La relajación de los tipos de interés no lanza la compra de viviendas, que sigue a la baja en junio

A pesar de la disminución de los tipos de interés, la compraventa de viviendas en España no sólo no remonta, sino que acumula un nuevo registro en negativo. En el primer semestre del año, ha caído un 4,6% en el primer semestre de 2024 comparado con el mismo periodo del año anterior. En junio, las transacciones cayeron un 6,1 %, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejando la persistente falta de oferta y los altos precios. Este descenso se ha debido, principalmente, a la caída de las operaciones sobre viviendas usadas, que disminuyeron un 7,8 % interanual, hasta las 39.890 operaciones. No obstante, las transacciones realizadas sobre pisos nuevos aumentaron un 0,9 %, hasta las 10.209.

Pero la bajada de tipos de interés, sí que se ha dejado notar, en muy menor medida en la cata de mayo a junio. En términos intermensuales, la compraventa de viviendas subió un 13,8 % en junio respecto a mayo, pero ha sido insuficiente este pequeño repunte para mejorar los datos de junio del año pasado. Tampoco ha servido para poner en verde el saldo semanal. El 92,7 % de las viviendas transmitidas por compraventa en junio fueron viviendas libres y el 7,3 % protegidas. La compraventa de viviendas libres bajó un 5,6 % interanual, hasta las 46.458 operaciones, mientras que la de viviendas protegidas cayó un 11,9 %, sumando 3.641 transacciones.

Variación anual de Compraventa de vivienda por CCAA

Todas las comunidades autónomas registraron caídas en junio, excepto Galicia (+10 %), Murcia (+6 %) y La Rioja (+0,3 %). Andalucía fue la región con más compraventas (10.489), seguida de Comunidad Valenciana (7.894), Cataluña (7.378) y Madrid (6.550). Las menores caídas se registraron en Andalucía (-0,1 %), Extremadura (-0,2 %) y Madrid (-0,6 %), mientras que Canarias (-20,1 %), Baleares (-17,6 %) y Aragón (-14,2 %) tuvieron las tasas más negativas.

Compraventas registradas por naturaleza de la finca. Junio 2024

El número total de fincas transmitidas en junio fue de 175.540, un 8,6 % menos que el año anterior. Las compraventas de fincas rústicas bajaron un 4,9 % y las de fincas urbanas un 9,4 %. Dentro de estas últimas, las viviendas disminuyeron un 6,1 %.

A pesar de la caída en la compraventa de viviendas, la concesión de préstamos hipotecarios aumentó un 13,9 % en junio, con 30.395 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos se mantuvo en 152.773 euros. El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario fue del 47,2 %, con préstamos que cubrieron en promedio el 71,7 % del precio de compra.

Desde plataformas como pisos.com, Fotocasa e Idealista, se destaca la necesidad de un mayor inventario de viviendas para satisfacer la demanda creciente.