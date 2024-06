El mundo al revés: los okupas denuncian a Itziar, la madre soltera con 3 hijos que destapó su caso en Libertad Digital

Itziar es madre soltera. Tiene tres hijos de 7, 15 y 18 años y un piso del que no puede disfrutar, porque, desde 2022, sus inquilinos se han convertido en okupas. Le deben más de 20.000 euros y ella tiene que hacer frente a la comunidad, los seguros y el IBI. Arruinada por la situación, no tiene más remedio que vivir con sus padres, de 70 años. "Los adolescentes duermen con sus abuelos y el pequeño, conmigo. Ya no puedo más. Estoy en tratamiento por depresión y también para poder dormir", confesaba a principios de mayo a Libre Mercado.

Casi dos meses después de hacer público su particular calvario, sus okupas no solo no han entrado en razón, sino que, encima, han presentado una denuncia penal contra ella tras comprobar el interés televisivo que suscitó la publicación de su caso en este periódico. "Me denuncian por hostigamiento y por publicar datos de su intimidad que, según dicen, desprotegen a sus hijos", explica mientras se pregunta si alguien se ha parado a pensar en los suyos y en la delicada situación en la que viven desde hace dos años.

Con la voz entrecortada, pide ayuda para hacer frente a este nuevo revés: "Necesito un abogado y ya no tengo dinero, solo deudas". El letrado que le lleva la inquiokupación no se puede hacer cargo de esta denuncia porque únicamente está especializado en civil y la de sus okupas va por la vía penal, así que lo único que le queda es hacer un llamamiento y confiar en que alguien se ofrezca a ayudarla desinteresadamente: "Por lo menos, que me asesore, porque no sé ni siquiera cómo afrontar esto".

Lo que dice la denuncia

La denuncia en cuestión se presentó el pasado 5 de junio ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Alcobendas. En ella, su okupa se queja de la persecución que dice haber recibido por parte de Telecinco y Telemadrid después de que ambas cadenas se hicieran eco de la noticia publicada en Libre Mercado. Según el denunciante, una periodista del programa de Ana Rosa, TardeAR, se presentó con un cámara en su domicilio el pasado 14 de mayo para tratar de recabar su versión de los hechos.

Él se negó a participar en el programa y les pidió que respetaran su privacidad. Sin embargo, según su relato, el 4 de junio otros periodistas de Telemadrid grabaron a su hijo de camino al instituto y llamaron al timbre de su casa, lo que le habría provocado un ataque de ansiedad. Según explica, su reacción fue llamar a la Policía. Al verle, los agentes decidieron llamar a los servicios sanitarios, quienes le pidieron que les acompañara al hospital. "Rechacé la petición porque las personas denunciadas estaban con cámaras y micrófonos en el portal, cosa que ha limitado mi libertad de actuar (…), lo que ha puesto mi salud física y mental en alto riesgo", denuncia.

Han identificado la calle y el número del portal, han mostrado con exactitud las tres ventanas de mi piso diciendo que era un bajo y me han identificado diciendo que soy ‘compra y venta de coches’

Según consta en el escrito registrado en el juzgado, horas después decidió salir a la calle "para cambiar de aires", pero se quedó parado en una gasolinera por culpa de "otro ataque de ansiedad". Tras recibir la ayuda de varios ciudadanos, llamaron al 112, quien le derivó a una psiquiatra que, de forma telefónica, logró hacerle salir de la crisis, explica. Sin embargo, esa misma tarde comprobó que Telemadrid hacía públicas unas imágenes en la que se le podía identificar: "Han identificado la calle y el número del portal, han mostrado con exactitud las tres ventanas de mi piso diciendo que era un bajo y me han identificado diciendo que soy ‘compra y venta de coches’".

Pese a culpar a los medios, no obstante, la denuncia no va dirigida contra ellos. "Pido abrir una investigación y denunciar a Itziar (...) por difamación, perseguir y grabarme a mí, a mi familia y, sobre todo, a mis hijos menores de edad, y por difundir contenidos digitales, intentando presionarnos, sabiendo que el conflicto que tenemos está ante el juzgado y que debemos respetar a la Justicia española", argumenta el mismo que no respeta la ley. Según defiende, su situación es extrema: "Me siento amenazado, acosado e inseguro junto con mis hijos menores de edad, que van al colegio y al Instituto. Estoy sufriendo una depresión grave por la que estoy de baja médica y no estoy apto para afrontar más presión".

El calvario de Itziar

Esa depresión es precisamente la que Itziar arrastra desde que hace dos años esta familia marroquí dejó de pagarle la renta, convirtiéndose en okupa. Antes de alquilarles el piso, el único que tiene en propiedad, había comprobado su solvencia: "Vi que tenían empresas y unos ingresos más que de sobra y, por tanto, confíe en ellos". Sin embargo, en junio de 2022, empezaron los problemas. "Lo dejé con mi pareja y les informé de que en septiembre, que era cuando se acababa el contrato, no les podría renovar, porque necesitaba recuperarlo para irme a vivir allí con mis 3 hijos, porque yo sola no podía hacer frente al alquiler de 1.000 euros de la otra casa", explicaba el pasado mes de mayo en declaraciones a Libre Mercado. Lo que no se esperaba era su reacción: "No solo me dijeron que no se iban a ir, sino que, además, dejaron de pagarme".

Les informé de que, en septiembre, que era cuando se acababa el contrato, no les podría renovar porque necesitaba recuperarlo para irme a vivir allí con mis tres hijos, porque yo sola no podía hacer frente al alquiler de la otra casa. No solo me dijeron que no se iban a ir, sino que, además, dejaron de pagarme

Para Itziar aquello fue un auténtico jarro de agua fría: "Si ya me costaba llegar a fin de mes, imagínate en estas circunstancias". Lo puso en manos de abogados y, confiando en que la Justicia le devolviera rápidamente lo que era suyo, trató de seguir adelante como pudo para no hacer a su casera lo mismo que sus inquilinos le habían hecho a ella. "Gasté todos mis ahorros en ir pagando mes a mes, hasta que llegó un momento en el que vi que con mi sueldo era imposible hacer frente al alquiler y mantenernos a los cuatro, así que nos tuvimos que venir a casa de mis padres".

Lo que pensó que sería algo transitorio, va camino de los dos años. En marzo de 2023, el juez le dio la razón, como no podía ser de otra manera, y ordenó el lanzamiento. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, sus ya inquiokupas alegaron vulnerabilidad, lo que paralizó todo el proceso. "Y así seguimos a día de hoy", lamenta Itziar, que está tratando de demostrar en los tribunales que la realmente vulnerable es ella. "Me deben 20.000 euros y yo tengo que pagar la comunidad, el IBI, los seguros y mantener a mis tres hijos. Mis padres, que ya tienen más de 70 años, nos ayudan como pueden, pero esto nos está afectando a todos tanto económica como psicológicamente".

Me deben 20.000 euros y yo tengo que pagar la comunidad, el IBI, los seguros y mantener a mis tres hijos. Mis padres, que ya tienen más de 70 años, nos ayudan como pueden, pero esto nos está afectando a todos tanto económica como psicológicamente

La situación en casa de sus padres es desoladora: "Mis hijos mayores duermen con sus abuelos y el pequeño, conmigo, pero ni tienen espacio para estudiar ni intimidad ni nada". Los adolescentes están hartos; sus padres, al límite y ella, desesperada por no poder poner fin a todo esto de una vez por todas. El mayor de sus hijos, además, tiene serios problemas de comportamiento, lo que hace más difícil todavía la convivencia con los abuelos. "Todo esto está afectando a la salud de mis padres y también me está generando un conflicto con mis hermanos", reconoce con impotencia.

La semana pasada, la Comunidad de Madrid se reunió con ella y con la Plataforma de Afectados por la Ocupación para tratar de ayudarla. Se comprometió a mediar con el Ayuntamiento de Alcobendas y a impulsar todas las medidas que estuvieran en su mano. Sin embargo, ahora lo único que pide es un abogado que pueda asesorarle ante esta denuncia que jamás se hubiera imaginado. "Es el mundo al revés", lamenta.