El Gobierno convierte a los propietarios en el enemigo público número uno: así será su triple ofensiva al alquiler

A pesar del más que demostrado fracaso de las políticas intervencionistas, el Gobierno parece dispuesto a no dejar ni una sola modalidad de alquiler sin someter a una sobrerregulación nunca vista. Tras limitar el precio del arrendamiento de larga estancia y consolidar la impunidad okupa, la semana pasada el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció su intención de facilitar el veto a los pisos turísticos en comunidades de vecinos. Ahora, su nueva obsesión parecen ser los alquileres de temporada, que tendrán que ceñirse a "causas demostrables" que justifiquen dicha temporalidad.

Para ello, la ministra de Vivienda ha anunciado que se aprobará un real decreto de manera inminente que reformará la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). "La temporalidad dependerá de la causa. Si es por motivos escolares, el contrato será de nueve meses; si es por un acontecimiento deportivo, dos meses; si es por una investigación, un año", ha explicado a modo de ejemplo Isabel Rodríguez, quien no ha ocultado que el objetivo del Gobierno es poner freno a la fuga de propietarios que antes destinaban su piso a alquileres de larga estancia y que, tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, han encontrado en esta otra modalidad un refugio.

La huída del alquiler tradicional

No en vano, los datos hablan por sí solos: según Idealista, el primer trimestre de este 2024, los arrendamientos temporales experimentaron un incremento interanual del 56%, mientras que la oferta de alquiler tradicional se desplomó un 15%. El problema es que, en lugar de concluir que la polémica Ley ha supuesto un fracaso, el Gobierno ha optado por perseguir al propietario allá donde vaya.

"La repuesta que se prepara es sencilla: si no te gusta la intervención, toma doble o triple dosis de intervención", advertía el pasado mes de abril el presidente de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, quien ya entonces auguraba lo que ahora está sucediendo. Precisamente por eso, la pregunta que muchos se hacen llegados a este punto es si el siguiente paso será intervenir el alquiler por habitaciones, ya que es el único que, por ahora, no se ha tocado.

A por los pisos turísticos

Respecto al alquiler turístico, la ministra de Vivienda ya ha dejado claro su objetivo: "Empoderar a los vecinos y vecinas para que puedan prohibir la implantación de estos alojamientos turísticos en sus fincas residenciales". Para ello, el Gobierno ya trabaja en una propuesta de modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que podría rebajar la exigencia de unanimidad que habitualmente se toma como base para poder vetarlos.

Sus socios, no obstante, van más allá. Podemos ha exigido directamente que se prohíba la compra de vivienda a no residentes, lo que acabaría con cualquier modalidad de alquiler y dejaría en un limbo a aquellos que no puedan permitirse una hipoteca. Pero, es más, la propia Isabel Rodríguez ha aplaudido la decisión del también socialista alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de prohibir totalmente los pisos turísticos de aquí a cinco años, lo que da buena cuenta de cuál es su voluntad.

Tope de precios

Precisamente Cataluña está siendo el espejo del Gobierno a la hora de intervenir el mercado inmobiliario. En este sentido, no hay que olvidar que la limitación de los alquileres de temporada ya es una realidad en esta región que, además, es pionera en el tope de precios a los contratos de larga duración.

De hecho, este mismo miércoles, la Consejería de Territorio ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitad la declaración de 131 municipios más como zonas tensionadas. De esta forma, el total de localidades catalanas en las que se aplique dicha limitación ascenderá a 271. La cifra es de por sí impactante, pero lo es mucho más si tenemos en cuenta que dichas zonas abarcan a 7 millones de personas, un 90% de la población.

El verdadero problema

Mientras tanto, los expertos tienen claro el veredicto de un debate que, a su juicio, se está planteando desde una perspectiva errónea. Tanto las medidas aprobadas en Cataluña como las que se han implementado o se van a implementar a nivel nacional para atar en corto al mercado del alquiler tratan de poner solución a la cada vez más acuciante falta de vivienda residencial. Sin embargo, en el sector coinciden a la hora de afirmar que "la realidad es que, si no hay alquileres, es gracias a unas leyes que permiten que, si alguien te deja de pagar, tardes dos años, como mínimo, en recuperar tu casa".

Así lo apuntaba hace tan solo unos días Miguel Ángel Sotillos, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), pero no es el único. "La ley perjudica a los propietarios en tanto en cuanto los inquilinos pueden declararse vulnerables y con ello directamente los procedimientos judiciales para echarles se retrasan de tal forma que, si antes estábamos en plazos de 7 u 8 meses, ahora estamos en veintantos o más. Entonces, lo que se ha conseguido es que los particulares tengan miedo", advertía también en declaraciones a Libre Mercado Lorenzo Colino, presidente de Renta Garantizada.

Así, el experto decía estar convencido de que "lo que están provocando todas estas medidas es que los propietarios no alquilen o que, si lo hacen, busquen a los inquilinos más solventes". Lejos de ser una percepción personal, esa es la realidad que se vive en muchas inmobiliarias de nuestro país. "La Ley de Vivienda ha aniquilado la oferta de alquiler de larga duración. Si pongo un anuncio, vuela, pero es que ni siquiera los hay", confesaba a LM el fundador de la conocida inmobiliaria del Grupo Balbuena en Gijón.

Según explicaba, hay meses que ni siquiera hay un solo anuncio. Cuando los hay, los precios cada vez suben más. "Y seguirán subiendo si no hacen nada. Vamos, es una ley de primero de Económicas: si la demanda es muy superior a la oferta, el precio sube. De hecho, aquí antes el alquiler medio estaba en 500 euros y ahora estamos en 700-800 euros".Tanto él como el resto de expertos llevan meses clamando por la única solución posible: "Lo que tienen que hacer es dar incentivos para que esas viviendas vuelvan al mercado y solo volverán si se les da seguridad y hay una desregulación, porque ahora mismo se trata a los propietarios como unos especuladores crueles".