en España no solo no se redujo sustancialmente en 2023, sino que siguió generando más cargas para el tejido productivo. Según el informe anual sobre producción normativa que elabora la patronal CEOE, en 2023 se aprobaron un total de 683 normas a nivel estatal, lo que representa solo un 19,6% menos que el año anterior, a pesar de la paralización legislativa derivada de la disolución de las Cortes y la celebración de elecciones generales.

A pesar de las limitaciones impuestas por un gobierno en funciones, el estudio destaca que se publicaron dos nuevas normas por día natural. La evolución histórica, reflejada en el siguiente gráfico, confirma el problema de acumulación normativa que enfrentan las grandes, medianas y pequeñas empresas de nuestro país.

Desde la CEOE se ha insistido en la importancia de consolidar "un marco jurídico estable y predecible para el desarrollo económico". La patronal considera que la acumulación normativa "no solo genera un entorno de incertidumbre, sino que también afecta negativamente la competitividad de las empresas, limitando su capacidad para innovar y crecer".

En un año marcado por la interrupción legislativa, resulta aún más evidente la necesidad de simplificar y racionalizar la producción de normativa y fomentar un entorno regulatorio más favorable para invertir y hacer negocios. Asimismo, se constata el enorme peso que han adquirido los Reales Decretos-Leyes (RDL), que en 2023 fueron el 32% del total de normas con rango de ley aprobadas en España.

El volumen total de páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE) ascendió a 238.705 folios, lo que supone una disminución del 6,3% respecto a 2022, tres veces menos de lo que cabría esperar si nos basamos en la caída en el número de regulaciones impulsadas. El actual modelo implica una carga de lectura diaria de 654 páginas para estar al corriente de todas las actualizaciones legislativas. Puesto que el Viejo Testamento tiene una extensión media de 1.200 folios, esto equivale a producir normativa con una extensión equivalente a dieciséis Viejos Testamentos al mes.

Las comunidades autónomas también han contribuido significativamente a la acumulación regulatoria, con un total de 291 normas aprobadas en 2023, si bien el dato supone un 14,4% menos que en el año anterior. Con todo, el volumen de páginas publicadas en los boletines oficiales autonómicos siguió en cifras históricas, con más de un millón de folios editados.. Cataluña se destaca como la comunidad con mayor producción normativa, con 154.986 páginas

A nivel europeo, la producción normativa también siguió siendo alta, con 2.180 actos jurídicos adoptados en 2023, cifra que incluye 1.099 reglamentos, 21 directivas y 1.060 decisiones. Aunque esto representa una disminución del 3,1% en comparación con 2022, sigue siendo la segunda mayor cifra desde 2016. La legislación vigente en la UE acumula un total de 32.832 normas, lo que resalta la complejidad y el desafío de mantener un marco regulatorio coherente y manejable tanto a nivel nacional como en el plano comunitario.

El informe pone de manifiesto la urgencia de adoptar políticas que reduzcan la carga normativa. En línea con las recomendaciones de la Comisión Europea y organizaciones como BusinessEurope, CEOE considera crucial "implementar el enfoque "One in, one out", mediante el cual se elimina una norma por cada nueva regulación aprobada, así como otras medidas de adecuación y rendimiento regulatorio coherentes con el plan REFIT de la Comisión Europea", una iniciativa que apuesta por aumentar las consultas públicas y las revisiones de impacto al tiempo que consolida una plataforma de expertos denominada F4F y dedicada a simplificar la regulación aplicable".