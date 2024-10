Tres razones que evidencian la hipocresía de Isabel Rodríguez con Ayuso y la vivienda

Este pasado martes día 15 de octubre Isabel Rodríguez, actual ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, compareció para anunciar una serie de medidas que llevará a cabo el Gobierno de PSOE y Sumar para tratar de combatir el problema de la vivienda que sufre nuestro país desde hace varios años.

Además de recordar, como ya hiciera Sánchez, la ayuda de 200 euros para el alquiler, la ministra ha aprovechado la ocasión para lanzarle un dardo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De esta manera se ha referido la ministra a Díaz Ayuso:

🗣️ Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y propietaria de 7 inmuebles, contra Ayuso «¿Dónde está la libertad cuando uno tiene que vivir con los padres más allá de los 30?» pic.twitter.com/XYo7hhS1us — El Debate (@eldebate_com) October 15, 2024

Como hemos podido ver, Isabel Rodríguez ha utilizado la famosa alusión de Díaz Ayuso a la "libertad" para criticar a la presidenta de la CAM por el hecho de que muchos jóvenes no puedan independizarse, como si fuera un problema exclusivo de la Comunidad de Madrid.

Ojalá fuera tan sencillo como echarle la culpa a Ayuso, eso querría decir que el problema tendría fácil solución, pero no parece que sea así. No obstante, más allá de que las propuestas de este gobierno no sean las adecuadas (como ya explicó nuestra redactora jefe), resulta hipócrita que estas críticas vengan precisamente del PSOE y de alguien como Isabel Rodríguez. Hay, al menos, tres motivos por los que los socialistas no son los más indicados para criticar a nadie.

El 65% de los jóvenes vive con sus padres

Con el PSOE en el gobierno, el 65,6% de los jóvenes vive con sus padres. Tal y como podemos ver en este gráfico, más del 65% de los jóvenes españoles de 18 a 34 años no pueden emanciparse (según datos de Eurostat). Este dato es demoledor y marca un récord histórico en el caso de España, pues nunca tantos jóvenes habían tenido tantas dificultades para independizarse de la casa de sus padres, y esto está ocurriendo bajo un gobierno de más de seis años del Partido Socialista. Cada vez se hace mayor la brecha entre la Unión Europea y España, una brecha que apenas existía en el año 2010.

Viviendas VPO en la CAM

En la CAM se han construido casi las mismas VPO que en las cuatro comunidades donde gobierna el PSOE. Así es, mientras vemos a Pedro Sánchez prometer y prometer cientos de miles de viviendas cada vez que se acercan las Elecciones Generales, o mientras sus presidentes autonómicos prometen lo mismo para sus CCAA, la realidad es la que vemos en el gráfico mostrado aquí arriba.

No deja de ser sorprendente (aunque no tanto) que únicamente la Comunidad de Madrid haya calificado como Viviendas de Protección Oficial (VPO) casi tantas viviendas como las cuatro CCAA donde gobierna el Partido Socialista Obrero Español. Resulta irónico que la propaganda socialista se enarbole de "defensora de los más necesitados" (también en el tema de la vivienda) habiendo construido casi las mismas VPOs en todas sus CCAA que la CAM de la "malvada" Isabel Díaz Ayuso. Esto no deja de ser otra muestra más del excelente trabajo propagandístico del PSOE y de sus voceros.

Las tres viviendas de la ministra

La ministra de Vivienda tiene tres viviendas en propiedad y ninguna en alquiler social. Según este documento del BOE del pasado 12 de enero, la ministra socialista tendría en su posesión hasta tres viviendas en Ciudad Real, una de ellas con el 100% de dominio sobre la vivienda. Sin embargo, aunque sí podemos ver que dispone de tres viviendas, sumadas a dos plazas de aparcamiento y un trastero, no vemos en su declaración de bienes y derechos patrimoniales ninguna evidencia de que alguna de esas viviendas esté alquilada por debajo de su precio de mercado a alguna persona que lo pueda necesitar. Resulta sorprendente dada la facilidad con la que, desde la izquierda, cargan contra los propietarios de más de una vivienda y dada la preocupación que parece tener nuestra ministra de Vivienda.

En definitiva, creo que hemos podido demostrar a lo largo de este artículo la elevada hipocresía que gasta nuestra ministra de Vivienda y, en consecuencia, el PSOE cuando habla de la cuestión de la vivienda. No sólo se equivocan a la hora de tomar medidas para arreglar el problema, como con el bono de 200 euros, sino que se permiten el lujo de criticar a otros adversarios políticos cuando es con su gobierno cuando los jóvenes españoles están teniendo mayor dificultad para emanciparse, todo mientras allí donde gobierna el PSOE se construye la misma cantidad de VPO que en toda la CAM, y cuando la ministra quiere que los propietarios de más de una vivienda hagan lo que ella no hace.