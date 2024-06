Imaz pide que Europa deje de "hacer el canelo" y augura que el fin del coche de gasolina en 2035 "no va a pasar"

Josu Jon Imaz ha vuelto a poner en cuestión algunos de los mantras de la transición verde en un desayuno informativo de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos en el que además ha hecho una encendida defensa de los empresarios. Aunque ha evitado hacer comentarios políticos excepto para pedir una política industrial en España que "trascienda" gobiernos, sí ha dejado algunos mensajes que chocan con los postulados de un Ejecutivo empeñado en gravar a energéticas y grandes empresas. En su intervención, ha pedido un reconocimiento al empresario "que arriesga", al que "legítimamente" empieza a ganar dinero y tiene "beneficios extraordinarios" mientras nadie se cuerda de cuando tiene "pérdidas extraordinarias", punto en el que ha mencionado a su propia empresa, Repsol, y a la situación "horrorosa" que vivió en pandemia.

"Necesitamos valorizar a la empresa, reconocer al empresario", que, ha dicho, es quien crea empleo, quien permite salir de empleos estacionales y salarios de "1200 euros". En este punto, Imaz ha señalado la importancia de impulsar un modelo basado en la industria y en la "inversión" con un fuente componente tecnológico que impulse trabajos y salarios de "3.000, 4.000, 5.000 euros". "Necesitamos gente que invierta, que se comprometa y tenga derecho al legítimo beneficio. Si no, ¿dónde está el incentivo para arriesgar?", ha señalado.

En este punto, Imaz ha hecho su habitual defensa de una estrategia industrial en Europa que además de "descarbonizar" la economía procure la seguridad de suministro, la "asequibilidad" de la energía y la sostenibilidad. Tras recordar que "el mundo necesita petróleo y gas" y proclamar que ellos están "muy orgullosos de producirlo", ha apuntado que la demanda irá a más porque cuanta "más transición ecológica" se acometa "más petróleo necesitaremos", en alusión a la fabricación, por ejemplo, de componentes de coches eléctricos más ligeros. Mientras, ha lamentado cómo en el mundo las políticas europeas han conllevado paradójicamente a un aumento del consumo de carbón para generar energía en los países del sur y por tanto a un aumento de emisiones.

Giro en Europa

En su opinión, hay que apostar por una política energética que no implique la "desindustrialización" de Europa y tras el 9J "la tendencia va a ir por ahí": "No podemos hacer el canelo y poner en riesgo sectores enormes e importantes como la automoción" en Europa "por una política energética no convenientemente diseñada". Para Imaz, hace falta una "visión conjunta" más que "descalificaciones" y le parece que ahora es un "buen momento para que demos un giro" y la política energética esté "focalizada en la competitividad de la industria y los ciudadanos europeos".

Imaz también ha hecho su habitual alegato a favor de una "neutralidad" tecnológica que no demonice unas tecnologías frente a otras. Preguntado por la electrificación y por el coche eléctrico, Imaz ha señalado que a corto plazo, "tecnológicamente" no ve la electrificación de sectores como el aéreo, el transporte por carretera, la industria química, el papel o las cementeras. "Todas las tecnologías acompañan", ha dicho pidiendo "no prejuzgar las tecnologías desde la política" y recordando la apuesta de su compañía por los combustibles renovables.

"No va a pasar"

En EEUU, ha apuntado, "no dicen disparates de este tipo" sino que proponen "ayudas para descarbonizar". Y en ese punto ha puesto el ejemplo de la prohibición de vender coches con motor de combustión en 2035: "No va a pasar. Y en el camino, le hemos dicho a las empresas que no inviertan en eficiencia en el motor porque se acaba", lo que conlleva que no se disminuyan costes energéticos, que no se reduzca CO2 y que el parque automovilístico envejezca por la ""incertidumbre" de los ciudadanos. "Los coches cada vez consumen más y emiten más CO2 cuando hay tecnologías para que baje", ha señalado en alusión a los coches que hoy por hoy circulan por las carreteras. "Pero como no es lo que queremos, no vamos por ahí. ¿Eso es tecnología o ideología?", se ha preguntado.

En su intervención, también se ha preguntado si en la actualidad "las políticas de movilidad son progresivas o regresivas", si se está dando un "sistema de transferencia de renta de las clases más bajas a las más pudientes". "Pues posiblemente sí", ha apuntado citando la falta de opciones de un trabajador que "tiene un diésel antiguo, viene del extrarradio y no accede a ayuda" para acceder "a una movilidad que pueda pagar".

Hidrógeno verde "con el Quimicefa"

Cuestionado por tecnologías aún incipientes, ha citado las grandes "expectativas" generadas en torno al hidrógeno verde, recordando que "no es nuevo" y contado cómo él "con 11 o 12 años" lo fabricaba "con el quimicefa". "¿Que pasó para que pusiésemos toda la expectativa europea en algo que hacían niños de doce años? Que hay más generación eléctrica renovable", necesidad de "descarbonizar" y de eliminar dependencias energéticas. Pero en su opinión, "se ha generado una expectativa sobredimensionada", en buena parte por los altos costes de la electricidad que se necesita para fabricarlo. En cualquier caso, ha señalado que Repsol, líder en generación de hidrógeno gris, quiere que el hidrógeno renovable sea clave para la fabricación de sus combustibles sostenibles.

Al cierre del acto, Imaz, que se ha declarado un "fanático de la industria", ha insistido en la necesidad de un "modelo industrial para España" para que los jóvenes puedan tener empleos bien pagados y estables. "La innovación está donde va la industria", ha señalado, pidiendo una estrategia de futuro que cree un entorno "competitivo" en España y atraiga la inversión.