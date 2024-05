Milei logra el cuarto superávit consecutivo en Argentina y los aplausos del FMI con la izquierda española en guerra

Javier Milei se ha convertido en uno de los principales enemigos a batir entre la izquierda española. Pedro Sánchez es el líder de esta cruzada contra Milei, que ha derivado en la retirada de la embajadora española en Argentina. Todo esto deja la relación entre ambos países en una situación muy delicada.

En este conflicto, no han faltado las acusaciones de Yolanda Diaz, que ha calificado a Milei de "volver con los recortes y el autoritarismo" y lo ha acusado de difundir odio y de "querer acabar con los pobres y no la pobreza". Por otro lado, Irene Montero lo ha descrito como un "fascista" y "siniestro que no cree en la justicia social".

Sin embargo, a pesar de las críticas de la izquierda española contra Milei, los buenos resultados que está cosechando la economía argentina anticipan que este país tiene un futuro cada vez más prometedor. Así lo ha constatado recientemente el FMI, que no olvidemos que es uno de los grandes acreedores de Argentina.

En palabras de la Primera Subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, en una visita en febrero a Argentina, "reconocí el importante progreso inicial en restaurar la estabilidad macroeconómica y en establecer un sólido ancla fiscal". Así, el FMI ha reconocido los logros económicos de Javier Milei, destacando el superávit fiscal que ha conseguido en Argentina estos últimos meses, el rápido frenazo de la inflación y una notable reducción del riesgo soberano. El FMI subrayó que todas estas medidas han permitido avanzar "mas rápido de lo previsto en el restablecimiento de la estabilidad económica".

En este sentido, hace unos días conocíamos que la economía argentina registraba su cuarto superávit financiero consecutivo, de 17.409 millones de pesos. "El superávit acumulado en los primeros cuatro meses del año alcanzó el 0,2 por ciento del PIB. Se trata de la primera vez en 16 años que se registran 4 meses consecutivos de excedente financiero" señaló el portavoz del Gobierno.

Ademas, el FMI no se ha quedado ahí, y en un informe del 13 de mayo volvió a dar la enhorabuena a Argentina y quiso destacar que "a pesar de heredar una situación económica y social altamente compleja, la firme implementación del plan de estabilización de las autoridades ha permitido avanzar más rápido de lo previsto en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica y reencauzar firmemente el programa." Y hay cuatro puntos clave.

Política fiscal: "el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal global sin financiación neta del banco central permanece inalterado" dice el FMI. Política monetaria y cambiaria: para ello es imprescindible afianzar el proceso de desinflación y fortalecimiento de las reservas internacionales y el balance del banco central. Política estructural: "en la que se espera que la reformas microéconomicas establecidas por el gobierno de Milei sigan su curso y ayuden a seguir recuperando la economía". Modalidades del programa. "Los objetivos y la condicionalidad del programa se han actualizado para reflejar los mejores desarrollos recientes y el nuevo panorama económico. También se están obteniendo garantías de financiación de los acreedores oficiales".

Desde que asumió la presidencia, en diciembre de 2023, Javier Milei ha ido implementando reformas significativas que ya están dando sus frutos. El sector público ha ido registrando superávits desde principios de año, la base monetaria se ha reducido y el gasto público ha disminuido en términos reales. Estas medidas han contribuido a una significativa caída del riesgo país que se ha ido reduciendo desde que Milei asumió la presidencia.

Por esto mismo, Milei se ha llevado todos estos elogios por parte del FMI, pero el camino hacia estos logros ha sido complicado. Desde su llegada a la presidencia, Milei ha enfrentado numerosas protestas debido a su plan para recortar el gasto público. Sus medidas de recortes y privatizaciones han sido muy criticadas entre la izquierda española. Y las críticas han ido dirigidas tanto a sus políticas económicas como a su persona.