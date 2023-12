Los hosteleros cargan contra la prohibición de fumar en las terrazas: "Los talibanes quieren decidir cómo vivimos"

La intención de la recien estrenada ministra de Sanidad de "sacar del cajón" el plan antitabaco de Salvador Illa (Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025) ha encendido todas las alarmas en el sector hostelero. Además de prohibir fumar en playas e incluso en el coche en presencia de niños y mujeres embarazadas, Mónica García estudia extender la prohibición a las terrazas de bares y restaurantes, algo que ha desatado la ira de unos hosteleros que califican la medida de "absurda".

"¿Se puede entender la paradoja de que que se prohíba fumar en una silla de una terraza y si tienes un banco justo al lado te puedas sentar a fumar? Pues desde luego es difícil de explicar", sentencia en declaraciones a Libre Mercado José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. A su juicio, es evidente que la medida puede tener un impacto negativo para los negocios, cuando, sin embargo, no cree que a día de hoy exista ningún problema.

"Los clientes ya se han acostumbrado a respetarse. Es decir, que si alguien molesta, pues se cambia de sitio o deja de fumar, así que si lo que se pretende es resolver un problema que no existe, pues no lo entendemos", lamenta Yzuel, que recuerda, además, que "ya hay locales en los que no se permite fumar porque se dedican a dar comidas o tapas y prefieren evitarlo". Precisamente por eso, los hosteleros creen que lo que hay que hacer es "concienciar" a la población, pero respetar la libertad de cada uno, que, según defiende, parece ser lo que les molesta a quienes apoyan estas medida.

"Esto no es nuevo. Esta idea ya había sido planteada en su día por los antitabaco, los talibanes que quieren decidir cómo vivimos y cómo morimos y no creen en la libertad individual de las personas", denuncia el presidente de Hostelería de España, que espera que, cuanto menos, la nueva ministra de Sanidad se digne a sentarse con ellos a discutir su impacto. "No nos han llamado todavía, pero confiamos en que alguien nos llame para contárnoslo y conocer cuál es nuestro punto de vista sobre una medida que nos afecta de lleno", espera Yzuel.

En cualquier caso, precisamente porque se trata de un viejo plan que nunca se ha llevado a cabo, los hosteleros no descartan que el Gobierno resucite el fantasma de nuevo con un único objetivo: evitar que se hable de otras cuestiones mucho más polémicas, como pueda ser la ley de amnistía: "También puede ser un globo sonda o una cortina de humo, por la simple razón de que no interesa que se hable de lo que no conviene".

También afectaría a los vapeadores

La polémica medida no afectaría únicamente a los clásicos cigarrillos, sino también a los vapeadores, que tendrán que tener una "regulación precisa" y adaptada a la normativa del tabaco, ha advertido la ministra. En este caso, además del impacto para la salud, se apela al "impacto medioambiental amplicado" que genera su desecho, puesto que estos dispositivos de un solo uso contienen nicotina y baterías con minerales como plomo, mercurio y litio que no pueden ser reciclados.

Según Mónica García, "habrá que ver cada uno de los casos y cada uno de los supuestos", pero lo que parece evidente es su intención de rescatar este polémico plan de 2021. "Lo que prevemos es estudiar cuál va a ser ese plan, si hay que ampliarlo, si hay que modificarlo, pero sí que tenemos un firme compromiso con esas recomendaciones", ha insistido. "Debemos retomarlo porque no podemos darle la espalda a la única medida que más años de vida y más calidad de vida puede aportar a la población, que es disminuir el tabaquismo".