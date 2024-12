El presidente del sindicato mayoritario de la Función Pública CSIF, Miguel Borra, encabezará una manifestación este sábado 14 de diciembre ante la sede de Muface en Madrid en la calle Juan XXIII para protestar por el fin del sistema Muface y la situación en la que quedan los funcionarios con el fin del convenio sanitario con las aseguradoras previsto para final de 2024.

Miguel Borra ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio y ha advertido de que "la situación es muy preocupante porque los mutualistas ya se encuentra recibiendo mensajes de sus aseguradoras diciendo que se acaba el concierto a fecha del 31 de diciembre de 2024". "En estos momentos nos encontramos con que la nueva licitación que ha sacado el Gobierno ha quedado desierta porque ha hecho una propuesta muy cicatera 7 puntos inferior a la propia oferta que hacía la dirección de Muface", ha indicado.

"Muface pedía un 24% y ha ofrecido un 24% y cuál es nuestra sorpresa cuando la licitación sale por un 17%. En estos momentos hay un 1.500.000 personas, 1.050.000 que son funcionarios y 450.000 que son beneficiarios, que se encuentran que no saben qué va a pasar con su asistencia sanitaria a la vuelta de la esquina porque faltan exactamente dos semanas para que acabe el año", ha destacado el presidente de CSIF.

Uno de los asuntos que más preocupan a los usuarios de Muface es lo que puede ocurrir con tratamientos de larga duración. En este sentido, Miguel Borra ha contado que se están "encontrando cientos de casos de personas que tienen tratamientos de larga duración que no saben qué va pasar con su medicación o funcionarios o beneficiarios que se les están ya denegando pruebas y anulando citas que tenían el año que viene".

"Un componente ideológico" en el fin de Muface

Miguel Borra ha contado que "el modelo de asistencia sanitaria de Muface es un modelo público que se presta en colaboración a través de las aseguradoras como hacen muchísimas CCAA que para reducir listas de espera también contratan con entidades privadas". En este sentido, ha remarcado que "el 8% de todo el presupuesto sanitario del Sistema Nacional de Salud se concierta con aseguradoras".

"Lo que ocurre es que vemos que hay un componente ideológico. Un modelo que ha estado funcionado a través de 50 años, que no ha generado tensiones y si usted lo infrafinancia lo que nos encontramos es que no se quiere participar en ese concurso", ha explicado el presidente de CSIF. "El que lo está sufriendo es ese funcionario jubilado que después de 40 años trabajando se encuentra que su empresario que es el Estado lo está abandonando", ha contado.

Los bulos del Gobierno con Muface

"Nosotros defendemos el modelo y nuestra obligación es defender a los funcionarios y a sus familiares en la asistencia sanitaria. Es lo único que estamos haciendo", ha dicho Miguel Borra. El presidente de CSIF ha explicado que "para que el modelo siga adelante el Gobierno tiene que poner sobre la mesa una oferta financiera que sea justa" porque lo "único" que están pidiendo "es que haya una financiación adecuada y, sobre todo, que no se lancen bulos".

En este sentido, ha contado que "el Gobierno hace unas semanas decía que se va a obligar a los funcionarios que solamente elijan por una vez en la vida la asistencia sanitaria que quieren". "Están lanzando bulos como que pueden obligar a las aseguradoras a seguir prestando el servicio durante nueve meses. Lo que está claro que marca el concierto que caduca el 31 de diciembre de 2024 es que durante un mes, a 31 de enero de 2025, las aseguradlos tendría que prestar esa asistencia sanitaria", ha dicho Miguel Borra.

"La Ley de contratos del sector público habla de 9 meses sí, pero siempre y cuando se promulgue o se saque el nuevo concierto en tiempo y forma y marca la ley que tiene que ser con una antelación de 3 meses. Sin embargo, el concierto que quedó desierto lo publicaron el 19 de octubre con lo que no se cumple el plazo que marca la propia Ley de tres meses. Por eso nosotros vemos difícil que se pueda obligar a que continúen durante 9 meses", ha explicado.

CCAA "saturadas"

Miguel Borra ha contado que le han "trasladado" a los ministros de Sanidad y Función Pública que "hay 1.500.000 de personas que están en estos momentos en una situación dramática porque no sabemos qué va a pasar con su asistencia sanitaria". "Saque usted una licitación que sea consecuente con las necesidades del modelo porque, además, si 1.500.000 se pasaran en estos momentos al Sistema Nacional de Salud estamos viendo que Madrid, Andalucía y todas las CCAA se van a ver saturadas", ha indicado.

El presidente de CSIF ha contado que "hay una cuestión" que deja en evidencia "el propio informe del Ministerio de Sanidad". Un informe de "18 páginas" con el que se "liquida Muface después de 50 años". En ese informe "lo que se está diciendo es que no habría ningún problema" pero "pasaría el 2,1% más de la población y se incrementaría el gasto sanitario en 1,8%. Vas a dar menos dinero que población pasa". Además, la población superior a 65 años en Muface es del "31% mientras que en el sistema nacional solamente el 20% tiene más de 65 años. Es decir, pasas un concepto de población que tiene más gastos". También cuenta el "gasto farmacéutico" donde "todos los jubilados de Muface pagan el 30% de las recetas. Estamos hablando de mucho dinero".

Ser mutualista no es un privilegio

Borra ha pedido a los partidos "que se deje de hacer política con la sanidad y que se haga un pacto de Estado" y ha criticado la excesiva intervención de "la política en temas que no tendrían que ser políticos": "No hay peor asistencia sanitaria que la que genera incertidumbre".

El presidente del CSIF ha insistido en que ser mutualista no es ningún privilegio, que "tiene unas cosas que alguien valorará de manera positiva y que alguien valorará de manera negativa" y que, en el caso de la asistencia sanitaria, "es muy duro que, después de estar trabajando durante décadas, te encuentres con que tu empresa, en este caso, el Estado, no quiere pagar lo suficiente para que tengas una asistencia sanitaria adecuada, que no se está pidiendo absolutamente nada más". "Desde luego, tiene que quedar claro que ser mutualista no se elige: cuando te presentas a una oposición, una de las condiciones laborales es que usted es mutualista", ha añadido.

El sábado, manifestación

Borra ha lamentado que se estén generando "situaciones dramáticas" que "no sabemos cómo van a terminar" y ha denunciado que "el Gobierno ha hecho dejación de funciones" al sacar el concierto el 19 de octubre, "con poco tiempo para negociar con las aseguradoras". Finalmente, ha animado a los oyentes de esRadio a que acudan el sábado 14, a las 12:30, "a la Dirección General de Muface a manifestarse con decenas de miles de funcionarios, que vamos a venir de toda España".