El martirio de Hacienda a Jorge Lorenzo: una batalla interminable sometida a un "estrés brutal"

Jorge Lorenzo, ex piloto de MotoGP y múltiple campeón del mundo, reveló en una entrevista con Jordi Wild el pasado 26 de abril el calvario que ha sufrido debido a las investigaciones de la Agencia Tributaria (AEAT). Lorenzo habló sobre un "estrés brutal" que le han provocado estos procesos, a pesar de haber salido victorioso en varias ocasiones.

Lorenzo compartió detalles sobre el impacto personal de las investigaciones fiscales, mencionando que el proceso fue extremadamente duro y que, a pesar de las múltiples pruebas presentadas que demostraban su residencia fiscal fuera de España, la AEAT continuó con sus investigaciones "injustamente", en palabras de Jorge Lorenzo. Según relata Lorenzo, "me he asegurado de esos años de hacerlo todo legalmente, correctamente, estar la mayoría del tiempo en Suiza, sabiendo que podía suceder esto ya me he acostumbrado a pasar la tarjeta de crédito en cada país donde estaba... y dejar pruebas de que esto ha sido así".

El camino fue largo y según contó el protagonista, Jorge ha tenido que vivir cosas por las que no debería pasar ningún individuo, y menos todavía alguien que no es culpable y del que no se tienen indicios de culpabilidad. El primer miedo llega cuando la parte investigada se da cuenta de que "dar todo el resultado a la justicia y a lo que un juez diga, te da una intranquilidad y un estrés brutal", es decir, saber que la decisión final de un juez puede llegar incluso a producir que, en 2019, perdiera "el 90% de los pelos de la barba". Otro de los detalles a tener en cuenta, es que la AEAT no espera a conocer el resultado del juicio para exigir el dinero que, según ellos, debe, por lo que en el caso de Lorenzo tuvo que depositar los mas de 10 millones de euros hasta que terminase el juicio.

Pero la AEAT no se queda ahí, ya que "estos hacen también como detectives", como bien menciona Jordi Wild. La experiencia de Jorge Lorenzo respecto a cómo realizan estas investigaciones nos muestran hasta dónde pueden llegar: "Llamaron a todas las aerolíneas de esos años, para pedir información de Jorge Lorenzo, pero no Jorge Lorenzo Guerrero, sino también la gente que se llama simplemente Jorge Lorenzo, como que esos billetes también eran válidos, cosas que no tocaban y eran injustas", cuenta.

En enero de 2023, Lorenzo ganó una batalla judicial en la que Hacienda le reclamaba más de 10 millones de euros. La investigación, originada por una sospecha relacionada con su IRPF de 2016, se extendió hasta 2023. Esta victoria se suma a otra obtenida en 2021, también por un conflicto similar, y se convirtió en "uno de los días más felices de mi vida, incluso más que ganar muchos de los mundiales, porque, te pueden cambiar la vida, te pueden destrozar la vida injustamente. Gané y me empezó a crecer la barba".

El caso de Lorenzo no es aislado. Muchos famosos han sido investigados por Hacienda, enfrentándose a la difícil decisión de luchar contra la AEAT. Aunque ganar estos casos puede parecer una victoria, a menudo el premio es simplemente recuperar lo que se les había quitado injustamente. Sin embargo, perder puede significar la ruina económica. Además, se critica que la AEAT puede iniciar investigaciones sin indicios claros de culpabilidad, sometiendo a los investigados a un estrés innecesario y sin repercusiones para la agencia si no se encuentra nada irregular.

Las dos victorias de Lorenzo han sido calificadas por un juez como resultado de una "actuación incoherente" por parte de la AEAT. Además, la lentitud de los procesos administrativos y judiciales incrementaron el estrés y la ansiedad de Lorenzo, y fueron "una de las razones por las que me retiré". Este trato abusivo y la inseguridad jurídica resultante son motivo de crítica constante, y al ganar este juicio, Jorge Lorenzo escribió un texto en Redes en el que exponía su malestar y en la propia entrevista deja claro porque decidió ir hasta el final y es principalmente porque "si yo perdía eso es que la justicia no sirve para nada".

En conclusión, el calvario de Jorge Lorenzo con Hacienda es un ejemplo más de las prácticas cuestionables de la AEAT y de cómo estas afectan la vida de los contribuyentes, famosos o no. La crítica de Lorenzo y otros afectados es clara: es necesario un cambio en las políticas fiscales para evitar que se sigan cometiendo estos abusos y se promueva la atracción de riqueza en lugar de su persecución.