Fotocasa advierte de la situación "crítica" del mercado de la vivienda: "Los precios van a seguir subiendo"

El de la vivienda es uno de los grandes problemas con difícil solución a corto plazo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha empeorado con una ley que ha conseguido el objetivo contrario al que buscaban desde el Consejo de Ministros. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Mateos, ha dado las claves de un mercado que sigue al alza y que es una de las claves del empobrecimiento general de los jóvenes españoles ya que tienen que destinar gran parte de sus ingresos a la vivienda sin poder tener capacidad de ahorro.

María Mateos ha explicado que al contrario de otros países europeos en España "tenemos unas políticas públicas totalmente ineficaces y una demanda muy superior a la escasa oferta que tenemos". Ha destacado que "sobre todo se engloba el problema en la escasísima oferta de vivienda pública" ya que "nuestro ratio de vivienda pública es de un 2,5%" mientras "la media en la UE es de un 9%". Destaca la portavoz de Fotocasa que "esto hace que acceder a una vivienda en estos momentos sea una auténtica utopía para la mayoría ya no solo en compra sino en alquiler. Sobre todo para los jóvenes que son quieres están en estos momentos viviendo este drama habitacional, pero es que el panorama cada vez pinta peor".

Los jóvenes, los más perjudicados

Una de las claves de esta situación es cómo afecta a los más jóvenes a la hora de emanciparse. María Mateos ha apuntado que "si en 2008 el 26% de los menores de 29 podía independizarse ahora menos de un 15% reside de manera independiente en un piso". "Las opciones que tienen nuestros jóvenes son: uno, desechar la idea de emanciparse o dos, tener que verse obligados a compartir una vivienda porque los salarios no les permiten acceder a una vivienda completa", ha dicho la experta que advierte que "compartir piso es la nueva realidad de nuestros jóvenes y más del 60% no se plantean el hecho de ser propietarios".

Esto permitió que "en generaciones anteriores" hubo "una cierta facilidad para crear patrimonio o transmitir ese patrimonio de padres a hijos y ahora la realidad es mucho más complicada y difícil". Por ese motivo, ha dicho que para solucionarlo "deberíamos fomentar la colaboración público privada para que haya una promoción en primer lugar de oferta de vivienda pública; impulsar la rehabilitación de las viviendas; reforzar la seguridad jurídica en el mercado; que haya también certidumbre regulatoria; mejorar la gestión de los procesos administrativos que están relacionados con políticas de urbanismo". Es decir, lo que más ayudaría a paliar el problema es "todo lo que tenga que ver con poner más oferta en el mercado para que los precios puedan equilibrarse".

"En estos momentos estamos en precios máximos de alquiler desde hace dos años", hay "15 CCAA marcando récords cada mes de este 2024 y las previsiones son que el precio va a seguir subiendo", ha contado la experta. María Mateos ha explicado que "también está sucediendo en el mercado de la compraventa". La portavoz de Fotocasa ha dicho que "hemos tenido una primera bajada de los tipos de interés" porque "esta desescalada parece que va a continuar esa hoja de ruta y va a avivar todavía más la demanda lo que va a presionar mucho más la escasa oferta que tenemos". "Todo lo que tenga que ver con poner más oferta en el mercado es la principal vía para mejorar el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables entre los que se encuentran los jóvenes", ha dicho.

Guerra contra los pisos turísticos

Sobre los pisos turísticos y cómo se está instigando desde la izquierda su prohibición ha dicho que desde Fotocasa consideran que "la regulación de este sector es necesaria y deben establecerse unas normativas claras que den seguridad y confianza en todos los aspectos tanto a quien oferta como a quien demande este tipo de viviendas". "Por supuesto" estas medidas "deben ser consensuadas con todos agentes que forman este sector para crear una legislación que esté acorde con las necesidades del mercado", ha dicho María Mateos. Piensa la experta que "en este momento este tipo de alquiler está dando respuesta a una demanda muy intensa en el mercado y por ello hay que encontrar una compatibilidad que sea sostenible entre todos los actores".

"Consideramos que las consecuencias de una prohibición de los pisos turísticos podría no dar los resultados esperados si el diagnóstico del problema del mercado no es el adecuado", ha apuntado la portavoz de Fotocasa. "De hecho, no se puede asegurar que esas viviendas turísticas pasasen al mercado del alquiler de larga duración una vez se aplicase la norma" porque "hay que tener en cuenta que a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda hemos visto una gran proliferación de pisos turísticos de temporada, de habitaciones, como vía de escape que están utilizando muchos propietarios para esquivar esas limitaciones y esos controles de la nueva normativa".

En este sentido, ha dicho que "estamos viendo el efecto contrario" porque la Ley de Vivienda "está ocasionando una contracción y un desplazamiento del parque del alquiler residencial y provocando todavía más tensión en los precios dando lugar a problemática de desequilibrios entre visitantes y residentes locales de cada zona y problemáticas relacionadas por la gentrificación".

Para la portavoz de Fotocasa "el verdadero problema es la falta de oferta social disponible que hay en alquiler y la solución no pasa por esa prohibición de las viviendas turísticas sí una regulación". "No consideramos que el problema sea el turismo en estos momentos" sino que "en estos años ha habido una situación muy propicia para que las viviendas se vendiesen y muchos propietarios del mercado del alquiler han vendido sus viviendas y han desaparecido del mercado del arrendamiento". Por eso, desde Fotocasa no culpan "a esos propietarios o al mercado de la venta de que esas viviendas hayan desaparecido" y por lo tanto, "tampoco debemos de culpar a los turistas de que estén utilizando unas viviendas turísticas que están dando respuesta a una demanda turística muy importante. Tenemos que ver también las consecuencias que tendría en nuestro PIB prohibir una modalidad económica tan importante".

15 años de falta de viviendas

Uno de los problemas de la falta de la compra de viviendas es la restricción del acceso por los altos precios. El Gobierno ha anunciado unos avales ICO que llegan hasta el 20% de la entrada de la vivienda. La portavoz de Fotocasa ha indicado que "todas las medidas que vayan a facilitar el acceso a la vivienda son positivas" aunque "es cierto que quien tiene la última palabra son las entidades financieras y no todos los perfiles son aptos para acceder".

Esta medida "va a ayudar a quitar presión del mercado del alquiler porque las medidas que veíamos en la Ley de Vivienda tan solo estaban encaminadas al mercado del alquiler y se les estaba olvidando el de la compraventa". "Es una medida que ya han puesto en marcha algunas CCAA del PP y están funcionando muy bien. Tenemos casos en Fotocasa de clientes que nos han dicho que gracias a esos avales de las CCAA han podido acceder a una vivienda. Acceder a la vivienda con menos de 35 años era una utopía que muchos jóvenes no se planteaban y gracias a este tipo de ayudas puede estar otra vez en su mente", ha explicado.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa ha contado que "estamos yendo a unos cambios en la composición de la demanda. Hemos visto que cada vez hay un descenso del porcentaje de familias jóvenes, o un aumento de quienes se divorcian. De hecho, el INE estima que en los próximos 20 años el 30% será unipersonales o que el 50% de las familias sean monoparentales. Esto va a causar una gran transformación en el mercado y eso quiere decir que se van a necesitar más viviendas de las que hay ahora. Hay una creación de hogares al año de unas 240.000 viviendas y el sector sólo llega a construir unas 100.000 por ello llevamos casi 15 años de infraproducción de viviendas con un gran déficit. La situación ahora es realmente crítica. No podemos abastecer la gran demanda que tenemos y entonces los precios van a seguir subiendo. Ya están prácticamente en máximos tanto en compra como en alquiler y con la desescalada de los tipos de interés eso va a avivar la demanda de compra".