Que los perceptores de prestaciones por desempleo figuran como cotizantes de la Seguridad Social -porque lo son- no es una novedad. Que, mientras que el Gobierno nos vende que el paro está bajo control, haya casi 1,8 millones de perceptores de estas prestaciones que inflan la estadística de afiliados, sí. Y que eso ocurra después de que en el último mes el número de solicitudes haya crecido hasta las 559.002, también.

Las estadísticas laborales no nacieron para hacer demagogia política. Nacieron para contar con indicadores que alertaran de los problemas y confirmaran políticas laborales eficaces y acertadas. Pero nada de ello se respeta en estos momentos. La estadística de paro expulsa de su cómputo a parados reales con contrato fijo discontinuo, a desempleados con condiciones especiales, a personas en formación, etc. Y el resultado es un indicador anulado que tan sólo sirve para maquillar mítines políticos demagógicos.

Algo parecido ocurre con la estadística de cotizantes a la Seguridad Social. Los perceptores de las prestaciones por desempleo cotizan a la Seguridad Social y, por lo tanto, figuran como tales elevando el número de afiliados. Pero el Gobierno está vendiendo el indicador de cotizantes como un sinónimo del número de trabajadores. Y eso no es verdad. Es más, en estos momentos, no lo es nada menos que por un total de 1,78 millones de casos: "Los beneficiarios existentes de estas prestaciones a final del mes de diciembre fueron 1.788.185", destacan los expertos del sindicato USO. "Los perceptores de prestaciones contributivas contabilizan como cotizantes a la Seguridad Social, así como los perceptores del subsidio para mayores de 52 años. No todo cotizante es un trabajador en activo", alertan desde ese sindicato.

Los datos del Gobierno no reflejan el volumen real de trabajo

Los datos generales son los siguientes: "El número de solicitudes de prestaciones a nivel nacional registradas en el mes de diciembre de 2024 ascendió a 559.002, lo que representa un aumento de 0,3% sobre el mismo mes del año anterior". Y las "altas tramitadas han sido 505.096 lo que supone un aumento del 5,9% sobre el mes de diciembre de 2023".

En resumen: que los datos que exhibe el Gobierno en absoluto reflejan el volumen real de trabajo, como tampoco reflejan el volumen real de parados los datos de desempleo que muestran Yolanda Díaz y Pedro Sánchez.

Los últimos datos estadísticos muestran una peligrosa realidad. España no sólo es el país de la UE con la mayor tasa de paro. España no sólo es el que más poder adquisitivo ha perdido durante la primera legislatura de Pedro Sánchez. España es, además, uno de los que soporta un mayor volumen de inactivos: gente que podría trabajar y ni siquiera busca empleo. Más de un millón de personas se encuentra en esta situación de inactivo.

Toda esa gente no figura en ningún registro de parados porque no busca empleo. Pero lo cierto es que suman al colectivo de inactivos para reducir del total la capa activa que trabaja o busca empleo. Y hay que recordar que el colectivo real de parados —activos que no encuentran empleo— tampoco es pequeño: más de 3,9 millones de personas. Y es que ni fijos discontinuos, ni parados en formación, ni personas afectadas por ERTE, ni parados con disponibilidad limitada. Ninguno de ellos entra en las estadísticas maravillosas exhibidas de forma continua por el Gobierno de España y la vicepresidencia laboral de Yolanda Díaz.

Se trata posiblemente del mayor bulo estadístico en mucho tiempo que ha permitido al aparato oficial hablar de 2,56 millones de parados, cuando la cifra real —fruto sin más de sumar estos colectivos a los datos publicitados por el Gobierno— se eleva hasta los 3,92 millones de desempleados. Y es que casi 1,4 millones de parados están fuera de la estadística de Sánchez y Yolanda Díaz.