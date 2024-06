Milei se vuelve a coronar: su discurso contra los "degenerados fiscales" y los "fabricantes de pobres"

Javier Milei se sigue coronando en sus discursos. Resulta sorprendente la capacidad que tiene el presidente argentino de no dejar de sorprender con sus reflexiones y de convertir la mayoría de sus intervenciones en una clase intensiva de economía.

Esta semana, el primer presidente liberal-libertario del mundo (como él se define) acudió al Latam Economic Forum 2024 de Buenos Aires y volvió a llevar a cabo una férrea defensa de las ideas de la libertad. Milei también aprovechó para repasar las medidas que lleva implantadas en Argentina desde su llegada a la Casa Rosada, así como los efectos del proceso de desperonización del país.

"Nosotros hemos heredado un desastre" lamentó Milei en referencia a la decadencia económica que han provocado décadas de peronismo en Argentina. De hecho, la oposición esperaba que con las cuentas tan descuadradas que habían dejado, la deuda interna y externa disparada y el mercado inundado de pesos se produjera "una gran corrida, se cuadruplicara la cantidad de dinero, en muy pocos días, que eso detonara una hiperinflación y - en el medio de toda esa mega crisis - ellos volver al poder, propiamente en enero, en un contexto donde además se iban a ocupar de generar saqueos, ataques a supermercados y todas las historias que ya conocemos". Pero no ocurrió. Por ejemplo, Milei recordó que logró recuperar la confianza del FMI en pocos días, uno de los principales acreedores del país.

Milei también recordó que el desboque de precios en Argentina era total. "La primera semana, de diciembre, la inflación venía a un ritmo de 1% diario, que es algo así como 3.700% anual. En la segunda semana se acelera y pasa a niveles del 7.500% anual. Nosotros habíamos hecho los cómputos, en términos de los excedentes monetarios y demás, y calculábamos que, si no tomábamos medidas urgentes, la inflación podía llegar a niveles del 15.000% anual. En realidad, eso podría haber sucedido si hubiéramos comenzado a convalidar monetariamente, cosa que - obviamente - no hicimos, y la inflación mayorista, del mes de abril, fue del 3,4%. Eso, anualizado, nos da casi un 50%. Sí, entiendo que el 50% es un espanto, pero veníamos de 17.000%. Entonces a partir de eso, nosotros diseñamos un plan de estabilización".

Milei reconoció que puede parecer "ridículo" defender el programa de un liberal-libertario y "empezar a pensar en términos de qué cómo voy a controlar los precios". Por eso, estar "toqueteando, amaneciendo los precios relativos y hacer un acuerdo precio-salario no está en mi concepción. Eso de andar eligiendo ganadores no está en mi concepción y no se les ocurra pedírmelo porque no lo van a tener. Soy liberal-libertario" recordó.

El líder de La Libertad Avanza insistió en que su programa económico tiene tres elementos centrales:

Qué es lo que puedo aportar yo desde la Macro, que es el ajuste fiscal. Una política monetaria que básicamente consiste en sanear el balance del Banco Central. Una política cambiaria de sincerar el desastre que teníamos en el sector externo.

"Hablábamos de motosierra y vaya que hubo motosierra"

En ese contexto, "había que atacar el déficit fiscal y lo primero que hicimos fue atacar claramente el déficit fiscal y lo atacamos desde dos lados. Obviamente, con un ajuste fiscal en el Tesoro y atacando la hoja de balance del Banco Central. De hecho, nosotros lo habíamos dicho, en la propia campaña. Hablábamos de motosierra y vaya que hubo motosierra porque de 123 años, tuvimos 113 de déficit".

"La política de déficit cero continúa, y los números de mayo ya se saben que vienen muy bien. Obvio que, en junio, por el tema de los pagos de aguinaldos y demás es deficitario.

Pero cuando toman los 6 meses juntos, va a haber superávit algo que decían que era imposible. Imposible nada" avanza.

Milei se preguntó si "¿han visto lo que son los degenerados fiscales?" en referencia a los diputados de la oposición que acaban de aprobar una subida de las pensiones desafiando al líder de La Libertad Avanza. "Cada vez que los degenerados fiscales, de la política, quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora, y lo voy a repetir hasta el cansancio: les voy a vetar todo, me importa tres carajos" avisa.

Fulminará otros 50.000 empleos públicos

En la carrera por la reducción del gasto, Milei anunció la desaparición de otros 50.000 empleos públicos. "No sé si se acuerda, es mi frase más conocida, internacionalmente. Me gustaría que se recuerden otra, pero se recuerda esta, que es una que dice: afuera". Y hoy están haciendo campaña - en todo el mundo - con el afuera. Bueno, el afuera significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad y se redujo toda la estructura del Estado, a la mitad. Y eso no fue gratis porque - obviamente - echamos gente. En materia de contrato vamos a terminar echando 75.000 personas. Ya llevamos 25.000" aseguró.

Y no solo que se redujeron a la mitad la cantidad de ministerios: "eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, eliminamos - de cuajo - la obra pública, eliminamos contratos..." enumera. El Gobierno de Milei sabía que estas decisiones iban "a generar tensión social y una caída de la actividad. Cuando ustedes hacen un ajuste lo que hace es aumentar el ahorro. Entonces, si ese aumento del ahorro no tiene contrapartida de la inversión, a usted le va a caer la actividad del empleo, los salarios reales" reconoce.

Entonces, "duplicamos la AUH, duplicamos la Tarjeta Alimentar, aumentamos la asistencia escolar; multiplicamos casi por cinco veces la asistencia para los útiles de los chicos..." enumera. En el mismo tiempo también se percataron del fraude de los planes sociales en los que muchas veces participaban esos "gerentes de la pobreza" que utilizaban la subvención para extorsionar a la gente para que fuera a las manifestaciones. "Los gerentes la pobreza y esclavizaban a la gente y la usaban para marchar en contra de los que laburan, dantesco" dijo.

Después llegó la parte de "sanear" el Banco Central. "Lo primero que había que hacer era alinear el tipo de cambio con el mercado, dado que íbamos a poner el Impuesto País, porque de esa manera íbamos a bajar el exceso de demanda en el Mercado de Divisas, y al hacerlo íbamos a achicar el exceso de oferta, en el mercado de bienes, en el mercado de trabajo y, por lo tanto, el ajuste iba a ser menos doloroso" explica.

"En ese contexto se hace una devaluación, un salto cambiario y, a partir de ahí, se fija una política de devaluaciones para que el tipo de cambio lleve a un determinado sendero. En ese contexto, también, nos predijeron todas las calamidades y catástrofes habidas y por haber, que no se cumplió ninguna. Y en el medio compramos 17.500 millones de dólares. Y seguimos comprando dólares, todos los días".

"Y mientras que íbamos consolidando la posición fiscal, el secretario de Finanzas, Pablo Kirno, fue armando una curva de pesos y empezó a quitar deuda que estaba en el Banco Central y la empezó a pasar al Tesoro. Esto no es un punto menor porque, hoy, tenemos una base monetaria de 15 billones y entonces significa que nosotros tenemos pasivos remunerados por 18 billones. Y ahora les voy a dar otra excelente noticia: de esos 18 billones, 12 billones están en mano del sector público, con lo cual solamente falta limpiar, nada más que 6 billones. O sea, estamos ahí, de terminar con el problema de los pasivos remunerados". Además, "una vez que terminamos con esto, vamos a ir por el problema de los puts, lo cual lo tenemos encaminado" avanzó.

Otras reflexiones interesantes

Milei aprovechó su intervención para poner el valor el éxito del liberalismo frente a las políticas intervencionistas que han convertido a Argentina en un "negocio de fabricar pobres". Estas son sus reflexiones más interesantes: