Sánchez impone el bulo estadístico: casi 1,4 millones de parados están fuera de las estadísticas de Yolanda Díaz

Ni fijos discontinuos, ni parados en formación, ni personas afectadas por ERTE, ni parados con disponibilidad limitada… Ninguno de ellos entra en las estadísticas maravillosas exhibidas de forma continua por el Gobierno de España y la vicepresidencia laboral de Yolanda Díaz. Se trata del mayor bulo estadístico en mucho tiempo que ha permitido al aparato oficial hablar de 2,56 millones de parados, cuando la cifra real -fruto sin más de sumar estos colectivos a los datos publicitados por el Gobierno- se eleva hasta los 3,97 millones de desempleados. Y es que casi 1,4 millones de parados están fuera de la estadística de Sánchez y Yolanda Díaz.

Los cálculos los ha realizado el sindicato USO. ¿Es un sindicato? Obviamente. ¿Pero depende de la subvención? No. Y eso le ha permitido atreverse a hacer una cosa tan osada como restar y sumar. "Un demandante de empleo es una persona que se inscribe en los servicios públicos de empleo, bien porque ha perdido su empleo y busca uno nuevo (tenga o no derecho a la percepción de la prestación o subsidio por desempleo), busca un primer empleo, o teniendo empleo (una ocupación) buscan una mejora de su situación laboral (una jornada más amplia o mejor remunerada) o porque se encuentran en situación de inactividad, aunque mantengan su relación laboral, y en su caso perciba la correspondiente prestación por desempleo (fijos discontinuos y ERTE)", explica USO.

Pues bien, partiendo de ese dato, que es oficial, los expertos de este sindicato, simplemente realizan "una sencilla operación matemática: del total de personas que se inscriben en el SEPE [Servicio Público de Empleo Estatal] demandando empleo, restamos aquellas que están ocupadas, con lo que tenemos el total de personas registradas y que no están trabajando (no tienen una ocupación, están desempleadas o simplemente están paradas)", señalan desde USO.

Cerca de 4 millones de parados

Al finalizar diciembre este colectivo de parados reales ascendió "a 3.927.346, lo que supone 1.366.628 personas más que las que se indican oficialmente como "parados registrados". Es más, la rebaja desde los meses finales del covid queda muy reducida, en contra de lo que afirma el Gobierno: "Comparando con 2021, el dato habría tenido un descenso de 293.186 personas en tres años, un 6,9% de descenso en este período", señala USO.

Y los expertos de este sindicato ponen el grito en el cielo con el sistema estadístico, una herramienta que no se creó para hacer propaganda política, sino para alertar de los peligros laborales. "En su período de inactividad se encuentran en el grupo de "demandantes de empleo con relación laboral", pero no se indica exactamente cuántos son aunque sí conocemos el número de los que están en un ERTE (Seguridad Social) y que se agrupan bajo ese epígrafe. ¿Por qué no es posible dar de manera explícita este dato correspondiente a los fijos discontinuos registrados en cese de actividad y sí el de afectados por un ERTE?", se preguntan desde USO.

En diciembre de 2024, el número fijos discontinuos inactivos (parados), "habría alcanzado los 812.665. Esta partida crece con respecto a 2021 en un 63,1%. Y hay que tener en cuenta que en 2021 un 89% de los afectados por los ERTE eran consecuencia del covid", añade el sindicato.

El Gobierno no aporta transparencia

Es más, los demandantes de empleo "no parados" al finalizar diciembre de 2024 superaban los 1,8 millones, un 4,9% más que en 2021. ¿Qué ocupación tienen? ¿Trabajos a tiempo parcial, segundas ocupaciones -pluriempleo- mal remunerado, o simplemente son inactivos percibiendo la prestación o subsidio por desempleo?".

"¿Por qué se sigue manteniendo una metodología que no aporta la claridad y transparencia necesarias para conocer la realidad y poner los medios y remedios para mejorar el alto paro que padecemos?", recalcan desde USO.

"La diferencia entre estos dos datos, paro registrado y paro real, o entre ocupados y no parados, nos debería llevar a definir claramente las situaciones de los demandantes de empleo, especialmente la de aquellos que no están ocupados o están inactivos", añade USO.