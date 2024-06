Los animalistas ponen a Lidl en el punto de mira

El mayor lobby animalista de la UE, Eurogroup for Animals, asegura que "tres investigaciones del Observatorio de Bienestar Animal revelan importantes abusos en materia de bienestar animal en varias granjas de España y Alemania relacionadas con Lidl". Y aunque el grupo animalista aprovecha la información para presionar al nuevo Parlamento Europeo y pedir un reglamento más estricto sobre animales de granja, el informe podría ser menos revelador de lo que se pretende aparentar.

En primer lugar, cabe reseñar que el Observatorio de Bienestar Animal que ha elaborado el informe, en realidad está formado por miembros de asociaciones animalistas entre los que no hay ningún veterinario. Y en segundo lugar, aunque el informe no lo especifica, dos de las tres investigaciones a las que alude Eurogroup for Animals se realizaron muy posiblemente en la conocida como ‘granja del terror’ y en la granja de Arauzo de Torre, ambas ubicadas en Burgos. La tercera investigación se refiere a un número no especificado de granjas de pollos en Alemania. Esas dos granjas españolas y las granjas alemanas estarían vinculadas a uno de los múltiples proveedores de Lidl, según el informe, algo que la cadena de supermercados niega rotundamente.

Sobre las dos granjas de cerdos de Burgos, el Observatorio de Bienestar Animal registró las condiciones de vida de "5.000 cerdos repartidos en cinco naves" y documentó "dolencias físicas extremas dificultan mucho la vida de estos cerdos". Aunque el informe no lo especifica, la descripción de las atroces y lamentables condiciones de vida de estos animales no deja lugar a dudas de que se refiere al millar de cerdos de la granja de Arauzo de Torre y, muy posiblemente, al otro millar de cerdos de la granja de Quintanilla del Coco.

La investigación muestra a "cerdos viviendo en confines igualmente sucios: las imágenes muestran comederos llenos de insectos, gusanos, ratas y telarañas. Aquí también se muestra que varios cerdos sufren hernias, deformidades e infecciones, y sufren graves abusos por parte de los trabajadores", según el informe.

Esta granja ya fue denunciada por el propio Observatorio de Bienestar Animal ante el juzgado de Salas de los Infantes (Burgos) por presuntos delitos de maltrato animal. Este proveedor cárnico dispone de certificado 'Welfair', que "evalúa y controla la calidad del bienestar animal". El proveedor también dispone de sello IAWS, certificación de bienestar animal creada por la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC).

Lidl lo desmiente

La cadena de supermercados Lidl ya desmintió que la granja de Arauzo de la Torre esté vinculada a uno de sus proveedores. "Por desgracia, no es la primera vez que esta organización trata de vincular a nuestra compañía con casos de maltrato animal, habiéndose demostrado falsos", señaló Lidl en un comunicado.

"Como compañía, condenamos rotundamente los abusos y el maltrato animal y manifestamos nuestro completo rechazo ante este tipo de prácticas. De forma proactiva y sin previo aviso, realizamos numerosos controles y auditorías a nuestros proveedores con el objetivo de garantizar que los centros de producción con los que trabajan cumplen con las estrictas exigencias de bienestar animal que nos marcamos como empresa y que son de obligado cumplimiento para todos ellos, según se especifica en nuestra política de compras", afirman.

El caso de ‘la granja del terror’ y la de Arauzo de la Torre fue muy criticado por las asociaciones ganaderas. Por su parte, la Junta de Castilla y León insistió en que "no se debe demonizar al sector cárnico ni desincentivar el consumo de carne por casos que pudieran llegar a considerarse mala praxis que, de confirmarse, son minoritarios y excepcionales".

Pollos de engorde rápido

La última investigación del informe consta de imágenes grabadas "entre septiembre de 2022 y 2023, tomadas en granjas a gran escala en el noroeste de Alemania". En las grabaciones se ven algunos pollos de un día de vida con dificultades de movilidad y algunos cadáveres, aunque tampoco se especifica a qué granja o granjas se refiere.

Según Eurogroup for Animals, los pollos de engorde de rápido crecimiento experimentan angustia física y mental debido a su tasa de crecimiento antinatural que les imposibilita vivir una vida cómoda y satisfactoria.