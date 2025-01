Muface, en su peor crisis: el desorbitado salario que cobra su directora

"Año nuevo, vida nueva" aunque no para todos, al menos no para los funcionarios adscritos a Muface que siguen viendo como no sólo no se encuentra ningún tipo de solución a su problema, sino que cada vez hay menos compañías de seguros dispuestas a participar en el nuevo concierto, algo que ya hemos explicado en Libre Mercado.

Como se ha contado anteriormente, este 31 de enero acaba el actual contrato de las aseguradoras con Muface y todo parece indicar que tanto Adeslas como DKV, que aglutinan casi al 70% de los mutualistas, se quedarían fuera al no ofrecer el Gobierno las primas que piden las compañías, siendo sólo Asisa quien quedaría en solitario para cubrir a 1,5 millones de personas.

Ante toda esta problemática que nadie sabe como acabará, nos encontramos con alguien a quien seguro que esta situación preocupa más que a los mutualistas y a quien no le haría ningún tipo de gracia que se cumplieran los deseos de Mónica García de eliminar Muface, y no es otra persona que la directora general del organismo público.

Según hemos podido conocer en el portal "Sueldos Públicos", donde se ofrece todo tipo de detalles acerca de los sueldos que cobran los distintos funcionarios y/o políticos ya sea de ayuntamientos, autonomías, diputaciones, etc., la directora general de Muface, Myriam Pallarés, estaría percibiendo un salario anual por encima de los 100.000 euros, siendo de 104.000 euros brutos para ser exactos.

Myriam Pallarés cumplirá este 2025 su sexto año en el cargo, tras asumir dicho puesto en enero de 2020. En su primer año de mandato, habría percibido un salario de 88.879 euros por 11 meses y 2 días de trabajo. En 2021 y 2022 habría percibido un salario de 98.108 euros y 99.866 euros (incluidos seis trienios por su condición de funcionaria), de forma respectiva. En el año 2023, último dato disponible, su salario ascendió a 104.325 euros brutos, incluidos siete trienios por ser funcionaria.

Dentro de las funciones que estaría desempeñando la directora general de Muface, se incluyen las siguientes: Planificación y regulación de las prestaciones, elaboración de los presupuestos, o la gestión de los bienes y derechos patrimoniales.

¿Cómo se compone su salario?

Como bien explican desde "Sueldos Públicos", y de acuerdo con lo indicado en el BOE, la retribución de Myriam Pallarés se divide en un salario base de 14.363 euros, un complemento de destino de 15.126 euros, y un complemento específico de 26.170 euros. Asimismo, a esto habría que añadirle dos pagas extraordinarias de 822 euros cada una, y la parte proporcional del complemento de destino. En total, estas cantidades sumarían unos 58.000 euros, por lo que la parte restante tendría que ver con los trienios por ser funcionaria y debidos al complemento de productividad.

En resumen, queda menos de un mes para conocer el desenlace del conflicto Muface-Gobierno que llevamos arrastrando meses y que ha puesto en una situación muy delicada a más de 1,5 millones de mutualistas. Una situación que también afecta de lleno a la directora general, pues la desaparición de Muface implicaría también la eliminación de un cargo por el que cobra más que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.