La realidad del paro: se destruye un contrato a jornada completa por cada empleo parcial que se crea

El dato del paro ofrecido por la EPA ha sido muy celebrado por el Gobierno. Para no variar. Y, también para no variar, la lectura de sus datos no alberga optimismo alguno, sino una profunda preocupación por la adulteración del mercado laboral. La realidad es que se destruye un contrato a jornada completa por cada empleo parcial que se crea. Y, además, el empleo privado ha bajado en el último trimestre en 15.600 personas, mientras el empleo público ha aumentado en 50.400.

El sindicato USO ha hecho un análisis en profundidad de los datos de la EPA. "El número de ocupados aumentó en 34.800 personas respecto al trimestre anterior y se situó en 21.857.900. La tasa de variación trimestral fue del 0,16% y se ha mantenido la ocupación del tercer trimestre", señalan los expertos de USO. "El empleo creció en 468.100 personas en los 12 últimos meses", añaden.

Los datos globales son esos. Pero los datos del análisis en profundidad no permiten ni por lo más remoto ningún tipo de euforia. Para empezar, "el empleo a tiempo completo disminuyó en 230.200 personas. El de tiempo parcial subió en 265.000". Es decir, que se están sustituyendo contratos a jornada completa por puestos parciales.

Los datos optimistas se basan en un maquillaje

Otro dato: "Por su parte, el número de asalariados decreció en 75.800 –los que tenían contrato indefinido aumentaron en 111.000 y los de contrato temporal se redujeron en 186.800– . El número de trabajadores por cuenta propia se incrementó en 107.900 personas", añaden desde USO. Es decir, se sustituyen empleos asalariados en empresas por autoempleo como autónomo.

Más: "El empleo privado bajó este trimestre en 15.600 personas, hasta los 18.266.600 empleos. El empleo público, por su parte, aumentó en 50.400, hasta las 3.591.200 personas". "El empleo público salva los datos de esta EPA", resume USO.

Y, además, "el número de parados bajó este trimestre en 158.600 personas, hasta 2.595.500", pero "no se contabilizan los desempleados con relación laboral (fijos discontinuos inactivos y afectados por ERTES) que al finalizar diciembre de 2024 alcanzaron los cifra de 831.865".

Traducido: los datos supuestamente optimistas se basan en un maquillaje consistente en considerar igual un empleo completo que uno parcial; en no incluir en las estadísticas a más 830.000 fijos discontinuos realmente parados; y en no ser conscientes de que el empleo no lo crea la actividad privada, sino el gasto público.

Los datos confirman realmente una mala realidad. Y es que en España se trabaja menos que, por ejemplo, en el año 2008 de la crisis subprime. En concreto, casi 400 millones de horas menos de trabajo al trimestre que en el arranque de la crisis subprime. En concreto, 384,15 millones de horas menos. Ese es el gran hito laboral que Sánchez vende como un "cohete" económico. En España no se crea empleo: se reparte el que hay, como prueban los datos de Contabilidad Nacional publicados ya por Libertad Digital.