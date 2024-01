Las claves de la subida del mínimo exento en el IRPF del Gobierno (y la artimaña de Hacienda)

El pasado lunes, una propuesta del PP sobre el IRPF acorralaba a Hacienda. Los populares exigían al departamento que dirige María Jesús Montero la subida de la exención de IRPF "en el mismo porcentaje en el que se incremente el SMI". La razón era que, según sus cálculos, de no hacerlo, Hacienda ingresaría 572,30 millones de euros más gracias al IRPF que pagarían extra los 2 millones de contribuyentes que cobran ese sueldo mínimo fijado por el Gobierno.

Fue la semana pasada cuando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, elevó de nuevo el SMI de 2024 desde desde los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas a los 1.134 euros (54 euros más al mes). Esto significa que el sueldo bruto anual pasaría de los 15.120 euros a los 15.876 euros, lo que supondría un extra de 756 euros más al año para el trabajador... pero a los que Hacienda les metería una buena mordida a través del IRPF.

Tal y como denunciaba Alberto Núñez Feijóo, los que actualmente cobran 15.120 euros brutos al año (SMI de 2023), y pagan de IRPF apenas 39,31 euros al año, pasarían a pagar 325,46 euros al año en IRPF al pasar a cobrar los nuevos 15.876 euros (SMI de 2024). Así, sólo en IRPF, Hacienda se comería 286,15 euros de los 756 euros de subida. También habría que extraer del bolsillo de sus dueños otros 52 euros de la subida que también se produciría en las cotizaciones sociales que paga el empleado (la de la empresa también sube). Por tanto, estaríamos ante un lucrativo negocio para Hacienda gracias a cada uno de esos 2 millones de trabajadores.

Un agravio a las rentas bajas

Esta situación supondría un agravio para las rentas más bajas, a las que la izquierda presume constantemente de proteger, y también perjudicaría el relato de que la fiscalidad del PSOE y Sumar solo va dirigida a los "ricos" ¿Lo estaba ignorando Hacienda?

La realidad es que cuando el Gobierno anunció a bombo y platillo la subida del SMI, nada comentó sobre que pensara solucionar este asunto fiscal. No fue hasta la alerta del PP, cuando Hacienda se vio obligada a actuar e intentó salir al paso con unas declaraciones un tanto inexactas. "El Gobierno siempre que ha subido el SMI ha acompasado la medida con modificaciones en el IRPF para evitar un impacto excesivo en las retenciones. Y esta vez no será una excepción. Habrá un incremento del mínimo exento en el IRPF en 2024" prometieron horas después de la publicación de la propuesta de la oposición.

Sin embargo, no es cierto que el Ejecutivo "siempre" haya adaptado el IRPF cada vez que ha subido el SMI. La realidad es que, de las seis subidas que han impuesto desde que Sánchez llegara a Moncloa, solo en 2023 el Gobierno elevó el mínimo exento del IRPF. Y lo hizo desde los 14.000 euros hasta los 15.000 euros anuales, prácticamente la misma cifra que el SMI de ese año.

La razón de que el Gobierno no haya elevado otros años el mínimo exento del IRPF es más sencilla de lo que parece: los SMI anteriores no llegaban a los 14.000 euros al año y no pagaban impuestos. Es decir, no hacía falta cambiar nada en la tributación. Sin embargo, desde el Gobierno se asegura que hace "siempre" lo que solo ha hecho una vez.

Hacienda no anticipó la rebaja

Otro detalle que hace dudar de si realmente Hacienda este año tenía pensado compensar al contribuyente beneficiado por el SMI o se ha visto forzada por la exigencia del PP es que, para que la tributación fuera la correcta para las rentas medias y bajas el 1 de enero de 2023, con el nuevo SMI, Hacienda anunció dos rebajas fiscales en septiembre de 2022, varios meses antes:

Que subiría el mínimo de tributación del IRPF desde los 14.000 euros anuales a los 15.000 euros .

. Que ampliaría la reducción por rendimientos del trabajo desde los 18.000 euros actuales hasta los contribuyentes que cobran un salario bruto de 21.000 euros.

Como ya publicamos en Libre Mercado, el Gobierno decidió entonces también reducir las retenciones del IRPF de los contribuyentes que cobren entre 21.000 euros y los 35.200 euros, pero no bajarles los impuestos, por lo que muchos de estos ciudadanos tendrán que devolver en 2024 lo que Hacienda decidió cobrarles de menos en 2023. Otra desagradable sorpresa de la que tampoco se habla.

Sin embargo, esta vez, no ha sido hasta mediados del mismo mes de enero cuando Hacienda ha confirmado sus intenciones de no lucrarse con SMI. Es decir, ha tomado la decisión con ese sueldo ya aprobado. De hecho, tantas prisas le han entrado al fisco, que ayer miércoles aprobó una modificación express del reglamento del IRPF. "Tal y como se han desarrollado los acontecimientos, podemos intuir que Hacienda no pensaba hacer este cambio. No parece que lo tuvieran en mente, pero como se lo han echado en cara, no les ha quedado más remedio que hacerlo. Es evidente" señala un fiscalista que prefiere mantener su anonimato.

Como se observa en la tabla anterior, el cambio consiste en dejar libres de tributación los primeros 15.876 euros (justo el SMI). También han decidido incrementar las reducciones de las retenciones para rentas de hasta 21.000 euros brutos (19.747,5 euros netos) con lo que todas estas franjas de rentas saldrían beneficiadas. En la siguiente tabla elaborada por el Reaf pueden verse los nuevos beneficios tributarios.

Según calcula Hacienda, las arcas del Estado dejarán de ingresar 1.385 millones de euros con esta rebaja fiscal. Sin embargo, el departamento de María Jesús Montero compensará sobremanera esa cifra con los 10.000 millones de recaudación extra que lleva ingresados por la totalidad del IRPF.

Según los últimos datos de noviembre, la Agencia Tributaria ha ingresado por esta figura fiscal la friolera de 112.591 millones de euros. Una de las razones principales del banquete de Montero con el IRPF está en que la socialista se ha negado en redondo a deflactar la parte estatal del IRPF desde que comenzara la tormenta inflacionista en el año 2021.