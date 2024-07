Málaga, plagada de pisos en venta con okupas dentro: "¿Y el problema de vivienda es de los pisos turísticos?"

Tal y como su responsable de redes sociales adelantó en Libre Mercado, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha continuado su estudio para demostrar la gran cantidad de pisos que se venden con okupas dentro, lo que vendría a corroborar el gran problema que existe en España a pesar de que el Gobierno siga hablando de "bulo".

Tras encontrar más de 70 anuncios en Idealista solo en Gran Canaria, las víctimas de la okupación ponen el foco ahora en Málaga, donde cada vez son más las manifestaciones en contra del turismo, al que culpan tanto de la falta de vivienda como de los elevados precios del mercado. "Lo de Málaga es para echarse a llorar. Más de 100 publicaciones de pisos okupados en ⁦Idealista. Pero el problema de la vivienda únicamente son los pisos turísticos, ¿verdad? ", le preguntan con ironía a la ministra Isabel Rodríguez.

Lo de #Malaga es para echarse a llorar + de 100 publicaciones de pisos okupados en ⁦@idealista⁩.

No caben todos. Cada ❤️ es una okupacion. Pero el problema de la vivienda únicamente son los pisos turísticos verdad? ⁦@isabelrguez⁩ ⁦@desdelamoncloa⁩ #leyantiocupas pic.twitter.com/csjVlY2Tzq — Plataforma Afectados Ocupación (@leyantiocupas) July 15, 2024

En un vídeo de poco más de dos minutos, la plataforma muestra algunos ejemplos de los muchos que pueden encontrarse en el conocido portal inmobiliario. "El inmueble se encuentra ocupado ilegalmente por terceros y sin los suministros debidamente contratados", rezan decenas de anuncios. "Activo ocupado", "no se puede visitar, vivienda okupada" u "oportunidad para inversores" son otros de los reclamos que más se repiten. La inmensa mayoría son pisos de entre 30.000 y 60.000 euros. Los mejor situados alcanzan los 120.000 y muchos de ellos tienen tres habitaciones.

Un problema generalizado

"Los afectados estamos ya muy cansados de escuchar a líderes políticos variopintos decir que la okupacion no existe o que no es un problema. Por eso también pensamos que recopilando los anuncios se puede mostrar con datos su existencia", explicaba a LM la responsable de redes sociales de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, quien no duda en plantear la pregunta que muchas víctimas se hacen al comprobar esta realidad: "¿Y el problema de la vivienda es de los pisos turísticos?".

Tal y como los expertos llevan meses advirtiendo, la impunidad con la que operan los okupas gracias al decreto antidesahucios o la polémica Ley de Vivienda, hace que muchos propietarios opten por retirar sus pisos del mercado del alquiler, lo que no solo reduce la oferta, sino que eleva el precio de los escasos pisos que se mantienen.

Me dio por entrar en Idealista por curiosidad, para ver los precios de la zona. Cuál fue mi sorpresa al ver que, si seleccionas pisos en venta y ordenas por precio de menor a mayor, o más baratos por metro cuadrado, empiezas a ver ‘okupado’, ‘okupado’, ‘okupado’…

Además, tras iniciar la investigación, Esther tiene claro que este "es un problema que afecta en mayor o menor medida a todo el territorio español". De hecho, asegura que su intención es extender el estudio a otros lugares de nuestro país. Su idea surgió a raíz de unas vacaciones en Fuerteventura: "Me dio por entrar en Idealista por curiosidad, para ver los precios de la zona. Cuál fue mi sorpresa al ver que, si seleccionas pisos en venta y ordenas por precio de menor a mayor, o más baratos por metro cuadrado, empiezas a ver ‘okupado’, ‘okupado’, ‘okupado’…" . Sin embargo, este asunto ya le venía rondando desde hace tiempo, ya que algo similar le había sucedido cuando tuvo que ayudar a unos familiares a buscar piso en Santa Pola (Alicante). "Al hacer una búsqueda más acotada, también salían varios inmuebles así", recuerda. Pronto se dio cuenta de que no era algo casual ni puntual, y así lo demuestra lo que ha descubierto en Gran Canaria primero y en Málaga después.

La letra pequeña

Casi todos los anuncios tienen dos características en común: se dirigen a inversores y ofrecen precios sorprendentemente bajos para las zonas en las que se encuentran. La razón es muy sencilla: aquellos que los compren pueden tardar hasta dos o tres años en echar a los okupas y empezar, por tanto, a sacar rentabilidad al inmueble. Además, tendrán que invertir una gran cantidad de dinero en abogados y no podrán solicitar una hipoteca hasta que echen a sus okupas y pueda entrar un tasador. "Si alguien puede sacar beneficio de ahí no van a ser personas necesitadas precisamente, sino empresas o privados que tengan solvencia", subraya Esther.

El estado de ocupación y/o los impedimentos para que el inmueble pueda ser visitado libremente por los técnicos impedirían su tasación oficial (...), por lo que el inmueble, mientras perdure la situación ocupacional, no podría ser hipotecado

Las inmobiliarias de los bancos que están detrás de muchas de estas viviendas, ya lo advierten en los propios anuncios: "El estado de ocupación y/o los impedimentos para que el inmueble pueda ser visitado libremente por los técnicos impedirían su tasación oficial conforme exige la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, por lo que el inmueble, mientras perdure la situación ocupacional, no podría ser hipotecado". Precisamente por eso, casi todos los anuncios de este tipo se publican apelando directamente a inversores que tengan el dinero en mano y que no necesiten financiación, ya que la alternativa pasa por solicitar un préstamo personal, con el consiguiente elevado tipo de interés, algo que ya ha terminado por arruinar a un sinfín de pequeños propietarios.