El Gobierno cuela el fin de las golden visa en la ley de eficiencia judicial

El Gobierno aprovechará la tramitación de la ley orgánica de medidas de eficiencia en la justicia y de protección de los consumidores para introducir, vía enmienda, la supresión de las golden visa para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda, una medida que se inició en 2013 durante el Gobierno del Partido Popular (PP).

Bien es cierto que el Gobierno ha manipulando el tema de estos visados en un punto fundamental: argumentan que quitarlas va a contribuir a reducir el precio de la vivienda, pero la realidad es que esto no va a ser así.

El 0,5% de las transacciones

El motivo es que las golden visa suponen una parte muy pequeña, ínfima, del número de transacciones de vivienda. Por ejemplo, si nos vamos a las cifras del año 2023 del Gobierno, se produjeron más de 638.000 transacciones de vivienda, mientras que, según Newtral, solo se otorgaron 3.273 golden visas.

Por tanto, estos visados solo supusieron el 0,5% de las operaciones de todo ese año en España, lo que no va a cambiar nada su eliminación en el mercado inmobiliario. Y eso que el 2023 fue el año que más visados se concedieron desde su puesta en marcha con Mariano Rajoy, que no solían llegar ni a 1.000 visados al año.

Otro detalle que el Gobierno no cuenta es que las golden visa no afectan al comprador de vivienda de a pie o a los potenciales inquilinos de rentas medias o bajas porque los ciudadanos más humildes de nuestro país, por desgracia, no pueden acceder a viviendas de más de medio millón de euros, que es el requisito. Ni con golden visa ni sin ella. Sin embargo, la decisión del Gobierno contribuye a darle más razones a las grandes fortunas para fugarse de España

En la misma norma también ha introducido otra modificación para dar capacidad a las comunidades de propietarios a vetar pisos turísticos.