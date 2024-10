Esparcir las cenizas de un ser querido sin autorización puede costarte hasta 750 euros

Morirse sale caro, así lo demuestra un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 2021, que estableció que el precio medio de los entierros en España es de 3.739 euros. Y es que los preparativos de un funeral van más allá de la elección de un ataúd. Los servicios imprescindibles incluyen el tanatorio, el cementerio, el coche fúnebre, la esquela, las coronas funerarias, y los trámites administrativos, entre otros. Una serie de gastos que muchas familias no pueden afrontar. Además, si tu ser querido expresó su deseo de que sus cenizas fueran esparcidas, podrías enfrentarte a una multa de hasta 750 euros. Por eso, es importante conocer qué dice la ley sobre esta práctica.

Incineración vs. entierro

La incineración suele ser una opción más económica que el entierro tradicional. El precio medio de una incineración en España, sin seguro, es de 3.617 euros, un poco más barato que un entierro convencional, que puede superar los 3.700 euros. Aun así, el coste varía significativamente según la ciudad. Según la OCU, Vigo (5.760 euros), Alicante (5.533 euros) y Santander (5.081 euros) son las ciudades más caras para realizar una cremación, mientras que Albacete (2.694 euros), Logroño (2.856 euros) y Málaga (2.860 euros) son las más asequibles. A pesar de estas diferencias, el 40% de las defunciones en España eligen la cremación como método final.

La elección entre incineración y entierro no solo depende del coste, sino también de las creencias y preferencias de cada familia. La incineración, al ser más económica, puede ser una buena opción si se busca una ceremonia más sencilla o si la familia no necesita un espacio físico donde honrar al fallecido. Sin embargo, para quienes consideran importante contar con un lugar para el duelo, o si se practica una fe religiosa con tradiciones funerarias específicas, el entierro puede ser más adecuado. Un entierro básico puede oscilar entre 650 y 1.600 euros, mientras que una incineración sencilla puede comenzar desde los 550 euros, aunque nuevamente, los precios varían considerablemente según la ubicación.

Permisos necesarios para esparcir cenizas

En cuanto a los trámites legales para esparcir cenizas, es fundamental contar con los permisos correspondientes. Está prohibido esparcir cenizas sin autorización, ya sea en espacios públicos o privados. Si deseas realizar esta acción en un espacio público, debes acudir al Ayuntamiento del municipio en cuestión para solicitar los permisos necesarios. En el caso de que quieras hacerlo en un terreno privado, tendrás que obtener la autorización del propietario. Lo más conveniente es dejar este tipo de gestiones en manos de una funeraria autorizada, ya que estas empresas suelen conocer los procedimientos y organismos responsables en cada caso.

Esparcir cenizas en el mar es una opción común, pero también requiere una autorización específica de la Dirección General de la Marina Mercante, que se gestiona a través del Ministerio de Fomento o de las autoridades autonómicas competentes. Si bien es posible solicitar este permiso por cuenta propia, muchas personas prefieren contratar los servicios de una funeraria que se encargue de todos los trámites, lo que simplifica el proceso.

Restricciones ambientales y multas

Además, hay que tener en cuenta que la legislación ambiental en España es muy estricta. Esparcir cenizas en un lugar público sin seguir las normativas puede considerarse un delito ecológico, ya que se trata de un vertido no autorizado de residuos. Esto conlleva multas que pueden ascender hasta los 750 euros. Para evitar esta sanción, las cenizas deben depositarse en urnas biodegradables homologadas, y no pueden esparcirse directamente ni en urnas que no cumplan con los requisitos.

En cuanto a los espacios permitidos y prohibidos para esparcir cenizas, no existe una normativa estatal que lo regule de forma homogénea, por lo que las reglas pueden variar en función del municipio. Aunque en principio es posible esparcir cenizas en espacios naturales, como montañas o bosques, muchos municipios tienen normativas específicas que lo prohíben. Por lo tanto, es esencial informarse en cada localidad antes de proceder. En lugares públicos, como parques o vías urbanas, esparcir cenizas está generalmente prohibido.

Otras alternativas para depositar las cenizas

Si esparcir las cenizas en un lugar especial no es posible debido a restricciones legales, existen alternativas que permiten honrar la memoria del fallecido de manera adecuada y legal. Por ejemplo, muchas familias optan por depositar las cenizas en columbarios, espacios especialmente diseñados para este fin en cementerios o tanatorios. Estas estructuras permiten un lugar físico de recogimiento, ideal para quienes prefieren una opción que respete las normativas y, al mismo tiempo, brinde un lugar de memoria.