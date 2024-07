Avanza la desregulación de Ayuso: aprueba 343 medidas de reducción de trabas y obstáculos burocráticos

"Avanzamos en la desregulación. Sin parar, sin obstáculos, sin ventanillas". Así de ambicioso se mostró el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la presentación del tercer año de funcionamiento de la Línea Abierta contra la Hiperregulación. La iniciativa, puesta en marcha por el ex consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández de Lasquetty, ha tenido continuidad bajo el liderazgo de su sucesora en el cargo, Rocío Albert López-Ibor, lo que ha permitido importantes avances en materia de simplificación normativa.

A lo largo de un acto celebrado en el Palacio de Santoña, Albert recalcó su voluntad de "seguir haciendo de Madrid una región libre y próspera, capaz de conseguir niveles altos crecimiento que generan empleo y riqueza y hacen de nuestra comunidad un enclave óptimo para invertir. Aquí se crean 80 empresas diarias y queremos que ese dinamismo siga aumentando".

La consejera recordó que, "las investigaciones de Juan S. Mora-Sanguinetti que ha publicado el Banco de España muestran que un 1% adicional de normativa lleva aparejada la desaparición de 1.500 empresas". Por eso, explicó que la Línea Abierta contra la Hiperregulación "constituye un canal externo para que empresarios y autónomos nos digan qué aspectos de la normativa en vigor dificultan su día a día e introducen trabas innecesarias y obsoletas". Asimismo, apuntó que el gobierno madrileño "ha abierto asimismo un canal interno para que los propios trabajadores del sector público identifiquen trabas que dificultan el funcionamiento de la Administración".

Casi 140 mejoras en 2023

Desde 2021 hasta 2023 se han eliminado 343 regulaciones y, de esa cifra, 138 se corresponden con medidas de simplificación adoptadas a lo largo del último año. "No pensamos parar, esta no es una cuestión puntual, vamos a seguir con la desregulación porque nos damos cuenta de que, por mucho que hayamos hecho, sigue habiendo mucho que hacer", explicó la titular de las carteras de Economía, Hacienda y Empleo. "En Madrid no hemos inventado la rueda, nos hemos fijado en lo que ya se estaba haciendo en Canadá o Reino Unido para adoptar las mejores prácticas y conseguir que cada vez sea más fácil emprender, invertir y hacer negocios en Madrid".

"El 40% de las 343 iniciativas de simplificación aprobadas de 2021 a 2023 salieron adelante el pasado año. Además, el 81% de todas las mejoras introducidas ya están implementadas y en funcionamiento. En un 27% de los casos, hemos tenido que modificar normas con rango de ley", explicó el gobierno madrileño a lo largo del acto celebrado en la sede de la Cámara de Comercio en Madrid.