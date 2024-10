El doble rasero ecologista de la UE pone a los agricultores en contra de Mercosur

El acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur lleva debatiéndose cerca de dos décadas, y buena parte del choque entre ambas partes se debe a las exigencias medioambientales de Bruselas. A pesar de todo, desde hace unos meses, los dos bloques han impulsado las conversaciones para intentar cerrar el acuerdo que ayudaría a abaratar los productos agroalimentarios.

El problema es que la UE debe, por un lado, mantener el discurso ambiental más restrictivo con los agricultores europeos, mientras, por el otro lado, abre su puño verde con los países hispanoamericanos. Por ese motivo, la UE decidió retrasar un año la entrada en vigor de la ley antideforestación que prohíbe importar productos que hayan provocado la tala de árboles en sus lugares de origen. Y los agricultores europeos, conscientes de la estrategia, han decidido plantarse.

Copa-Cogeca, la unión de las asociaciones agrarias con mayor representación a nivel europeo, ha publicado un comunicado en el que se oponen al tratado de libre comercio porque "los países del Mercosur no están en condiciones de adoptar normas similares impuestas a los agricultores europeos" y advierte de que el acuerdo "podría reavivar las protestas de los agricultores".

"Una ventaja de mercado injusta"

"Desde 2019, la Comisión Europea ha introducido importantes textos legislativos en el marco del Pacto Verde Europeo, como el paquete Fit for 55, la Ley de Restauración de la Naturaleza, la Directiva de Emisiones Industriales y otras en tramitación. Estas iniciativas que afectan al futuro de la agricultura europea no garantizan la reciprocidad con nuestros socios comerciales ni la coherencia entre las políticas internas y externas. Esto crea un desequilibrio, dando a los competidores con normativas medioambientales más débiles una ventaja de mercado injusta", señala el comunicado.

Las asociaciones agrarias destacan que, "incluso con un instrumento adicional de sostenibilidad, cuyos detalles siguen siendo vagos, está claro que los países del Mercosur no están en condiciones de adoptar normas similares impuestas a los agricultores europeos. No podemos aceptar un acuerdo que penaliza a los productores de la UE por cumplir estas normas, al tiempo que permite las importaciones de países que no se enfrentan a los mismos requisitos".

Copa-Cogeca también alerta de que el acuerdo podría tener "consecuencias devastadoras para nuestro medio ambiente y nuestra agricultura" y recuerda que las normas sobre bienestar animal aplicadas en los países de Mercosur "no coinciden con las de la UE".

"Reavivar las protestas de los agricultores"

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur podría tener un amplio impulso en el marco de la cumbre de ministros de Comercio del G-20 que tendrá lugar dentro de pocos días en Brasil. Sin embargo, las asociaciones agrícolas advierten de que "el acuerdo podría reavivar las protestas de los agricultores en toda Europa, especialmente en relación con productos sensibles que son vitales para los sectores agrícolas locales".

El comunicado también recuerda que el sector agrícola ya se enfrenta a numerosas incertidumbres: "La guerra en curso en Ucrania ha provocado un aumento de las importaciones de productos ucranianos, unido a un preocupante nivel elevado de los costes de la energía y los fertilizantes. Añadir el acuerdo UE-Mercosur a este contexto agravaría estas desventajas competitivas sin ofrecer garantías tangibles de progreso en materia de sostenibilidad".

Por último, el comunicado denuncia que "la Comisión Europea debe reconocer mejor la importancia estratégica de la agricultura y los productos alimentarios en las negociaciones comerciales, emprender una revisión exhaustiva de sus estrategias de negociación y revisar su método de realizar evaluaciones de impacto antes de las negociaciones comerciales".

Y concluye: "La celebración de un acuerdo de este tipo iría, por tanto, en contra del espíritu del diálogo estratégico sobre las negociaciones comerciales y enviaría un pésimo mensaje a la comunidad agroalimentaria al comienzo del nuevo mandato de Von der Leyen".