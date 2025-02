El presidente de Iberdrola ha vuelto a manifestarse a favor de la continuidad de las centrales nucleares españolas. En una conferencia con analistas, Ignacio Sánchez Galán ha pedido un análisis "en profundidad" del impacto que tendrá en el sistema el cierre de las centrales, previsto entre entre 2027 y 2035 y que comenzará con la central de Almaraz, de la que Iberdrola es la principal propietaria con un 53 por ciento.

Como hizo en el Foro de Davos, Galán destacó cómo el mundo va en dirección contraria a la emprendida por el Gobierno y señaló que desde 2019, año en que se pactó el cierre, el escenario energético "ha cambiado en todo el mundo, tanto en España como en el resto de Europa" debido a un incremento de la demanda por los centros de datos o la climatización, así como por factores geopolíticos.

Poniendo como ejemplo Alemania, donde el ganador de las elecciones, Friedrich Merz, aboga por paralizar el desmantelamiento nuclear, y Bélgica, que quiere extender la vida de los suyos, ha señalado que se está viendo un cambio de tendencia. "Creo que la Comisión Europea ya está dando apoyo, o por lo menos quiere dar su visto bueno, a la financiación estatal para poder reabrir o aumentar la vida útil de los centrales nucleares. Y esto está pasando en otros países, en Gran Bretaña y también en Estados Unidos", ha dicho.

El parque nuclear español (de la que Iberdrola es propietaria o copropietaria) es "seguro, eficiente y fiable", según Galán. "Yo creo que en la actualidad son absolutamente necesarias las centrales para mantener la estabilidad y para mantener las luces encendidas. Ya hemos visto en países que han tenido problemas de apagones como consecuencia de la inestabilidad del sistema y la estabilidad se está viendo muy afectada, fundamentalmente por la volatilidad de la economía", ha advertido.

El objetivo, ha insistido, no es "inventar la rueda", ya que "la rueda se inventó hace mucho tiempo y todo el mundo está moviéndose en la dirección adecuada", ha considerado Galán señalando que hay que "establecer un diálogo abierto para ver por qué estamos recorriendo diferentes vías o por qué no sería mejor todos desplazarse en la misma dirección". La invitación al diálogo podría llegar oficialmente al ministerio de Transición Energética a través de una carta, según ha adelantado El Periódico de la Energía. Su titular, Sara Aagesen, sigue alegando sobre el debate nuclear que las propietarias no han pedido seguir adelante obviando los mensajes del sector.

"En Iberdrola, como de costumbre, estamos listos y preparados para participar en este diálogo. Como hemos hecho en el pasado, queremos lo mejor para la ciudadanía y queremos lo mejor también para el sistema y queremos lo mejor para España. Y en este sentido, somos una empresa española y nos sentimos muy complacidos de participar en estos desarrollos", ha manifestado.

Endesa pide "un pacto de Estado"

También este jueves se ha manifestado en el mismo sentido el consejero delegado de Endesa, José Bogas. En rueda de prensa, Bogas ha reiterado que él está "intelectualmente" a favor de la nuclear y ha apuntado que las circunstancias son "muy distintas" respecto a las de 2019, cuando se acordó el cierre. Según ha dicho, él "estaría encantado de un Pacto de Estado" con todas las partes implicadas. "Y es lo que debería ser", ha señalado.

Como Galán, ha avisado de los riesgos del apagón, poniendo en duda los datos del PNIEC y manifestando su "miedo" a que los objetivos de almacenamiento no se cumplan. "Puede que haya un incremento de demanda mayor y el cierre de las nucleares pueda incidir de manera muy importante en la reducción de las emisiones, con un incremento de la generación con gas natural; y en la seguridad de suministro. Todo ello crea una serie de incertidumbres", ha alertado poniendo de relieve la situación de Cataluña, donde a su juicio hay un riesgo mayor.

Sobre la comunicación que demanda Aagesen, Bogas ha señalado que tienen "contactos regulares y fluidos" con el Ejecutivo aunque no haya una petición "oficial" de diálogo: "Ya somos mayores, es una política energética, estamos hablando de un problema de todos y nos sentimos corresponsables de la competitividad y seguridad de suministro del país. Pero más que pedirlo, vemos conveniente hablarlo, y en ese caso, dar las condiciones a esas centrales para que sean rentables", ha dicho en alusión a la constante denuncia desde el sector de una excesiva carga fiscal. En el caso concreto de Almaraz, de la que son propietarios con Iberdrola y Naturgy, ha apuntado que ha habido "distintas conversaciones limitadas" al entorno de esa central. "No hay carta única ni cosa que se le parezca, lo que sí que hay es una relación fluida y nuestras preocupaciones las estamos trasladando al Gobierno", ha apuntado.

Sin riesgo, "a día de hoy"

Desde Redeia, su presidenta y ex ministra socialista Beatriz Corredor ha rechazado los avisos sobre la seguridad del suministro. En una rueda de prensa este miércoles, ha señalado que "a día de hoy, evidentemente no. Evidentemente no hay riesgo". "El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es una foto a 2030 pero no es una foto fija, cada año se van incorporando renovables, almacenamiento... Pero no hay nada nuevo, ningún informe sobre la mesa. Hay un calendario aprobado por las empresas propietarias que pone una fecha de inicio de cierre en 2027, pero no hay ninguna novedad con respecto a lo previsto en 2019", ha dicho alineada con los planteamientos del Ejecutivo. Red Eléctrica tendrá que emitir un informe sobre el impacto en el sistema del cierre de Almaraz cuando la empresa solicite, si no hay cambios, el cierre del reactor.

Corredor también se ha pronunciado sobre los avisos desde Madrid sobre el impacto del cierre nuclear en el suministro, que aporta a la región el 40 por ciento de la electricidad. Se trata, ha dicho, de un territorio "muy intensivo" en consumo energético y "nada intensivo" en producción. "Recibe afluencia energética de todas las comunidades limítrofes y no hay ningún riesgo de suministro para la Comunidad de Madrid", ha asegurado.