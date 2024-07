Hostelería de España rechaza más restricciones antitabaco: "Que nos dejen tranquilos'"

En respuesta a la reciente consulta pública de Sanidad sobre la ampliación de espacios libres de humo, Hostelería de España, que representa a restaurantes, bares, cafeterías y pubs, ha realizado junto con 40db un estudio para evaluar la percepción ciudadana respecto a la posible prohibición de fumar en terrazas al aire libre. Esta medida forma parte del nuevo Plan Integral de Prevención del Tabaquismo.

El estudio muestra que la mayoría de los españoles apoya la actual legislación sobre espacios sin humo, con más del 80% de los encuestados respaldando la regulación vigente. Este apoyo es especialmente alto entre no fumadores y exfumadores. En cuanto a la ampliación de la prohibición a playas, espacios naturales y terrazas, un 60% de los encuestados se opone o no considera relevante la prohibición de fumar en terrazas.

Solo el 36,4% está completamente de acuerdo con la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes, y apenas el 19,6% lo considera una prioridad. Además, más de la mitad de los españoles, un 54,1%, cree que esta prohibición no se cumpliría en la práctica.

Consecuencias negativas para el sector

Los encuestados consideran que prohibir fumar en terrazas generaría fuertes implicaciones negativas para el sector hostelero. Casi el 75% cree que el personal de hostelería tendría que aumentar el control sobre los clientes. Además, un 62% opina que las calles se llenarían de colillas debido al traslado del consumo a la vía pública, y un 54% piensa que la prohibición provocaría más conflictos en bares y restaurantes. Incluso los que nunca han fumado creen que esta medida aumentaría los conflictos y la suciedad.

Además, una gran mayoría duda de la eficacia de la medida. Solo un tercio de la población cree que la prohibición de fumar en terrazas llevaría a los fumadores a reducir su consumo de tabaco o a dejar de fumar. Más del 72% de los fumadores consideran improbable que esta medida reduzca su consumo, y más del 75% cree que no dejaría de fumar por esta razón.

Para Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, "las terrazas son espacios al aire libre y ventilados, donde no se detectan problemas de convivencia entre fumadores y no fumadores. Además, esta medida supondría una pérdida de competitividad respecto a nuestros países vecinos, que no cuentan con esta prohibición, generando confusión entre los visitantes, que no tienen esta medida en sus países de origen". Gallego añadió: "Que se centren en otros espacios, en otros lugares de mayor dificultad, y nos dejen tranquilos".