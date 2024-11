Todo lo que no te cuentan de la reforma aprobada en el Congreso para acelerar el desalojo de okupas

En los últimos días han sido muchos los medios de comunicación que han vaticinado el fin de la okupación como consecuencia de la enmienda aprobada en el Congreso sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece la celebración de juicios rápidos para los casos de allanamiento de morada o usurpación. "Los okupas tienen los días contados", titulaban unos. "El fin de los okupas", proclamaban otros, asegurando que la nueva ley permite desalojarlos "en horas". La realidad, sin embargo, dista mucho de esta interpretación y, sobre todo, está provocando una gran confusión entre los afectados.

Para empezar, esta reforma únicamente se refiere a los okupas de patada en la puerta, una modalidad que en estos momentos está a la baja. Sin embargo, no afecta a las conocidas popularmente como inquiokupaciones que, por el contrario, se han convertido en un fenómeno al alza en los últimos años. Pero, además, el hecho de que el juicio se tenga que celebrar en menos de 15 días, no implica que el desalojo se produzca también en ese plazo. El tiempo —que ahora mismo roza de media los dos años— se reducirá considerablemente, pero difícilmente será en cuestión de horas, como apuntan algunos, si los cambios se limitan a lo que hemos visto hasta ahora.

Juicio rápido, pero no desalojo inmediato

"Ese juicio tiene que tener una sentencia, se puede presentar un recurso de apelación, puede ir a la Audiencia… Por eso yo digo que la mejor solución no es la vía del juicio rápido, sino la de la ejecución de una medida cautelar de expulsión inmediata, que es lo que se hace en toda Europa, donde no hay el problema que tenemos en España", advierte el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro. El juez insiste así en que lo que realmente hay que modificar es el artículo 544 del Código Penal para garantizar un desalojo "en un plazo máximo de 72 horas una vez presentada la denuncia, haya o no vulnerabilidad".

Según explica el autor de "Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble", esto es algo que ya se hace en países como "Dinamarca, Holanda, Alemania, Reino Unido o Italia" y que, además, responde a una lógica aplastante: "Si tú robas un coche, solo faltaba que te pudieras quedar el coche hasta que se celebre el juicio, ¿no? Pues si tú entras en una casa y la okupas, debería ser igual, porque la okupas sabiendo que eres vulnerable".

No afecta a las inquiokupaciones

La enmienda presentada por el PNV ­­—y aprobada gracias al "error" de Bildu y ERC— únicamente contempla la modificación del artículo 795.1 del Código Penal para incluir los delitos de allanamiento de morada y usurpación dentro de los supuestos en los que deberá celebrarse un juicio rápido; esto es, en menos de 15 días. Según la legislación española, el allanamiento se produce cuando un individuo entra por la fuerza en una casa que constituye la vivienda habitual de otra familia y se niega a abandonarla, y la usurpación cuando lo que se okupa es una vivienda o edificio deshabitado en contra de la voluntad de su titular.

De esta forma, se dejan totalmente fuera las conocidas como inquiokupaciones, aquellas protagonizadas por inquilinos que dejan de pagar el alquiler y se niegan abandonar la vivienda; algo que, a día de hoy, se considera un mero incumplimiento de contrato y, por tanto, se dirime en la vía civil. La exclusión no es baladí, puesto que esta última modalidad sería precisamente la más recurrente desde que, en plena pandemia del Coronavirus, el Gobierno aprobase el polémico decreto antidesahucios, que sirve como coartada a quienes deciden okupar una vivienda por esta vía.

"Nosotros somos los primeros que, desde el año 2020, hemos venido diciendo que el fenómeno de los allanamientos ha disminuido", advertía el pasado lunes en el Congreso Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. El problema es que, a su juicio, "la okupación hoy en día no es eso", y, frente a las 15.289 denuncias por allanamiento o usurpación, la Plataforma estima que, en estos momentos, habría más de 80.000 víctimas de inquiokupación, a las que esta reforma sigue dejando de lado. "Agradecemos cualquier medida, pero esto para nosotros es un parche, porque en realidad lo que necesitamos es una Ley Integral contra la okupación que cubra todos los supuestos: usurpaciones, allanamiento e inquiokupaciones", advierte Bravo.

¿A quién beneficia realmente?

A falta de datos oficiales, puesto que no hay ninguna estadística pública sobre este nuevo fenómeno, son muchos los expertos que comparten la visión de esta organización y alertan, por tanto, de que la reforma deja desprotegidos a los pequeños propietarios.

En este sentido, el abogado José María Español recuerda que "los delitos de allanamiento y usurpación afectan, en un 95% a grandes tenedores, sobre todo, fondos de inversión y bancos", mientras que en el caso de la inquiokupación se invierten las tornas, puesto que "el 95% de los pisos que se alquilan en España son de pequeños propietarios". Precisamente por eso, este letrado insiste en que la reforma "no soluciona el gran problema que hay en estos momentos en España" ni beneficia a la inmensa mayoría de particulares que se hayan podido dejar por la optimista interpretación de algunos medios.

Sea como fuere, lo que tampoco hay que olvidar es que la reforma impulsada por el PNV y aprobada gracias al error de Bildu y ERC ni siquiera ha entrado en vigor, sino que todavía tiene que pasar por el Senado y volver al Congreso para su aprobación definitiva.