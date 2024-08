Llega la revolución del 'flex living', la nueva fórmula que podría acabar con el problema de vivienda en España

Alquilar una vivienda se ha convertido en muchos puntos de nuestro país en una misión imposible. No ya por los altos precios, que también, sino por la escasez de una oferta que hace que en algunas ciudades de España haya meses en los que ni siquiera es posible encontrar un solo anuncio. De hecho, eso es precisamente lo que hace que las rentas se disparen.

A pesar de que los expertos coinciden en explicar esta situación por la sobrerregulación y la impunidad okupa, el Gobierno prefiere echar toda la culpa a los propietarios sin aportar solución alguna. Así, la única solución que por el momento parece estar sobre la mesa no viene del sector público, sino del privado. En un momento en el que cada vez menos gente se arriesga a alquilar su vivienda, empiezan a surgir empresas que se decantan por construir edificios y destinarlos íntegramente al alquiler. Es lo que, en el sector inmobiliario, se conoce como Build to rent.

Sin embargo, esta modalidad tiene, a su vez, una variante que proviene del mundo anglosajón, que ya está consolidada en otros países, y que ahora irrumpe con fuerza en España, el llamado flex living. Traducido: viviendas que se adaptan a las necesidades y preferencias de cada persona o, lo que es lo mismo, apartamentos de diferentes tamaños y precios en los que el inquilino decide cuánto tiempo se queda sin pagar fianza y con todo incluido: desde los muebles, hasta la luz, el agua, la calefacción, el aire acondicionado, internet, servicio de lavandería e incluso piscina, gimnasio o zonas de coworking.

La azotea cuenta con piscina, solarium y zona de barbacoas

Vivir en un apartahotel

En Madrid, municipios como Rivas o San Sebastián de los Reyes, pero también zonas de la capital en auge como Valdebebas o el Enchanche de Vallecas ya cuentan con edificios destinados íntegramente a este tipo de alquiler. Precisamente esta última ubicación ha sido la elegida por la compañía Bext Space para su próximo proyecto, que abrirá las puertas en septiembre bajo el nombre de Bext Vallecas. "Es un apartahotel que puedes usar el tiempo que quieras, desde dos semanas a un año y luego ya verás qué pasa", explica a LM su director general, Jaime Monjo.

Construido en suelo terciario -destinado al sector servicios-, sus impulsores se benefician de un precio más reducido que si lo hicieran en terreno residencial: "Es más económico porque no hay división horizontal. Si lo quiero vender, no puedo hacerlo apartamento por apartamento". Tampoco están condicionados por la Ley de Vivienda, ni se enfrentan a los graves problemas que hoy en día plantea la llamada inquiokupación. Gracias a eso, sus inquilinos no solo disfrutan de precios más asequibles, sino que, además, no necesitan presentar nóminas ni pagar fianza.

Están 200 euros por debajo del precio de mercado, porque hay que tener en cuenta que ahí no solo va incluido el alquiler, sino también otros gastos que tendrías que sumar si alquilaras cualquier piso: luz, agua, calefacción, internet y hasta el gimnasio o un lugar de coworking

"Los precios van desde los 980 euros del estudio a los cerca de 1.300 el apartamento de dos habitaciones", avanza Monjo. Aquel que no viva en Madrid puede pensar que es caro. Sin embargo, solo hace falta darse una vuelta por los portales inmobiliarios más populares para comprobar sus ventajas: "Están 200 euros por debajo del precio de mercado, porque hay que tener en cuenta que ahí no solo va incluido el alquiler, sino también otros gastos que tendrías que sumar si alquilaras cualquier piso: luz, agua, calefacción, internet y hasta el gimnasio o un lugar de coworking. Y eso por no hablar de que, si te estropea algo, no tienes que pelearte con el propietario. Directamente, llamas a recepción y te lo cambian".

Así será la recepción de Bext Vallecas

En el caso de Bext Vallecas, los inquilinos también tienen incluido el servicio de lavandería -salvo los apartamentos de dos habitaciones, que tienen lavadora propia- y hasta una limpieza cada dos semanas si optan por una larga estancia. "Se pueden quedar los días que quieran, pero creemos que el perfil de este nuevo modelo no es alguien que lo utiliza para hacer turismo, sino alguien que busca un hogar sabiendo que puede irse cuando quiera sin complicaciones", apunta Monjo.

Al haber sido construido en suelo terciario, estas viviendas se rigen por la legislación hotelera de la Comunidad de Madrid, que permite estar en el mismo apartamento hasta 11 meses y 29 días, aunque nada impide que, pasado ese tiempo, alquiles el de al lado. En ese caso, la mudanza no representaría mayor problema, ya que todas las viviendas están completamente amuebladas.

El perfil de inquilino

Precisamente por eso, el director general de Bext Space tiene claro quiénes son los más interesados en este tipo de alquiler: "El grueso lo forman jóvenes de 25 a 40 años, que están en esa fase previa a buscar una solución habitacional definitiva". Además, reconoce que este nuevo modelo surge precisamente a raíz de los cambios que ha experimentado la sociedad española en los últimos años. "Antes había un entorno muy familiar. Sin embargo, también en buena medida por los flujos de inmigración, ahora hay un mayor desarraigo -apunta-. Eso, unido a los problemas económicos, que hace que sea realmente complicado acceder a una vivienda, es lo que permite que este modelo sea viable".

El grueso lo forman jóvenes de 25 a 40 años, que están en esa fase previa a buscar una solución habitacional definitiva. También hay gente que viene a trabajar temporalmente, gente mayor que en vez de irse a una residencia, que cuesta un dineral, busca uno de estos activos cerca de sus hijos, y divorciados

Por otro lado, Monjo identifica tres grupos de población que ya se están decantando por este tipo de apartamentos que funcionan en Madrid desde hace un par de años de la mano de otras compañías como Be Casa: "También hay gente que viene a trabajar temporalmente, gente mayor que en vez de irse a una residencia, que cuesta un dineral, busca uno de estos activos cerca de sus hijos, y divorciados". No en vano, en algunos municipios, este grupo es precisamente el que más uso hace de estos apartamentos.

Bext Vallecas También cuenta con un gimnasio

Un modelo de futuro... Si el Gobierno no lo estropea

Con todo, en Bext Space están convencidos de que el flex living pronto se consolidará en España como una gran alternativa dentro del mercado del alquiler y que, incluso a medio plazo, esta modalidad empezará contemplarse de manera específica dentro de los planes urbanísticos de las ciudades. "Cuando ya tienes familia o no tienes familia pero ya sabes un poco dónde quieres vivir y tienes los recursos, pues a lo mejor optas por otro tipo de vivienda, pero hay una etapa muy concreta en la que esto sí es un modelo de futuro estable", insiste Monjo, quien ahora solo espera que los políticos no pongan palos en la rueda.

La regulación urbanística en otros países es muy distinta y mucho más flexible; se adapta realmente a los problemas que se plantean en las ciudades según van creciendo. El problema es que, actualmente, la seguridad jurídica es muy difícil de garantizar en España

"En el mercado anglosajón funciona desde hace muchísimos años, lo que pasa es que la regulación urbanística en otros países es muy distinta y mucho más flexible; se adapta realmente a los problemas que se plantean en las ciudades según van creciendo", advierte. En este sentido, no esconde su preocupación por lo que pueda hacer un Gobierno que, en los últimos años, ha impuesto una sobrerregulación en materia de vivienda. "El problema es que, actualmente, la seguridad jurídica es muy difícil de garantizar en España. Yo no se la puedo ofrecer a mis inversores y ese es el miedo que tiene todo el mundo", reconoce.

Aun así, confía en que la legislación que depende de la Comunidad de Madrid no sufra grandes cambios. Precisamente por eso, han decidido apostar por la región, ya que hay otras autonomías en las que la limitación temporal de los apartahoteles es mucho más estricta: "Hemos estudiado la posibilidad de invertir en otros puntos de España y hemos visto que sí se podría hacer en Valencia o en Málaga, pero nuestro foco principal está puesto en Madrid, porque la demanda existe, es muy grande y se dan las condiciones".

Así será Bext Vallecas

De esta forma, esperan que la apertura de Bext Vallecas, prevista para finales del próximo mes de septiembre, sea un éxito. "Elegimos esta ubicación porque, tras hacer un estudio, vimos que había una demanda muy alta ", explica el director general de la compañía. El edificio en cuestión contará con 7 plantas que albergarán un total de 285 apartamentos: "Hemos preferido reducir un poquito el número para que, a cambio, sean más grandes".

Yo invito a todo el mundo a que venga a verlo, porque estoy convencido de que aquel que lo conozca, querrá vivir allí

Además, dispondrá de zona de coworking, gastroteca, sala de proyecciones, piscina en la azotea con solárium, zona chill out y barbacoas, gimnasio, cafetería, lavandería y zonas ajardinadas. Todo en una zona que cuenta con todos los servicios a su alcance y fácil acceso al centro de la capital. "Yo invito a todo el mundo a que venga a verlo, porque estoy convencido de que aquel que lo conozca, querrá vivir allí", insiste Monjo.