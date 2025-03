Guyana se vuelve rica gracias al petróleo: su renta crece un 700%

Quien le iba a decir a los guyaneses hace 10 años que su país iba a pasar de no producir ni una gota de petróleo a estar cerca de superar a Colombia en producción de barriles diarios de petróleo, trayendo tras de si un incremento sin precedentes de la renta per cápita del país y de indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), al tiempo que han conseguido reducir su deuda pública a mínimos.

Fue en mayo del año 2015 cuando en Guyana se descubrió un yacimiento de nada menos que 11.000 millones de barriles de petróleo, un hecho histórico que hizo al país caribeño superar en el ranking de petróleo per cápita a países como Arabia Saudita. No obstante, no fue hasta finales del año 2019 cuando Guyana comenzó a producir petróleo, no habiendo producido hasta ese momento ni un solo barril de crudo.

Sin embargo, el crecimiento ha sido espectacular desde entonces y en octubre del año pasado el país de menos de un millón de habitantes produjo 640.000 barriles diarios de crudo (según la AIE), o lo que es lo mismo, con una población de 833.529 habitantes produjo 0,77 barriles por habitante, unas cifras impresionantes, aunque van camino de superar el barril por habitante.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) pronostica que, para este año 2025, Guyana producirá una media de 720.000 barriles de crudo diario, yendo de menos a más a lo largo del año. La previsión es que para enero se produzcan una media de 630.000 barriles diarios y que para finales de año se haya alcanzado y/o superado la barrera de los 800.000 barriles de crudo al día. De esta forma, Guyana superaría a Colombia en cuanto a producción diaria de barriles de petróleo.

Crece un 700% su renta per cápita

Este descubrimiento ha transformado por completo el país sudamericano, que ha pasado de tener una renta per cápita en 2015 de 11.268 dólares estadounidenses en PPA (Paridad de Poder Adquisitivo) a 89.924 dólares estadounidenses en PPA en el año 2024 (según el FMI), un incremento del 700% en menos de 10 años.

Lógicamente, este incremento de la renta per cápita se ha trasladado a otros ámbitos como el Índice de Desarrollo Humano. El Índice de Desarrollo Humano es un indicador que mide el nivel de desarrollo de un país teniendo en cuenta factores como la renta per cápita del país, la educación o la esperanza de vida. Pues bien, Guyana ha pasado de estar en el puesto número 122 en el ranking del IDH en 2015 a estar en el puesto 95 en 2022 (últimos datos disponibles), siendo muy probable que mejore su posición en las próximas actualizaciones.

También el país vecino de Brasil ha aprovechado los ingresos petroleros para reducir su deuda pública, pasando de una deuda pública del 41,8% en 2015 a una del 24,2% en 2024, de acuerdo con el FMI. Así pues, la vida de los guyaneses ha cambiado de forma radical desde el 2015 y lo más razonable es pensar que aún no se ha alcanzado el pico de crecimiento o bienestar que pueden llegar a conseguir.