Una encuesta desvela qué opinan los españoles sobre las placas solares

Únicamente un cuarto de los españoles cree que los principales beneficiados por la instalación de placas solares sea la población en su conjunto y sólo un 19% cree que el beneficiado sea el medioambiente. Es una de las conclusiones del estudio elaborado por GAD3 para analizar la percepción de la población española en torno a las plantas fotovoltaicas, así como su impacto futuro en el campo y posibles soluciones.

La encuesta se ha presentado este miércoles en un evento organizado por la Asociación de Periodistas Agroalimentarios (APAE), en colaboración con SOS Rural. Y, aunque un 75% de los encuestados afirma conocer la existencia de las plantas solares, la encuesta pone de relieve el gran desconocimiento de fondo que hay sobre ellas.

Tanto es así, que la mitad de la población española desconoce la posibilidad de que las plantas solares se instalen en terrenos de cultivo. Sin embargo, el 56% se muestra contrario a esta utilización del suelo agrícola. En este sentido, 7 de cada 10 españoles considera que las plantas solares provocan una reducción de la superficie de tierra disponible para el cultivo. Además, para la mayoría de la población, la instalación de plantas solares en el suelo agrícola provocaría un efecto negativo en la disponibilidad de alimentos.

Además, prácticamente un tercio desconoce el tamaño medio de las plantas solares y un 70% de la población cree que son las propias empresas fotovoltaicas las encargadas de gestionar "las toneladas de residuos industriales que estas generan". En contraste, sólo el 6% conoce que esta responsabilidad recae sobre los titulares de los terrenos, es decir, los pequeños propietarios.

¿A quién benefician las plantas fotovoltaicas?

Para la mayoría de los españoles, las grandes empresas multinacionales son, además de las principales dueñas de las plantas solares, las grandes beneficiadas de su existencia. Únicamente un cuarto de los entrevistados cree que la beneficiada sea la población en su conjunto, y sólo un 19% que lo sea el medioambiente. Además, el motivo principal que señalan los españoles en el uso de plantas solares en España es el cumplimiento con la transición energética. No obstante, la mayoría indica también que se debe a otros factores como el greenwashing, ciertos incentivos económicos y la presión de los "lobbies".

En el aspecto económico, si bien 7 de cada 10 españoles consideran que las plantas solares son beneficiosas de cara a la creación de empleo y a la reactivación económica, la mayoría cree que su uso tiene efectos más bien negativos en otros ámbitos, tales como el paisaje, la fauna y flora o el sector agrícola. El 81% de la población española afirma no haber percibido una mejora en su economía familiar a raíz de la proliferación de plantas solares en el territorio, porcentaje superior entre los actuales y antiguos trabajadores del sector primario.

SOS Rural exige un marco regulador

María Martín, directora de Comunicación de GAD3, apunta que "los resultados del análisis de GAD3 revelan que, aunque la sociedad española reconoce el valor de las plantas solares como herramienta clave en la lucha contra el cambio climático, su desarrollo no debe comprometer la sostenibilidad local, el paisaje ni el sector agroalimentario". También ha añadido que este estudio destaca una conclusión clara: "La expansión de las energías renovables debe ir de la mano con una planificación integral que garantice un equilibrio justo para las zonas rurales, especialmente para el sector primario, promoviendo un desarrollo que sea beneficioso para todos los actores implicados".

Por su parte, Javier Poza Llorente, secretario general de SOS Rural, señala que el estudio "no hace más que confirmar lo que venimos defendiendo desde SOS Rural: la necesidad de un marco regulador que ordene las fotovoltaicas y que proteja las tierras de cultivo (sobre todo las más fértiles) en España".

Para el secretario general de SOS Rural, "existe un desasosiego dentro de la sociedad. Los ciudadanos quieren una sociedad más sostenible pero no a cualquier precio, y desde luego no quieren cambiar soberanía energética por soberanía alimentaria. Ambas deben ser compatibles. No podemos cometer los mismos errores que en el pasado, y por ello es necesario que reflexionemos sobre el modelo de transición energética que queremos", ha señalado.