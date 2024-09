El calvario de tener un coche sin distintivo en Madrid: "No podrán ni sacarlo del garaje"

Nuevo varapalo para los madrileños que posean un vehículo sin etiqueta ambiental ola también llamada de "clasificación A". A partir del próximo 1 de enero de 2025, todos los conductores que residan en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) establecida por José Luis Martínez-Almeida no podrán usar sus coches (salvo contadas excepciones).

Desde Aravaca a Barajas pasando por Vallecas. Este prohibitivo perímetro ocupa todo el término municipal de Madrid, no solo el centro histórico. Durante 2024, el Ayuntamiento de Madrid ha tenido el detalle de permitir a los afectados circular por las calles donde viven y donde pagan el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del Ayuntamiento de Madrid, pero esta concesión ya ha llegado a su fin.

"Mi economía no me permite cambiar de coche"

Eso sí, los residentes de fuera de la capital no han corrido esta misma suerte, y llevan sufriendo todo este año las nefastas consecuencias de la medida. Ejemplo de ello es el caso de Rosa, residente en Tres Cantos y con un vehículo sin pegatina. "A Madrid ya no bajo, sólo al dentista y tardo una hora y media más solo en la ida en un trayecto que antes hacía en 15 minutos" denuncia. "A mi familia, que vive en Vicálvaro, no puedo ir a verla y a mis amigas de Barajas, que tengo allí un montón, igual. Es surrealista. Me están vetando la libertad cuando yo paso la ITV perfectamente" añade.

La economía de Rosa, precisamente, no es muy boyante. "Estoy separada, tengo una hija y vivo con mi padre. No puedo cambiar de coche porque mi economía no me lo permite" lamenta esta conductora, que cada vez que se desplaza por la Comunidad de Madrid vive " una gymkana con las cámaras y los carteles para que no me multen porque, por ejemplo, en la M-607 hay un kilómetro que ya es Zona de Bajas Emisiones, si estoy en un atasco, antes lo sorteaba saliendo por otro sitio, ya no puedo...." relata.

Bien es cierto que otras muchas ciudades de España también están aprobando Zonas de Bajas Emisiones en sus territorios, aunque el caso de Madrid resulta llamativo por la promesa de Almeida de eliminar el Madrid Central de Manuela Carmena cuando estaba en la oposición.

Coches inhabilitados: "Una aberración con afán recaudatorio"

Ahora, propietarios de rentas bajas (los que más dificultades tienen para comprar un coche nuevo), que abonan religiosamente el numerito a las arcas locales madrileñas y cuyos coches pasan la ITV correctamente (con su correspondiente prueba de gases) se encontrarán con que sus vehículos quedan inhabilitados. Asociaciones de conductores como la de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales ya han puesto el grito en el cielo con la medida.

"A partir del 1 de enero, los conductores que no tengan pegatina no van a poder sacar el coche de su garaje para pasar la ITV o para irse a la playa, el que se quiera ir. Una auténtica locura. Da igual si vive o no en Madrid o que haya pagado el Impuesto de Circulación, que ahora se llama de Tracción Mecánica. Otra trampa, porque ya no se paga por circular sino por tener un vehículo, un cambio de nombre que han hecho con toda la intención" explica su presidente, David Harvey.

Harvey creó esta asociación tras la implantación de Madrid Central bajo el Gobierno de Carmena. "Creíamos que prohibir circular en una zona de Madrid cuando un vehículo está en perfectas condiciones era un acto casi criminal. Y luego nos encontramos con que mucha gente votó a Almeida porque iba a quitar la medida, y resulta que puso una zona mucho más grande que es Madrid 360, que es una salvajada a la movilidad porque afecta a toda una ciudad completa como Madrid, donde viene gente de fuera a trabajar o a hacerse tratamientos médicos. Es una verdadera aberración con un afán recaudatorio total" declara.

Coches con 100.000 kilómetros inhabilitados

Además de los propios dueños de los vehículos, hay negocios que también se ven afectados por las restricciones. Es el caso del taller de Antonio, en pleno centro de Madrid. "Tengo muchos clientes jubilados con coches antiguos que no van a poder comprarse un coche nuevo y les van a obligar a malvenderlos o llevárselos al pueblo. Además, son coches con muy pocos kilómetros. Muchos de ellos tienen 100.000 kilómetros porque los usan tres o cuatro veces al año para ir al pueblo, y con sus ITV pasadas" cuenta este empresario, que añade que "esas personas no se van a poder comprar un coche nuevo, además, porque no lo van a entender. Son como ordenadores con ruedas".

"A los residentes de Madrid los están echando con estas medidas, que afectan a zonas obreras, como Vallecas, Moratalaz o Barajas, que encima tiene el aeropuerto, que es el que más contamina" considera Antonio. "Es más ecológico aguantar esos coches hasta que termine su vida útil, que obligarles a que los tiren y se compren un coche nuevo" añade.

Antonio asegura que "mis clientes están muy dolidos con este alcalde, que es más restrictivo hasta que Barcelona, que al menos deja circular a ciertas horas y los fines de semana a los que no tienen distintivo y son residentes". El afectado concluye que "es lamentable que alguien no pueda llevar a su madre al médico porque no tenga posibilidad económica de comprarse otro coche".