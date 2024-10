Indignación entre los Gestores Administrativos por la decisión del Gobierno de obligar a todos los parados que cobren prestación a presentar la declaración de la renta. La norma entra en vigor el próximo 1 de noviembre, con lo que se hará efectiva ya en la próxima campaña.

Cabe recordar que, hasta ahora, los parados que percibían la prestación, no estaban obligados a presentar la declaración si no obtenían ingresos superiores a los 22.000 euros anuales o por encima de los 15.000 euros si tenían dos o más pagadores y uno de ellos le había abonado más de 1.500 euros anuales. Es decir, como cualquier asalariado. Sin embargo, a partir de ahora, el Ejecutivo de Sánchez ha establecido esta distinción con los desempleados.

En el Gobierno le restan importancia al cambio. Según el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, esta recomendación de Hacienda, es una modificación meramente "documental".

"¿No se va a sancionar?"

Sin embargo, la realidad que Pérez Rey prefirió obviar en su discurso es que, aunque sucederá que algunos parados sigan sin pagar nada, sí habrá casos en los que esta obligación sí va a suponer una mayor fiscalidad.

Tanto es así que, como ha recopilado Libre Mercado en diferentes ejemplos, que un parado que haya cobrado 18.000 euros al año por la prestación, y por tanto, no esté obligado a declarar hasta ahora, con el cambio pagará más de 100 euros más de IRPF en un buen número de CCAA.

En el Colegio de Gestores Administrativos consideran la modificación "una pifia", que se suma a la obligación de declarar por el IMV. Añaden que, "asimismo, y al estar obligados a declarar por percibir desempleo, se someterán a tributación otras fuentes de renta que, hasta la fecha, no se declaraban en los supuestos en los que las percepciones por desempleo no superaban" los límites establecidos por Hacienda.

El presidente de los gestores, Fernando Jesús Santiago Ollero, se pregunta si "¿estamos seguros de que si saliera a ingresar y se presenta fuera de plazo o se practica una liquidación por la Administración no se va a sancionar?"

"Hay que decirles a las ministras que no nos mientan más, y es que lo hacen cuando afirman que no se van a imponer sanciones a quienes no declaren. El problema es que ha vuelto a faltar diálogo entre departamentos del Gobierno, y el que siempre sale perdiendo es el mismo: el ciudadano. Esa es la única y auténtica verdad", señala Fernando Santiago. Otros expertos apuntan que los parados que no presenten la declaración podrían perder el paro.

Más de 1,8 millones cobran prestación

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, las personas beneficiarias por la prestación por desempleo al final del mes de agosto fueron 1.845.877. Esto significa que la cobertura ese mes fue del 76,48%.

Ante la gran cantidad de afectados a los que se les va a obligar a añadir otro trámite burocrático, el presidente de los Gestores Administrativos explica que "el turno de renta que lleva a cabo el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, que ayuda con su declaración de la renta a personas en situación vulnerable, va a tener que ser ampliado una vez que entre en vigor esta normativa".