Yolanda Díaz quiere un impuesto a los supermercados: los tres errores garrafales que comete

Yolanda Díaz vuelve a poner a los supermercados en su punto de mira. La líder de Sumar ha recuperado su idea de aprobar un impuesto específico a las compañías de alimentación, como ya ha hecho el Gobierno con la banca, eléctricas y petroleras.

"Ha llegado el momento ya de diseñar un impuesto que grave a las grandes empresas distribuidoras que son las que se están forrando" proclamó Díaz el pasado fin de semana en un acto en Córdoba en un claro mensaje a Mercadona, Carrefour o Lidl, los líderes en cuota del sector.

No es la primera vez que la ministra de Trabajo acusa a los supermercados de "forrarse" gracias a la inflación, y junto a Podemos ha clamado también en varias ocasiones por castigar a las grandes superficies con una mayor fiscalidad.

La economía no va sobre ruedas: hay familias que no pueden pagar la cesta de la compra. Vamos a crear un impuesto para las grandes distribuidoras. pic.twitter.com/6Y6sFOUtic — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) June 1, 2024

Según Yolanda Díaz, "no son los agricultores ni son los ganaderos, que están vendiendo sus productos por debajo de los costes de producción, son las grandes empresas distribuidoras las que tienen unos márgenes empresariales que permiten que se estén forrando mientras que hay familias españolas que no pueden garantizar una cesta de la compra, una alimentación saludable, a su gente". Una de los primeros errores que comente Yolanda Díaz es ignorar que las subidas de impuestos, como cualquier aumento forzoso de los costes empresariales, repercute todo (o parte) en el precio final que paga el cliente.

Más de 12.000 millones en impuestos

La ministra de Trabajo insistió en que "por eso ha llegado el momento ya de tener un impuesto que grave a la distribución en nuestro país. Esto no va de subir o bajar impuestos, va de quién paga o no paga impuestos. Y en nuestro país, quien no paga impuestos son los que se están forrando".

Afirmar que las grandes empresas de distribución no pagan impuestos en España es otra de las mentiras más evidentes del discurso de Díaz. Según los cálculos de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), la patronal que agrupa a empresas como El Corte Inglés, Eroski o Alcampo, sólo las 21 empresas que la integran pagaron el pasado año 4.930 millones de euros en impuestos (Sociedades, otras tasas...) y 7.150 millones en IRPF de salarios y cotizaciones a la Seguridad Social. En total, más de 12.000 millones de euros en impuestos.

Fuentes del sector consultadas por este periódico rechazan por completo el nuevo impuesto de Díaz y claman por "un sistema fiscal que genere certidumbre y seguridad jurídica. No se puede legislar dando vaivenes y por motivos políticos".

Hasta el Gobierno constata que no se están "forrando"

Otra realidad que desmonta la excusa de Díaz para aplicar el impuestazo a los supermercados se da en lo relativo a los márgenes de estas compañías. Tal y como concluye el Observatorio de Márgenes Empresariales (creado por el propio Ministerio de Economía, el Banco de España y la Agencia Tributaria), no serían las tiendas las que se están "forrando" con la inflación.

Cabe recordar que, a raíz de la tormenta inflacionista que todavía sigue azotando España, el Ejecutivo de Pedro Sánchez creó este organismo con el objetivo de fiscalizar las cuentas de los supermercados. Sin embargo, los resultados de los diferentes informes que el Observatorio de Márgenes viene publicando desde el año pasado no han sido los que esperaban los enemigos del sector de la alimentación.

Por ejemplo, la última de estas publicaciones (del pasado mes de abril) concluyó que serían los agricultores y no los supermercados los que han aumentado sus márgenes en plena crisis de precios. En concreto, los márgenes sobre ventas en la agricultura, "que presentan una elevada volatilidad, aumentaron a lo largo del primer semestre de 2023". Eso sí, hay que tener en cuenta que la información disponible en este informe no incluye a los autónomos, con elevada presencia en este sector.

En el lado contrario están los los márgenes sobre ventas en el comercio de alimentos, que "encadenaron descensos desde 2021, sin que se reviertan las contracciones experimentadas durante la crisis energética" señala el Observatorio del Gobierno. Esta realidad contradice el argumento con el que Yolanda Díaz quiere asestar este nuevo golpe a los supermercados.

En la tabla anterior también se observa que el margen sobre ventas de la industria agroalimentaria "se mantuvo en niveles muy inferiores a los anteriores a la crisis energética, si bien durante el último semestre parece haber iniciado una senda de recuperación hacia los niveles previos a la pandemia" señala el informe. Por tanto, en el segundo semestre de 2023, los márgenes sobre ventas de la cadena agroalimentaria "aumentaron ligeramente, con una evolución heterogénea en sus distintos subsectores" siendo el agrícola el más beneficiado y el comercio, el que menos.

Aunque esta sea una idea de Yolanda Díaz, cabe recordar que el Ejecutivo de Sánchez sí ha puesto en marcha subidas fiscales que están perjudicando considerablemente al sector. Entre ellas se encuentra el impuesto al plástico, el de los gases fluorados o la subida del IVA a los refrescos.