La ilusión del eléctrico: el 71% de los puntos de recarga tarda entre 3 y 19 horas

Un informe de Anfac, la patronal de fabricantes de automóviles españoles, constata lo alejado que está el mercado eléctrico y la infraestructura de recarga de los objetivos marcados por la UE (la última promesa de Teresa Ribera fue un parque de eléctricos de 5,5 millones en 2030). Entre los grandes datos del denominado Barómetro Electromovilidad de ANFAC del tercer trimestre de 2024, que analiza la penetración del coche eléctrico en España, destaca el de la aún muy pobre situación de la red de electrolineras. Si bien los fabricantes aseguran que los actuales 37.876 puntos de recarga resultan "suficientes para el actual parque electrificado", están muy lejos de los 63.500 que eran el objetivo para este año.

Además, aunque los puntos de recarga han subido un 6,1 por ciento respecto al mes anterior, también sube el número de puntos de recarga que no están operativos "por encontrarse en mal estado, averiados o que aún no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica". Según Anfac, no funcionan 10.333 puntos de recarga, lo que supone que "más del 21% de la infraestructura instalada no está en funcionamiento". Si estuvieran conectados, los puntos de recarga en toda España rozarían los 50.000.

El informe analiza también cuántos de estos puntos de recarga son rápidos o ultrarrápidos, algo vital para permitir los viajes a largas distancias. Según sus datos, "sólo el 29% de la infraestructura tiene una potencia superior a los 22 KW", lo que supone que en el 71% de puestos instalados en España el tiempo para recargar oscila entre las 3 y las 19 horas. Desde la patronal, una de cuyas reclamaciones más insistentes es fortalecer y señalizar la red, señalan que este "es un punto crítico para el despliegue del vehículo eléctrico como vehículo de "todo uso" frente a la percepción actual de utilización de éste como segundo o tercer vehículo para zonas urbanas".

El lejano objetivo de los camiones eléctricos

"Asimismo, este es un punto esencial para hablar de electrificación en el transporte pesado de mercancías y personas", otro de los objetivos marcados por la UE. Los puntos de recarga "súper potentes, de al menos 150 KW, permiten cargar un vehículo en 15 minutos y son "esenciales para el transporte pesado de mercancías y personas, pues los vehículos dedicados a este fin comienzan a cargar en potencias de 150 kW".

Sin embargo, en España son aún 1112, de los cuales 840 tienen una potencia superior a los 250KW. La patronal señala, además, que de cara a una electrificación de los camiones, los puntos de recarga deberían incluir determinadas garantías de maniobrabilidad, tensión y longitud de manguera", una información, apuntan, "que no está disponible en fuentes privadas ni públicas".

Un 29% del objetivo de ventas de eléctricos

En cuanto al parque de automóviles electrificados, el informe señala que hasta septiembre de 2024 se han vendido 80.232 turismos cuando el objetivo para 2024 era de 280.000. En un contexto de estancamiento o bajada de las ventas en Europa (con un desplome especialmente acusado en Alemania tras el fin de las ayudas), los fabricantes reclaman un "esfuerzo por avanzar" y que el coche eléctrico pueda ser "una opción atractiva y real de compra para los ciudadanos" reconociendo así que hoy por hoy sigue sin serlo.