¿Dónde se ha metido José Miguel Contreras?

"¡Dónde demonios se ha metido Contreras!", se escuchó al parecer en la mañana de este miércoles en las plantas nobles de Prisa. Su cabeza iba a rodar. El presidente Oughourlian, contrario al canal de TDT que se habían empeñado en sacar en Prisa Contreras y Pedro Sánchez, no perdonaba que el propio Contreras y el presidente de Prisa Media, Carlos Núñez se dieran el lujo de anunciar que el canal estaba prácticamente en marcha en una entrevista en el diario El País, cuando sabían que no contaban con su visto bueno.

El propio Oughourlian se despachó a gusto en Expansión (que no en Cinco Días. ¿Se imaginan que Federico Jiménez Losantos fuera a la SER a hablar mal de Carlos Cuesta?), sobre este proyecto y el papel de sus dos primeros ejecutivos de la división editorial y de contenidos, Carlos Núñez y Contreras. Para cuando los lectores estábamos leyendo la entrevista en la mañana del miércoles, Oughourlian buscaba a Núñez y Contreras para comunicarles su cese. Pero cuentan en los mentideros prisaicos que así como a Núñez se le localizó y poco después anunció su dimisión, a Contreras no había quien le encontrara.

Tanto es así, que llegada la hora de comer, todavía no habían podido comunicarle formalmente la decisión. "No han sido capaces de encontrarle", comentaban algunas fuentes. ¿Se habría escondido en la Moncloa? Quién sabe. Quizá se sabe protegido por el número 1 y se considera más vivo que nunca. Pero el caso es que a todos los efectos, el señor Contreras, el que quería llevarse un 10% de esa tele habiendo levantado de inversores apenas 20 millones (una tele como esa con 20 millones no tiene ni para la primera semana), el amigo de Sánchez, su productor audiovisual de confianza, está hoy, a todos los efectos, fuera de Prisa.

En esos mismos mentideros también cuentan que las dudas sobre la viabilidad y conveniencia del nuevo canal de televisión que quería impulsar Contreras y Núñez, con la ayuda del director de vídeos de Prisa, Fran Llorente, no las tenía únicamente el presidente de Amber Capital, sino también parte del equipo direcrtivo de Prisa a quien se informó del proyecto con todo lujo de detalles hace algunas semanas. Detalles como quién presentaría los programas y cómo sería esa parrilla repleta de tertulias e informativos para mayor gloria del Gobierno. "Se tiraban de los pelos", cuentan algunos testigos, los directivos que veían en este proyecto una "Séptima" o una "Tele-Pedro", como ya se conocía a este proyecto.

Fuera Núñez y técnicamente fuera también Contreras, ahora falta conocer qué pasará con el resto del staff directivo de la casa, siendo los puestos más morbosos, el de la dirección del diario El País (actualmente en manos de Pepa Bueno), o de la cadena SER.

De momento lo único de lo que tenemos certezas es lo que ya se ha comunicado oficialmente: que Joseph Oughourlian no estaba dispuesto a tragar con "Tele-Pedro", que ha fulminado a sus dos máximos impulsores, y que ha puesto muy caro su relevo al frente de Prisa. ¿Quién será el próximo a quien no encuentren en el antiguo imperio del monopolio?